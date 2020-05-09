Люди! Поздравляю вас с Днём Величайшей Победы!

Побед было много и у многих. Как и поражений. Были и великие победы над врагом.

75 лет назад была не просто великая победа над врагом, была победа над абсолютным злом.

СССР, под руководством великой партии коммунистов, под руководством великого вождя этой партии, товарища Сталина, победила АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО.

Армия СССР стала рыцарем света победившим в Армагеддоне.

Я не буду политкорректен и говорить, что победили союзники. Какие они нафиг союзники?

Они продавали нашей стране за золото. Это помощь? Тогда можно сказать что и Макдональс, помогает нам победить голод. Это были не союзники, а торгаши. Второй фронт был открыт не против АБСОЛЮТНОГО ЗЛА, а против СВЕТА СОЦИАЛИЗМА, какой СССР мог бы принести во всю Европу. До середины 1944 года, США через Испанию, поставляли АБСОЛЮТНОМУ ЗЛУ топливо для их машин и танков, чтобы воевать против СССР.

СССР спасла весь мир от АБСОЛЮТНОГО ЗЛА!

Люди! Поздравляю вас с Днём Величайшей Победы!

Ниже я хочу увековечить один спор.

Спор разгорелся вокруг обсуждения заявления Трампа, что нацизм победили исключительно США и Британия. Ну, что Россию они просто спасли.

Вова Шорохов

ссср воевала с фашистами 4 года в европе от москвы и до берлина уничтожив 600 дивизий , англия и сша открыли второй фронт за год до окончания войны , когда стало понятно , что ссср справится и без них и уничтожили 150 дивизий …какой тут американский дух ?

Виталий Присяжнюк

Вова, твой шорох лживый. Вторая Мировая Война началась в 1 сентября 1939 года вторжением Германии в Польшу и совместным парадом Вермахта и Красной Армии в завоеванной Польше. Юридическим основанием для раздела Европы между Германией и СССР явился «Пакт Риббентропа-Молотова». В 1940 году СССР напал на страны Балтии и Финляндию. Ты в общее количество уничтоженных в ходе ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ «вражеских» с точки зрения СССР дивизий включил дивизии Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии?

Судя по всему ты абсолютно уверен, что История Второй Мировой Войны началась 22 июня 1941 и закончилась в 2 часа ночи по Московскому времени 9 мая 1945 года.

Сергей Ростовцев

Виталий Присяжнюк И почему же, если то что вы написали не гнусная ложь, Германии Франция и Англия объявили войну, а СССР нет? Они что были просоветстки настроены?

Эдуард Елисаветский

Воевала чем? Почему не упоминаешь о неопровержимом факте,что только благодаря «ЛЕНДЛИЗУ» ,»ссср» не прекратило свое существование в первые годы войны?! О том,что в первые дни вторжения немецких фашистов на территорию «ссср» были уничтожены до 80% танков и самолетов,не сдвинувшихся с места?! О кавалерийских насоков «с шашкаминаголо» против фашистских танков,о том,как бойцы шли в атаку с одной винтовкой на отделение,подгоняемых не «героизмом»,а заградотрядами?! Да,Америка,Англия и Франция вынуждены были открыть «второй фронт»,потому,что бездарное руководство со сталиным во главе,не смотря на всю…Ещё

Елена Язовских

Вова Шорохов…..Вова, а на Ближнем Востоке кто воевал? Вова Шорохов с Ваней Ивановым? Второй фронт открыли тогда когда справились со своей задачей, а потом пошли «двоечникам» помогать. Да и кормил, лечил и техникой военной обеспечивал кто советскую армию? Россияне как всегда, народец, тупой и неблагодарный. Без помощи союзников не видать Вове и Кобе победы.

