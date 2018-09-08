Слушайте дети, слушайте.
История страшный сон
Марс когда-то вращался
Вокруг земли Фаетон
Был Фаэтон планетой
Сильных больших людей
И много они придумали
Просто блестящих идей.
Цивилизации этой
Были бильйоны лет
И счастливы фаетонцы,
Чего у них только нет.
Но их правитель в бессильи,
Лучше придумать житьё
Решил пойти на Россию
И раздробить её
Слушайте дети слушайте.
История страшный сон
Марс продолжает вращение.
Раздроблен в куски Фаэтон.
Метеоритным полем
Эта стала земля
Но кто-то тогда не понял,
Что трогать Россию нельзя.
Не то, чтобы там все ладно
Или в делах не бардак
Но с ней воевать накладно
А победить…
Никак.
Много было попыток
Пытались много веков
Русских страданьем и пытками
Наконец превратить в рабов.
Тогда бы навек захвачена…
Но Русь,
Поднималась она
И этим безродным захватчикам
Оплачивала сполна.
Гитлеры, Наполеоны,
Карлы… и прочая рвань
Мечтали на биллионы
Русских земель урвать
Судьба их давно забыта
А вот Россия опять
Обласкана или побита
Но детям своим, как мать.
Слушайте дети слушайте
В знаниях сила дана
Между Канадой и Мексикой
Когда-то была страна
Была она многоликой.
Рождала много идей
Стали в мире великими
Много её детей.
И что ей ещё не хватало?
Была бы она до сих пор.
Но ей показалось мало
Равнин, и озёр, и гор
Себя объявив мессией
Счастье несущим всем
Она захотела Россию
Испепелить совсем.
Вулканы, землетрясенья
Весь ход событий забыт.
Случилось там раздвижение
Тектонических плит.
И богу молитвы слали,
Да только бог не помог
Не поняли бедолаги
В России родился Бог
Отправив войной на Россию
Очередную рать
Следуйщий помни «Мессия»
Богу Россия мать.