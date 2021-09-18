Сэм Смит катает шары

Сэм Смит, супер агент разведок NSA, CIA, MI5, MI6, ASIS и ASIO, сидел в Тель-Авивском боулинг баре, и ждал своего напарника, боевика Исламского Джихада, Хезболлы, и Мита, Мухаммеда Биляди.

Сэм Смит, пил жигулёвское пиво, украинского производства, которое под видом баварского продавал здесь агент ГРУ, Моня Шмуэль.

Мухаммед Биляди задерживался.

— Может покатаем шары, по штучке. — обратился к Сэму, подошедший двойной агент Мосада и SAVAK, Шимон Рабинович.

— Штука долларов или шекелей? — поинтересовался проходивший мимо Моня.

— Кто много знает, не торгует пивом. Ответил Моне улыбнувшийся Шимон.

— А я бы на вас поставил. — сказал Моня.

— А я бы на тебя положил. — ответил Шимон

— Положи свой язык в мой тухес. — пробормотал Моня и понёс своё пиво на соседний столик, двум проституткам из Шабака. — Лучше бы девочек угостили. — добавил он громко.

«Опять эти жидовские разборки». — подумал Сэм.

В телевизору, висевшем на стене параллельной трекам боулинга, начались ««60 минут» c Ольгой Скабеевой».

— Срочные новости! Сегодня сенсация. — сказала Ольга. — Сегодня был обнародован тайный договор о военном союзе, Китая, России, Аргентины и Португалии. Союз был создан в противовес Союзу США, Британии и Австралии.

Вежливые люди России вошли в Тайвань и арестовали всех коллаборационистов США. Полная власть на Тайване была передана руководству КНР. В это же время, шесть дивизий армии Китая десантировались на Украину. Нацисты арестованы. Власть над Украиной передана Кремлю. Войска Аргентины, под прикрытием Российских Крейсеров высадились на Гибралтаре и арестовали всех военнослужащих Британии. Контроль над проливом передан власти Португалии. Десант Португалии, при поддержке китайского флота, занял Мальвинские острова. Власть над островами передана Аргентине.

Таким образом, Россия не оккупировала Тайвань, Китай Украину, Португалия Гибралтар, Аргентина Мальвинские острова.

Санкции вводить не за что.

Австралийской армии предложили осваивать прыжки кенгуру.

— Хорошо, что я вчера обменял все доллары на шекели. — сказал Моня, проходя со своим пивом, к столику с очередными лохами.

— Но у меня с собой только доллары. — сказал Моне Сэм.

— Тогда ты можешь погонять только свои шары — ответил Моня Сэму.

Пиво дало о себе знать.

Сэм достал из кармана флаги США, Британии и Австралии, китайского производства, купленные на aliexpress, аккуратно сложил их, положил на пол и справил на них малую нужду.

— Моня! А меня к вам не возьмут?

— Катай свои шары, Сэм.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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