Слушайте дети, слушайте.

Опубликовано автором

Слушайте дети, слушайте.
История страшный сон
Марс когда-то вращался
Вокруг земли Фаетон

Был Фаэтон планетой
Сильных больших людей
И много они придумали
Просто блестящих идей.

Цивилизации этой
Были бильйоны лет
И счастливы фаетонцы,
Чего у них только нет.

Но их правитель в бессильи,
Лучше придумать житьё
Решил пойти на Россию
И раздробить её

Слушайте дети слушайте.
История страшный сон
Марс продолжает вращение.
Раздроблен в куски Фаэтон.

Метеоритным полем
Эта стала земля
Но кто-то тогда не понял,
Что трогать Россию нельзя.

Не то, чтобы там все ладно
Или в делах не бардак
Но с ней воевать накладно
А победить…
Никак.

Много было попыток
Пытались много веков
Русских страданьем и пытками
Наконец превратить в рабов.

Тогда бы навек захвачена…
Но Русь,
Поднималась она
И этим безродным захватчикам
Оплачивала сполна.

Гитлеры, Наполеоны,
Карлы… и прочая рвань
Мечтали на биллионы
Русских земель урвать

Судьба их давно забыта
А вот Россия опять
Обласкана или побита
Но детям своим, как мать.

Слушайте дети слушайте
В знаниях сила дана
Между Канадой и Мексикой
Когда-то была страна

Была она многоликой.
Рождала много идей
Стали в мире великими
Много её детей.

И что ей ещё не хватало?
Была бы она до сих пор.
Но ей показалось мало
Равнин, и озёр, и гор

Себя объявив мессией
Счастье несущим всем
Она захотела Россию
Испепелить совсем.

Вулканы, землетрясенья
Весь ход событий забыт.
Случилось там раздвижение
Тектонических плит.

И богу молитвы слали,
Да только бог не помог
Не поняли бедолаги
В России родился Бог

Отправив войной на Россию
Очередную рать
Следуйщий помни «Мессия»
Богу Россия мать.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ

Добавить комментарий