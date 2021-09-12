Шариатская дефлорация.

В Еипте, глава отдела шариатского права Высшего совета по религиозным предписаниям доктор Ахмад Мамдух опубликовал религиозное постановление по одному из наиболее болезненных вопросов, касающихся статуса женщин.

Теперь, согласно этому постановлению, операция по восстановлению девственной плевы легитимна.

Он постановил что: «Если соблазнитель ввел девушку в заблуждение, ее желание перевернуть страницу и начать с чистого листа вполне легитимно».

Ислам странная идеология.

Почитаешь такое и думаешь, может лучше у них было бы ввести что-то вроде права первой ночи? Ну, чтобы невесту дефлорировали члены (и в прямом и в переносном смысле) отдела шариатского права Высшего совета по религиозным предписаниям?

И могли бы, на всякий пожарный, еженедельно повторять процедуру. Ну, чтобы сомнений в дефлорации не осталось.

И мужу было бы всё понятно — честь семьи не пострадала.