Отредактирован

Вова Шорохов

Виталий Присяжнюк это ты дуб в истории ..вторая мировая началась с захвата австрии и судет , и всей чехословакии , в 1937 году , а финская шла в 1939 и ссср до этого предлагал суоми за выборгскую губерню земли карелии .., не согласились — пришлось воевать и взять губернию подаренную в своё время финляндскому княжеству в составе российской империи ..остальную финляндию брать не стали , хоть и могли с лёгкостью …а прибалтика вообще была завоёвана у швещии 300 лет назад и всегда считалась предместьем петербурга , а в польшу красная армия вошла 17 сентября , когда правительство польши сбежало , бросив свой народ , и заняло территорию по линии керзона , чем спасло население восточной польши от нацистов — особенно еврейское население ..а что стало с евреями в 1941 в польше и прибалтике ты надеюсь знаешь …учи историю а не пропоганду недалёких и мой руки..

Вова Шорохов

Эдуард Елисаветский елед …про ленд лиз есть басни и есть факты ..в общем вооружении и обеспечении ссср он составил 7 %.. основная масса лендлиза оставалась в англии..а второй фронт открыли боясь , что вся европа станет социалистической ..

• • .

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев Ознакомьтесь хотя бы с оригиналом Пакта, поcле этого вряд ли будете писать подобные комменты. Да, Британия и Франция объявили Войну Германии 03.09.39, а Союз 23.06.41. А до этого исправно поставлял стратегические товары, обеспечивая войну на Западе.

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Это как считать %%. Возьмем, к примеру, лучший танк ВМВ — Т-34. Броня его сделана с присадками американского молибдена и вольфрама. Башня поворачивается на американском подшибнике. Орудие рассверливалось на американском станке, катки на гусенницах выполнены из американского каучука. Латунные гильзы снарядов из американской латуни, порох и начинка снарядов также американские. Рация в танке американская. Это только один пример.

Отредактирован

Вова Шорохов

Елена Язовских лендлиз , это всего 7 % от того что было использовано в войне ссср , а войнушка союзников за свои колонии в африке и ближнем востоке вообще смешна ..наверно в числе победителей лет через 25 будет и израиль )))) крайне благодарный ))))

Вова Шорохов

Gregory Kreiman точно ))) а без сша ушли бы за урал …без рации ..берлин то кто брал ? и сколько времени был второй фронт ?

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Гадают пусть те кто умеет, а я привожу факты. Выводы делайте сами, если умеете.

Вова Шорохов

Gregory Kreiman а про какой пакт речь ? про мюнхен напомнить ? ссср последней заключила договор о ненападении , а до этого с германией заключили все страны европы

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Пакт известен один — Пакт Риббентроп — Молотов. По которому произошел раздел Европы, и Германия смогла начать ВМВ с параллельными действиями Союза на востоке от Бессарабии до Финляндии и поставками ей стратегичского сырья, обеспечивающего ведение войны. Мюнхенский договор безусловно сыграл свою роль в развязывании войны, но триггером однозначно явился Пакт. Не будь его, кто знает была бы ВМВ и Холокост.

Отредактирован

Вова Шорохов

Gregory Kreiman )))) скромнее надо быть , пакт — договор .. историю изучать надо , наплевать было сша и англии на евреев 85 лет назад как и на негров с цыганами , из восточной польши и из прибалтики вывезли евреев в глубь страны , остались особо умные , что верили в цивилизованных немцев .,

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Вы сами то читали оригинал Пакта? Нет там ничего из ни про США и про евреев. И кстати, евреев (из тех что были чуждыми элементами) в глубь стран вывозили до войны (как до этого кулаков) и часть из них спасли, те которые не умерли. А когда началась война, никто никого не вывозил. Вывозили предприятия. Если еврей там работал — его вместе с ним и эвакуировали. Остальные — кто как мог и далеко не всем удавалось.

Сергей Ростовцев

Эдуард Елисаветский! Линдлиз начал действовать с 27 декабря, 1941 года, тогда когда «фрицев» уже погнали от Москвы. Стало ясно, и об этом пишут немецкие генералы, что блицкриг умер и война проигранна. Дальше был вопрос времени и сил. Но линдлиз это торговля. За эти товары платили золотом. И в этоже время немцам, через Испанию, без всякого Линдлиза США продавали топливо для танков, машин и самолётов. А ПАРАД ПОБЕДЫ принимал не Сталин, а Жуков, потому что сталин очень скромный. Он оставил после себя потёртый френч, прокуренную трубку, поношенные сапоги и Величайшую Страну Мира, победившую абсолютное зло. Об остальных «союзниках» даже вспоминать не хочется. Не зря немецкий генерал подписавший капитуляцию иронично спросил — А эти…, тоже нас победили?

