Шавуот и гиюр – что есть отвратительного в Израиле. (часть 1 и 2)

Что такое Шавуот? Шавуот, это семь недель со второго дня Песаха — дарования евреям права выполнения заповедей. Так называемое полное принятие этого пути. До этого дня была еще возможность от этих заповедей отказаться.

Но давайте оставим религию в покое и посмотрим, чем по существу является заповедь.

Заповедь, это некоторый закон (перешедший в обычай) группы людей и объединивший эту группу людей не по отношению к их происхождению, а по отношению к принятию этого закона.

Когда в рамках этого закона формируется народ, то мы можем сказать, что это народ «человеческий». Именно «человеческий», потому что приматы вида HomoSapiens, объединенные на основании родства, это еще не люди, это еще животные — приматы.

Часть первая: Исход приматов из центральной Африки.

Вообще, бытует мнение, что человек произошел в Африке. Это ошибка. Примат Homo Sapiens и все его генетические потомки, возможно, пришли из Африки, но первые социальные, а значит и человеческие черты, получили лишь те представители этого вида, которые обосновались в Европе и Азии.

Они, кстати, отличны и генетически, поскольку это не совсем тот примат, который пришел из Африки, это гибрид этого примата и примата «неандерталец» (Homo neanderthalensis) и не только с ним. Есть серьезные генетические исследования, которые показывают некоторое, хоть и незначительное родство, ушедших из Африки Homo Sapiens с человеком (Homo erectus). Вообще миграция, исход приматов Homo Sapiens из Африки дал существенный толчок его развития.



И на севере и в другом галуте, была необходима совместная деятельность самцов, поскольку для добывания пищи мало было простого собирательства (индивидуальной деятельности семьи или небольшой стаи). Так, появилась «бета версия» современного человека — народы. Но отношения между представителями и этой группы Homo Sapiens строились еще исключительно на родственных, генетических связях.

Евреи, как народ Авраама, Ицхака и Якова, в этом смысле ничем особым не отличались. Предпосылки для нового скачка в социальной эволюции у них конечно были. Евреи уже отказались от жертвоприношения первенцев и начали формировать обычаи, включающие в себе некоторые представления об общечеловеческой справедливости.

Именно так, еврейские религиозные историки объясняют, почему Ной еще не был евреем, а Авраам им стал.

— Ной – говорят историки – позаботился только о своей семье, а Авраам просил Бога пощадить города Садом и Гамора, если среди жителей этих городов, найдется некоторое количество праведников.

Таким образом, на Аврааме «бета версия человека», стала человеком. Другими словами, принадлежность к еврейскому народу — это и есть принадлежность к народу людей.

Но это не генетическая принадлежность и она по наследству не передается. Просто человек, воспитанный в некоторой общине, в некоторой культуре, с ощущением человеческого мировоззрения, чаще всего вынужден быть человеком, хотя по своей природе мог бы им и не быть.

Часть вторая: Исход «бета версии» человека из Египта.

Религиозные историки, в Мидраш, говорят:

что прежде, чем дать евреям Тору на горе Синай, Всевышний поинтересовался у других народов, готовы ли они к принятию на себя бремени заповедей. По тем или иным причинам все они, кроме евреев, решили, что это не для них. Евреи же согласились – и стали народом Завета! Но было бы логичным предположить, что среди множества душ народов мира были и желавшие принять на себя бремя служения, но из-за отказа большинства своих соплеменников не удостоившиеся Откровения

То есть, социальная мутация «человек» могла заразить человека, с отличающейся, от потомков Авраама, Ицхака и Якова, генетикой. И именно на этом основании, эти особи примата Homo Sapiens, уже становились людьми. Эти люди становились частью народа Израиля — евреями.

Конечно, община людей желала удостовериться, что принимает к себе примата Homo Sapiens с уже произошедшей социальной мутацией и ставшего человеком. Это удостоверение и было – гиюром.

Таким образом, выделение Homo Sapiens в государство на основании исключительной генетики (животной), наделение их различными правами, в зависимости от этого (нацизм), как раз и противостоит еврейскому, человеческому мировоззрению. Именно по этому гитлеровские нацисты хотели уничтожения евреев, для сохранения генетики высшей расы. Евреи в генетическом отношении были народом всех рас и даже всех видов примата Гомо.

Конечно у евреев, были свои особенности, выкристаллизовавшиеся благодаря соблюдению определенных обычаев. Но сейчас мы не об этом.

Нацизм гитлеровской Германии, был очередной попыткой животных отвоевать у еврейства (и следующего за еврейством человечества) нашу Землю.

То есть, это была очередная попытка вернуть человека социального к положению человека животного.

Попытки нацизма уничтожить людей (евреев) продолжаются и сегодня, но с другой стороны.

Еврейство, как социальный признак, сформировало законы, действующие на основании свободы воли. Еврейство, на основании социальных законов, определило ,что нельзя было принуждать другого человека к действиям, которые он не приемлет, Если человек что-то выбирает для себя, никого при этом не насилуя, социум не может приписать ему иной выбор. Сейчас это называется либерализмом.

А вот ислам, одна из ипостасей нацизма, добивается именно права делать выбор за человека. Ислам добивается отказа человека от свободы воли, подчинения законам сильного.

Ислам формализовал животные законы «сильного», «сильнейшего» — отсюда и гарем.

Дабы ограничить переход в еврейство приматов, в людей находящихся под контролем ислама, ислам объявил смертную казнь каждому перешедшему в другую веру.

Ислам и пытается удержать приматов стремящихся стать людьми, в рамках этих законов.

Под еврейством, конечно, я понимаю не только иудаизм, но и современное христианство (особенно православие) и даже некоторые виды язычества, русское язычество или буддизм, синтоизм.

Важно, что постепенно определение члена социума по выполнению законов ненасилия другого члена социума, закрепилось во многих общинах и продолжает (несмотря на попытки животных — нацистов и мусульман), завоевывать мир.

продолжение: «Шавуот и гиюр – что есть отвратительного в Израиле. (часть 3)»