Семья и гей-пропаганда

Интересно наблюдать, как в различных телешоу, люди называющие себя экспертами, заплутали в «трёх соснах».

Сегодня,12 июля 2022 года смотрел по НТВ место встречи.

Во второй части живо обсуждали вопрос как определить семью, и как определить гей-пропаганду.

Ну, если вопросы ставятся неправильно и отвечать на них тяжело, а иногда и не возможно.

Для чего определять гей-пропаганду? Чтобы с нею бороться.

А зачем бороться с пропагандой, когда нужно бороться с самим явлением?

По ходу скажу, что гомосексуализм абсолютно противоестественное явление. Он в природе отсутствует. В природе не существует такого явления, как предпочтение секса самца с самцом, сексу с самкой. Я не о самих случаях, которые или являются результатом ошибки, или результатом того, что такие отношения возникают как результат некоторой иерархии.

Но не один самец, даже замеченный в пассивном гомосексуализме, занимая в стае место альфа самца, никогда не предпочитает самца самке.

Такое противоестественное явление, может встречаться исключительно у людей в десоциализированных социумах.

Нужно ли бороться с пропагандой этого явления?

Не нужно. Нужно создавать установки, которые будут препятствовать возникновению этого явления.

Это явление должно стать презираемым и социально не выгодным. Общество не заинтересовано в таких особях.

Значит, особь объявившая свою ориентацию не традиционной, то есть не стремление сексу с противоположным полом, при наличии стремления к сексу вообще, должна лишаться всех социальных прав и пособий.

Такая особь не имеет права избирать и быть избранной. Не имеет права находиться на государственной службе. Не имеет права на участие в работе средств информации. Не имеет права создавать видео или вербальный контент. Попытка такого участия либо создания такого контента такой особью должно считаться уголовным преступлением.

Вы и не заметите, как через поколение это явление или исчезнет или станет очень тайным и в таком виде не угрожающим обществу.

Теперь к семье.

Пример: Вася решил ввести с Олей совместное хозяйство. Они идут и заключают брак.

Вопрос: Для чего?

Раз они решили вести совместное хозяйство они могут вполне заключить договор на его ведение и разделу в случае когда договор кого-то из них не устроит.

При чём тут государство? Государство собирается следить за исполнением Васей и Олей супружеских обязанностей?

Ха!

Государство должно вмешиваться в отношение Васи и Оли, когда у них возникают совместные дети. Совместные дети Васи и Оли, тем или иным образом уже находятся под защитой государства. Детей нельзя убить или продать, но можно воспитывать в соответствии с представлениями родителей.

Всё. Брак это союз мужчины и женщины имеющих совместных детей, либо детей, которых они совместно воспитывают.

Что сложного?

В религиозные вопросы государство вмешиваться не должно. Хотят, пусть венчаются, хотят идут под хупу, хотят делают никах, хотят просто (извините) трахаются хоть парно, хоть оргией. Государству это должно быть фиолетово.

Пока нет детей это их гетеросексуальное дело.

Вопросы есть?

Задавайте.

P.S. Более серьёзному изложению этих вопросов, я посвятил целую книгу «Альтернативная антропология» —

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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