Санкции Рая в Гос Думу РФ

Открытое письмо государственной думе России:

Комитету ГД по молодежной политике.

Уважаемые депутаты!

Я предлагаю вам рассмотреть вопрос о введении на территории России санкций против стран, юридических, физических лиц и организаций причастных к поддержке на территории России запрещенной законодательством Российской Федерации рекламы противоестественного полового выбора среди несовершеннолетних, называемого «гей-пропаганда».

А именно:

!)Граждане и жители стран в которых не запрещена реклама противоестественного полового выбора среди несовершеннолетних, а так же такие явления как педофилия, некрофилия, скотоложство, каннибализм не являются уголовными преступлениями, лишаются права:

А)Усыновления детей рождённых на территории Российской Федерации.

Б) Въезда в Россию, для участия в неправительственных организациях, каким-либо образом связанных с несовершеннолетними.

2) Введение уголовной ответственности гражданам Российской Федерации за участие в неправительственных организациях, каким-либо образом связанных с несовершеннолетними, финансируемых из стран в которых не запрещена реклама противоестественного полового выбора среди несовершеннолетних, а так же такие явления как педофилия, некрофилия, скотоложство, каннибализм не являются уголовными преступлениями.

3) Запрет на поставку игрушек для детей из стран в которых не запрещена реклама противоестественного полового выбора среди несовершеннолетних, а так же такие явления как педофилия, некрофилия, скотоложство, каннибализм не являются уголовными преступлениями.

4) Запрет на демонстрацию на территории Российской Федерации кинопродукции, в которой тем или иным образом поднимаются соответственные гендерные вопросы и педофилия, некрофилия, скотоложство, каннибализм.

5) Запрет на территории Российской Федерации любых шоу проектов в которых тем или иным образом поднимаются соответственные гендерные вопросы и педофилия, некрофилия, скотоложство, каннибализм либо с участием финансирования из стран, в которых не запрещена реклама противоестественного полового выбора среди несовершеннолетних, а так же такие явления как педофилия, некрофилия, скотоложство, каннибализм не являются уголовными преступлениями.

6) Введение административной ответственности родителям несовершеннолетних граждан Российской Федерации на получающих образование в странах в которых не запрещена реклама противоестественного полового выбора среди несовершеннолетних, а так же такие явления как педофилия, некрофилия, скотоложство, каннибализм не являются уголовными преступлениями.

7) Запрет на въезд на территорию Российской Федерации лиц участвующих в ЛГБТ движении и продвижении идей легализации в таких явлений, как педофилия, некрофилия, скотоложство, каннибализм.

8) Запрет на территории Российской Федерации деятельности фирм, где-либо финансирующих ЛГБТ движения и продвижения идей легализации в таких явлений, как педофилия, некрофилия, скотоложство, каннибализм.



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