Сергей Ростовцев

Gregory Kreiman Вы Юлите и не отвечаете на мой вопрос: Почему Англия и франция объявили войну германии в сентябре 1939, а СССР не объявили. А ответ прост СССР спасла захваченные ранее Польшей свои территории от нацистов. Подозреваю, что вы бы хотели чтобы вся еропа досталась Гитлеру. Польша залючила СОЗ с германией в 1934, а СССР в 1939, после того как убедился что британия и франция воевать с нацистами не будут,

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев А, значит спасал, и Прибалтику спасал и Бессарабию и Финляндию хотел спасти, да не вышло. Только уложил в снегах более 90 тыс. Да кто считает..

А вообще рекомендую прежде чем вступать в дикуссию ознакомиться с оригиналами Пакта вместе протоколами. Все опубликовано.

Да, и как выяснилась Британия стойко сражалась с немцами.

Я уже приводил факты

Отредактирован

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев Хотя документы были и подписаны позже, но первые морские конвои с ленд-лизовскими грузами уже были направлены в СССР в августе 1941 года. Они получили обозначение PQ (это инициалы британского офицера военно-морских сил Эдвардса).И никто не платил ни цента за ленд — линз (либо Вы не в курсе, либо врете). Был обратный ленд — линз, но очень незначительный. А приведенную Вами фразу Кейтель сказал в отношении французов, не передергивайте.

Отредактирован

Сергей Ростовцев

Gregory Kreiman С Финляндией, пособницей нацистов, СССР воевал, поскольку она создала опасную ситуацию в случае войны с Германией у Ленинкрада. Это только доказывает, что все сказки о единстве СССР и Германии ложь. СССР воевал против Германии в Испании. А банки США помогали Франко. Германии помогали США без ленлиза. Заводам Круппа. У них была доктрина помогать и тем и другим, пока они будут воевать. И помогали нацистам. А потом укрывали их от петли.

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев Я уже Вам советовал почтать Пакт, решили проще пересказывать «Краткий курс». Ваше право. С началом ВМВ в Штатах было наложено эмбарго на всю комерческую деятельность с Германией и ее союзниками. Неужели политрук не говорил?

Вова Шорохов

пакт то мюнхенский почитать * а бабки ротшильда , что воняют нацистами понюхать нет желания ? тема , то в том что доня спасает свою жопу , 80 тыс американцев погибли от вируса , пока он медлил с карантином и забыл упомянуть , что именно ссср била гитлеровскую германию при поддержке сша и британии .., наверно лет через десять начнут прибавлять к сша, англии и израиль .., как рабинович флаг над рейхом водружал … а трампа посадят на электорстул и мадам клинтон лично даст хашмаль …

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Про Ротшильда Вам тоже политрук сказал? Опять обманул, так ему и скажите при встрече. А вирус Вы лучше не трожьте, Россия уже на втором месте в мире и, к сожалению, не видно замедления заболевания. «Рабинович» во ВМВ свой долг честно выполнил, чтобы антисемиты не вякали.

Вова Шорохов

Gregory Kreiman про ротшильда общеизвестная информация ., а про вирус в рф , так там ситуация на 146 млн не хуже чем в израиле

Gregory Kreiman

Вова Шорохов А ссылочку на эту общеизвестную информацию не дадите? Есть только одно но — израильской информации про вирус я доверяю, так же как и американской, европейской, а вот российской — нет. Поэтому и сравнивать не вижу смысла.

Отредактирован

Сергей Ростовцев

Gregory Kreiman В Ришоне нет политруков. А США всю дорогу помогали Германии, До Войны с Яаонией открыто, а потом через Швецию и Испанию. До Июня 1944 года через испанию поставлялось нацистам горючее для танков и машин.

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев Ну политруки были в Совдепии и России, которые Вам это и рассказали. Было, например, целое расследование деятельности филиалов Круппа, которые в нарушение закона сотрудничали с немцами (но никак не правительсто США!). Преступники всегда найдутся. Точно так же как в советские времена нарушалась поправка Джексона-Венника (лично свидетель), а сейчас я уверен нарушаются антироссийские санкции.

