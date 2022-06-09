Шахматы и Украина

Предисловие:

Сегодня, 09.07.2022 года, состоялась одно из любимых моих политических шоу «Место встречи» на НТВ.

Одним из вопросов вызвавшим живую дискуссию был вопрос «на кого работает время» в специальной военной операции на Украине.

Я уважаю всех экспертов которые присутствуют на этой передаче, но единственным экспертом который хоть как-то затронул вопрос по существу, был господин Сытин. Нужно признаться, что я и господин Сытин чаще всего находимся не только по разную сторону баррикад, но и на разных полюсах понимания вопроса. Но сегодня мы оказались на одном полюсе, хотя и по разную сторону баррикады.

В своей статье «Поддавки НАТО израильский взгляд», от 7 апреля 2022 года, посвящённой тому на кого работает время, я уже писал, что в этом вопросе некоторые «стратеги» не задают себе вопросы о действиях противника, хотя казалось бы обязаны.

Но сегодняшняя передача меня очень неприятно удивила.

Четыре клеточки:

События происходящие на Украине, чем то аналогичны событиям на четырёх клеточках шахматной доски: а4, а5, в4, в5.

До некоторого момента партии, эти клеточки были почти пусты.

и только Российская пешечка в виде ЛДНР находилась на в4

Украина окончательно отвергнув минские соглашения и пригрозив отказом от безъядерного статуса двинула пешку а7-а5.

Россия ответила угрозой, в середине декабря 21 года кураторам Украины, но не на этих четырёх клетках Сс1-в2.

Но Украина (или её кураторы) пошли в7-в5, угрожая серьёзной пешечной атакой на ферзевом фланге.

Россия 24 февраля сего года, двинула вперёд ладейную пешку а2-а4, так, чтобы после её взятия в5-а4, она активизировала ладью Ла1:в4. Но Украина на этот вариант не пошла.

Украина (или её кураторы) немедленно ответили а5:в4.

Россия ответила а4:в5.

Неожиданным для Украины оказалось то, что ладья на а1, защищена слоном на в2 ранее только атаковавшим королевский фланг.

Вся шахматная доска:

Но что мы можем сказать о партии в целом?

Кому выгодны эти размены на этих четырёх клетках? На кого играет время?

Да что эти четыре клетки могут сказать о партии?

США решили сдать Украину путём организации там войны, санкций за эту войну, чтобы ударить по арктическим амбициям России. При уменьшающемся ледяном покрове, Арктика для России становится таким козырем, который может обрушить экономику США.

Всё дело в Китае.

США перекрыли возможности Китая быстро со своими товарами, добраться в Европу через Беларусь и Украину.

Но остался Северный морской путь. Это главная угроза для США.

А Россия строила ледоколы, улучшала всю инфраструктуру Северного морского пути и США поняли что проигрывают.

Значит, решили там, нужно перекрыть возможность работы Китая с Европой, лишив Финляндию и Швецию независимых действий.

Потому как тогда, когда будет решаться вопрос с Тайванем, входящие в НАТО страны будут обязаны ввести санкции против Китая.

У России свой расчёт. Расчёт на развал (хотя бы фактический, если не юридический) Евросоюза, а может и самих США. Расчёт стать центром торговли Европы и Азии.

Украина тут — четыре клеточки на краю доски.

Задавать вопрос, на кого играет время на этих четырёх клеточках, смешно.

Ну мне, по крайней мере, так кажется.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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