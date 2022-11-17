Следствие из Израиля: Кто виноват?

Ракета упала на польский трактор и убила двух человек.

Скорблю.

Обвинив сначала Россию, что это российская ракета, в НАТО потом выяснили, что это противоракета киевского режима — системы С300.

Произошло это так.

Польские военные захотели создать провокацию для оправдания введения в западные области Украины, польских войск, как миротворцев.

Для этого, во время обстрела, который вела Россия по инфраструктуре, польскими ВС была выпущена ракета по детскому саду на западе Украины.

Система С300 ВСУ сработала автоматически. Не попала, но отклонила польскую ракету.

Естественно направление её движения сохранилось и она (противоракета С300) упала на территорию Польши.

НАТО обвинило в этом Россию, потому что если бы Россия не начала СВО, этого бы не произошло.

Но если бы США не финансировали госпереворот, и не вооружали пришедший в результате переворота нацистский режим, Россия не начала бы СВО.

Так что, вопрос кто на самом деле виноват, не распавшаяся Россия или распавшийся СССР остаётся открытым. Но точно известно, что если бы не Путин, вероятность распада России была бы выше, а значит и вероятность падения ракеты киевских нацистов на польский трактор, была бы значительно ниже.

Ату Россию! Ату Путина!

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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