Виталий Присяжнюк

Есть процесс и есть итоги, то есть результат.

Россия всегда играет на неправильной терминологии и подмене понятий.»В МИД РФ заявили, что США пытаются исказить ИТОГИ победы над нацизмом.» Мне кажется, что всем понятно: ИТОГОМ ПОБЕДЫ было УНИЧТОЖЕНИЕ НАЦИЗМА. Что тут можно исказить? Может быть МИД России тонко намекает на то, что в России нацизм не был уничтожен? А вот в США именно этого и не понимают.

Сергей Ростовцев

Нацизма в СССР никогда небыло. А в США только в 60 годы неграм разрешили садиться в автобус вместе с белыми. В СССР не устраивали концлагеря по национальному признаку, а в США были концлагеря для японцев. И нацистских партий, в отличии от США, в СССР никогда небыло. И корабли с евреями СССР не возвращало в коцлагеря. И это СССР освободило угников Освенцима. И это советский офицер возглавил единственое победившее востание в концлагере нацистов. Я бы на вашем месте постиснялся при евреях писать такую чушь. Израиль принимает и принимал советских ветеранов войны с нацизмом, а США нацистов укрывали от правосулия.

Юрий Попов

Сергей Ростовцев Нацизм в СССР был задолго то прихода Гитлера к власти. Преступления против человечности в СССР начались с окончанием гражданской войны:

-использования химического оружия против крестьян тамбовищины, депортация ограбленных «раскулачанных» крестьян, голодомор, депортация жителей оккупированной Прибалтики и западной Украины.

И уже во время войны, и после войны это преступления, депртации народов продолжились.

Отредактирован

Сергей Ростовцев

Юрий Попов! Как потомок русского графа и героя роско-турецкой войны, заверяю вас: Гражданская война это кошмар. Но никакого нацизма и даже национализма в ней небыло. Юсуповы и Тверские сражались против Тверских и Джушашвили. Это был великий перелом. Я не знаю, живи я тогда, на чьей стороне я бы воевал, но если бы знал, какой великой сделает Империю Сталин, воевал бы за большевиков.

Сергей Ростовцев

А причём США к победе над нацисзмом? Они продавали СССР машаны? Но так и макдональд, мы скоро будем считать спасителем от голода. США просто торгаши, которые до середины 1944 года, через испанию продавали нацистам углеводороды, для их войны против СССР. США воевали не с нацистами, а с СССР, пытаясь не допустить того, что европа станет социалистической. В чём их заслуга? Они защищали мироедов.

Юрий Попов

Лжешь. США НЕ продавала военную помощь, а передавало безвозмездно.

СССР хотел сохранить концлагерь для жителнй вновь захваченной восчточной Европы.

«Мироеды» -это успешняе и работящие люди, тв сам призанлся в своем нацистком мирвозении. Без судные репресии и убистсва — это советский вариант нацизма по социальным признакам.

Вова Шорохов

Юрий Попов чё ты лепишь …, чучело ..))) по лендлизу расплатились полностью и только при путине ..

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Ошибаетесь, по ленд линзу было поставлено товаров на $11.2 млрд (по курсу 40-х годов). Начались выплаты уже в наши дни $720 млн по современному курсу. Для информации — курсы разнятся примерно в 14 раз.

Вова Шорохов

Gregory Kreiman у сша есть претензии ?

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Ну какие претензии? Всё закрыли по договору. Просто когда пишите, что «все выплатили», желательно представлять о чем речь.

Вова Шорохов

Gregory Kreiman я и представляю , что всё выплатили и претензий нет .., лично я бы послал их подальше , они тянули с открытием второго фронта до последнего

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Не передергивайте, во-первых выплаты закончатся только в 2030 году, а во-вторых я показал Вам что это ничтожная часть из того что было поставлено по Ленд-Линзу. А также я привел только один конкретный пример на сколько эти поставки были важны.

Юрий Попов

Вова Шорохов Чучело, по ленд-лизу, все что было использованно на войне -бесплатно.

