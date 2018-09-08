Слушайте дети, слушайте.

История страшный сон

Марс когда-то вращался

Вокруг земли Фаетон

Был Фаэтон планетой

Сильных больших людей

И много они придумали

Просто блестящих идей.

Цивилизации этой

Были бильйоны лет

И счастливы фаетонцы,

Чего у них только нет.

Но их правитель в бессильи,

Лучше придумать житьё

Решил пойти на Россию

И раздробить её

Слушайте дети слушайте.

История страшный сон

Марс продолжает вращение.

Раздроблен в куски Фаэтон.

Метеоритным полем

Эта стала земля

Но кто-то тогда не понял,

Что трогать Россию нельзя.

Не то, чтобы там все ладно

Или в делах не бардак

Но с ней воевать накладно

А победить…

Никак.

Много было попыток

Пытались много веков

Русских страданьем и пытками

Наконец превратить в рабов.

Тогда бы навек захвачена…

Но Русь,

Поднималась она

И этим безродным захватчикам

Оплачивала сполна.

Гитлеры, Наполеоны,

Карлы… и прочая рвань

Мечтали на биллионы

Русских земель урвать

Судьба их давно забыта

А вот Россия опять

Обласкана или побита

Но детям своим, как мать.

Слушайте дети слушайте

В знаниях сила дана

Между Канадой и Мексикой

Когда-то была страна

Была она многоликой.

Рождала много идей

Стали в мире великими

Много её детей.

И что ей ещё не хватало?

Была бы она до сих пор.

Но ей показалось мало

Равнин, и озёр, и гор

Себя объявив мессией

Счастье несущим всем

Она захотела Россию

Испепелить совсем.

Вулканы, землетрясенья

Весь ход событий забыт.

Случилось там раздвижение

Тектонических плит.

И богу молитвы слали,

Да только бог не помог

Не поняли бедолаги

В России родился Бог

Отправив войной на Россию

Очередную рать

Следуйщий помни «Мессия»

Богу Россия мать.