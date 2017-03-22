Система для Своей игры, Брэйн-ринга и Хамсы.

Один очень хороший человек, собирает кнопочную систему для «Своей игры», «Брэйн-ринга» и «Хамсы».

Насколько я понимаю это всё разновидности «Что, Где, Когда».

Система принципиально отличается от подобных систем, автоматическим ведением счёта, компактностью, и работой от любого источника питания. Что немаловажно.

Этот хороший человек перфекционист и делает её очень качественно. Иначе я бы не взялся делать ему такую рекламу.

Система состоит…

Впрочем ЗДЕСЬ, я думаю, что об этой системе он расскажет лучше чем я.

Но то что это не афёра и не фуфло, я Вас уверяю.

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