Всё что уцелело, уже не ленд-лиз, не военная помощь и уцелевшую техкнику надо вернуть или заплатить.

Привыкли вы воровать.

Вова Шорохов

Gregory Kreiman а может стоило не тушёнкой , а солдатами помогать ? о чём говорить ..помогать начали тогда когда поняли , что после захвата ссср придёт крышка англии , а потом и сша , а открыли второй фронт когда поняли что ссср добьёт нацистов и без нмх и европа рискует стать советской

Сергей Ростовцев

Gregory Kreiman А золото на короблях, которые нацисты топили, оно по какому курсу шло? Учи матчасть!

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев Да нет, Сергей, это Вам надо учить матчасть.Обратный ленд-линз, в т.ч. и поставки золота составили порядка $2. 2 млн. по курсу 40-х. Да, и не припомню чтобы мы переходили на «ты».

Gregory Kreiman

Вова Шорохов А чтобы не размахивать фразой о тушенке, хотя, безусловно, поставка продовольствия была очень важна, ознакомьтесь с реальными поставками:

https://ru.wikipedia.org/…/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0…

И не повторяйте за замполитом фразу о советской Европе.

Сергей Ростовцев

Gregory Kreiman Переход на «ты» это очемпятка. Извините. А во всём остальном Вы не правы. Нужно не по курсу доллара считать, а по политическому курсу США, который действовал на развязывание войны, помогая Германии её развязать.

Вова Шорохов

Gregory Kreiman поучи свою жену щм варить ., или просто лопай хумус с харифом …умник , наверно тебе хреново было в ссср …жевачки не хватало ..

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев Про развязывание войны это Вам на политзанятиях сказали?

У США вообще практически до начала войны была политика —

«мы далеко, нас все это не касается».

Почитайте историю где готовили элиту немецких танкистов и летчиков, когда по Версальскому договору этого делать было нельзя.

Отредактирован

Вова Шорохов

Gregory Kreiman для сведения , ссср в версальском договоре не принимала участия , а франция с англией очень гнобили германию , но в 1937 году ничего не стали предпринимать , хоть и могли предотвратить вторую мировую ..именно они разрешили иметь гитлеру и флот и армию и авиацию ..

Вова Шорохов

Gregory Kreiman неа , не удавился ..у меня было тогда две квартиры на одной площадке и мерс 230т два месяца как из германии и стоимостью как три новых девятки )))) да и сейчас вся недвижимость в рф , где границы есть адекватное руководство …в отличие от израиля ..одно дело рабина сравнить с ельциным , и другое дело биби с вовой …кстати и пенсии у меня будет две

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Ну в Совдепии мерс был разве что у Высоцкого. Значит позже прибежал. А я из Совдепии уезжал. А пенсии — хоть четыре, мне и одной хватит.

Отредактирован

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Конечно не принимал, поэтому и готовил у себя немецких офицеров танкистов и летчиков в тайне от Европы. Ну а не было бы кадров, так и армия мертва. Так что все руку приложили. Ну я уже писал, что Мюнхен конечно способствовал ВМВ, но триггером был Пакт.

Отредактирован

Вова Шорохов

Gregory Kreiman я из рф уезжал , а мерс был когда некоторым девятка счастьем казалась ..,они как были совками в совдепии , так и остались переехав , а я родился в ссср и образование там получил , которого в израиле точно не получить и горжусь этим , как и двумя гражданствами

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Во и я про тоже, значит из России, когда видать конкретные пацаны приперли.

А я очень рад что у меня нет российского гражданства, не надо стыдиться того она делает. Образование здесь очень даже неплохое, просто Вам не приходилось сталкиваться с людьми, которые здесь его получили.

Вова Шорохов

Gregory Kreiman ))))) неа , не прпёрли , и ничего не продал ..это ромку абрамовича припёрли англичане , чтоб он получил удобное гражданство .. а я перспективы при боре не увидел , при рабине была , а после шарона снова не стало ..пока только и осталось что шекель к баксу 1-4 ..так что большую часть года провожу в рф ..а стыдиться надо за сдерот и за вторую ливанскую и выборы бесконечные и ничего не дающие а за рф вообще не стыдно , мировая держава , с тысячелетней историей , которая много перенесла и войн и революций в 20ом веке и снова мировая и по настоящему независимая

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Ну ладненько — Вам с Россией хорошо, к ней поближе, а мне без нее — чем дальше тем лучше. Я за все время разок съедил и хватит пока. И стыдиться надо не российской истории или культуры, а того что творит путинский режим.

