Щегол не ест виагры, он ест сannabis.

Как вы думаете, откуда в русском языке взялось слово щЁголь? Это риторический вопрос для русскоговорящего читателя. ЩЁголь происходит от названия небольшой зерноядной птички — щегОл. Почему же народная мудрость именно с этой птицей объединило гормонально озабоченных особей человека, мужеского пола?Тут дело в одной птичке сarduelis cannabina, из рода щеглов, а по русски просто — коноплянка.Основной корм коноплянки составляют (вернее составляли) зерна, семена конопли.Дело в том, что в этих семенах, свежих и высушенных на солнце, содержится несколько веществ, которые резко влияют на мужскую потенцию.И если другие птицы поют только в период размножения, то самец коноплянки поет круглый год. А заметьте, потенция птиц выражается совершенно другими признаками, а не эрекцией. Именно пение является признаком потенции коноплянки.Ну а теперь спросите меня:А чего это ты любезный автор рассказываешь о каких-то птичках на страницах пасквилей и злобной сатиры?Объясню. Дело в том, что я узнал, что именно фармацевтическая промышленность блокирует по всему миру легализацию конопли и организует запрет на ее выращивание. А конопля, это если не панацея, то уж приближается к ней очень сильно.И причина этого совершенно не мистическая. Человек, в процессе своей эволюции жил среди полей этой зерновой культуры и питался ей. Вот наш организм и строился в расчете не на пшеницу (которую находят только со времен фараонов), а именно на коноплю. Коноплю, ее зерна, находят в самых древних поселениях человека. В частности на Урале.Конопля росла на большей части России, совершенно самостоятельно. Ее легко можно было собрать, не занимаясь ни посевом ни прополкой. Археологи часто находят орудия для обработки конопли и конопляного семени, при раскопках древних городищ.Само название «КАША» в древней Руси подразумевало именно вареную коноплю.Коноплей можно было питаться проводя весь год на печи, дополняя рацион другими дикорастущими дарами природы, типа репы, хрена, гороха, лесных и полевых ягод, охотой рыбалкой и медом.Но главным, базовым продуктом, была конопля.И волокно, получаемое из конопли – и сегодня несравненный ткацкий материал для одежды и белья. Эта ткань отгоняет различных насекомых и клещей, не хуже натурального шелка. А кроме того, ткань из конопли влагоустойчива. Из нее, поэтому, и сети для рыбной ловли плели.Конопля имела применение и в народной медицине. Щегол не ел виагры. Он ел коноплю и у него никогда не было проблем с потенцией и вызванным этим неврозами. Хотя, фармацевтические компании были этим очень недовольны.Так почему же это все похерили?Вам скажут, что из-за наркотических свойств конопли.Да, коноплю и на древней Руси использовали в этом качестве. Траву, на праздниках, бросали в костер, танцевали и веселились. Не было наркоманов, не было алкоголиков.Наркотики, и прочую дурь, при желании, можно найти и сделать из чего угодно.Берете полстакана спиртового уксуса, в другом стакане, с водой, размешиваете столовую ложку соды. Выпиваете уксус, через двадцать секунд соду, двухчасовый кайф вам обеспечен и никакая проверка на алкоголь вам не страшна. В Израиле растут кактусы опунции. Много, поля. А если старую «тарелку опунции» разрезать и положить на месяц в темном кульке в холодильник, а потом сжечь без кислорода (в закрытой коробке), то гарь и кристаллы, образовавшиеся на крышке коробки, вставят не слабее героина. Вы увидите новые миры, невозможные краски, невероятную по прелести музыку. А приняв гари и кристаллов, чуть больше вы можете в этот серый и скучный мир вообще не вернуться.Но кактусы растут, а конопля, это уголовный срок. Я уж даже не говорю, о грибах, белодонне, и просто хорошо забродивших овсяных хлопьях и пшенице (вместе), и перемолотых миксером в кашицу, которую можно пить.Просто и сердито. А можно и на уроке химии, получить некоторые эфиры. Да что хотите!А конопля, это уголовный срок.Почему?Тут, чтобы ответить на этот вопрос, я хочу вспомнить совсем другую историю. Не по книгам, а по рассказам своей бабушки, вечная ей память и благословение, я знаю, как осуществлялась коллективизация.Главной задачей с самого ее начала, было отобрание лошадей.Без лошади мужик не может нормально пахать. Значит нужен трактор. А трактор это зависимость от города, от урбанизированного общества. Это значит, что у власти появляются инструменты управления крестьянином.

Я утверждаю, что современная глобализация, это коллективизация в самом гнусном виде.

Глобализация, это для того, чтобы не только отдельный человек, но и отдельная община были полностью зависимы от мирового правительства.

В тот же ряд идет и разрушение семьи с помощью легализации гомосексуализма и принятия ювенальной юстиции.

Я могу приводить много примеров, но хочу остановиться на одном, но знаковом.

В семидесятые годы прошлого века, один советский парень изобрел стиральную машину, холодного кипячения.

Это был бак, в который забрасывалось различное, даже линяющее белье, потом заливалась чистая вода. На бак накручивалась крышка с выводом, через который из бака окачивался оставшийся воздух. Вода вскипала при тридцати сорока градусах. Ни что не вращалось, и не было ни какой химии, но пузырьки выбивали в воду всю грязь. Одежда, стираемая таким образом, увеличивала срок носки в разы. Сама «стиральная машина» была практически вечной и при необходимости даже не нуждалась в электричестве. Воздух можно было откачать ручной помпой.

Изобретение купили и…. Вы видели сегодня такие машины.

Идет сплошная коллективизация уничтожающая все, что не ведет к зависимости человека или общины от общества.

Выращиваются и пестуются террористы, что бы обществу были необходимы те, кто его от терроризма будет защищать.

Но вернемся к конопле. Конопля, это своего рода тест. Любой властный человек, который выступает против конопли, это и есть тот сегодняшний комиссар, который убьет или сошлет любого, кто будет мешать этой «коллективизации» превращению человечества в рабов.

Запомнили?

Если вы иудей, вспомните, пожалуйста, что жизнь за жизнь и отберите у поддонка то, что он хочет отобрать у вас. Если вы православный, вспомните слова Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».

Это наша с вами еврейская судьба или православный крест, который мы не вправе бросить. Мы в ответе за своих детей и тот мир в котором они будут жить. Докажите свою человеческую потенцию и мужская не пострадает.

P.S. Автор не употреблял (курил, кололся, глотал, нюхал), не употребляет и надеется никогда не употреблять, какие бы то ни было наркотические вещества. Ну конечно, кроме вина и водки… иногда и в очень малых количествах. У автора другой способ оттянутся — попытаться понять взаимосвязь, казалось бы совершенно не относящихся к друг другу явлений. Поверьте, это круче.