Отредактирован

Вова Шорохов

Gregory Kreiman да нет никакого режима …мне очень жаль , что в израиле нет такого как вова..великих и достойных нет , а есть только временщики , что расчитывают на доню ..нанести удар ничтожный в сирии или по газе ..перспектив раздела нет , а значит нет и будущего ..постоянные выборы и желание узнать кто правее или левее..в рф вова отвечает за лампочку в подъезде ..а биби не отвечает за обстрел сдерота ..его узкий кабинет не позволяет ..

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Ну я же и говорю, чем дальше от Вашего любимца, «великого и достойного», тем лучше.

Gregory Kreiman

Вова Шорохов почему же хреново? Ты бы от зависти удавился. Трехкомнатная квартира в Москве, 5 минут ходьбы гараж (это только москвич понять может), в гараже новенькая девятка. Приличная работа и зарплата.

А снова наладишься хамить, место тебе известно — бан.

Отредактирован

Сергей Ростовцев

Gregory Kreiman Летчиков готовили до того, как нацисты пришли к власти. Второе: Пак о ненападении был следствием А)Аншлюса, Мюнхена, окупации чехословакии, которую совместно провели Германия и Польша, и отказа Британии и Франции вступить в антигитлеровскую коалицию, до августа 1939 года. Да и сама война началась в 1937. Китай и Испания. Пакт Молотова Риббентропа, был перемирием в войне которую СССР вёл против уже нацисткой Европы.

Konstantin Gross

К чему без предметный спор?

Ясно ведь ВСЕМ,что нацизм был побежден ЕВРЕЯМИ-воющими на фронтах,в партизанах,изобретающими оружие в тылу,- которые были как в СССР,так и в рядах Коалиции!

Остальные — помогали!

Елена Язовских

Вот не знаю как евреи, а в России нацизм цветет ярким цветом в умах граждан вЯликой, осободуховной, лишнехромосомной державы. И вы это только что подтвердили.

Отредактирован

Вова Шорохов

не пейте с утра …

Gregory Kreiman

Для информации — в К.А. воевало порядка 600 тыс. евреев. А вот форму врага надело порядка 1.5 млн.

Елена Язовских

Вова Шорохов Фофа, НЕ ПЕЙТЕ С УТРА это вроде бы не к евреям. Да и не к русским тоже. Поскольку у россиян с утра и без пития глухое похмелье. Скажите, к какой нации вы обращаетесь говоря об алкоголизме? Поконкретнее пожалуйста.

Вова Шорохов

Елена Язовских к тебе ..))))

Сергей Ростовцев

Евреи воевали крепко. Но это советские евреи. И единственое победившее востание в лагере смерти, возглавил советский еврей, советский офицер. Евреи плоть от плоти советского народа.

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев Вообще то в армиях союзников было более 1.1 млн. евреев, многие из которых пошли добровольно.

Сергей Ростовцев

Gregory Kreiman Так это была еврейская армия? При чём тут США???

Victor Chernoguz

Британия воевала с фашистами с мая 1940 года, а СССР сменил сторону, на которой воевал более чем год спустя.

Вова Шорохов

Victor Chernoguz …а как воевала ? сидела и оборонялась..еслиб не ла-манш ..работала бы на третий рейх как вся европа ..

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Для информации:

1. B 1940 г. в небе над Британией было уничтожено почти 1/2 люфтваффе. Что явилось одной из причин отмены планa «Морской лев» (высадка на Британские острова) и перехода к плану «Барбаросса» (нaпaдение на Союз).

2. За время войны авиацией союзников было сброшено на Германию порядка 100 Ктонн бомб. Для сравнения — Хиросимa 2.5 Ктонны.

Это только 2 примера как воевали союзники.

Отредактирован

Gregory Kreiman

Уточнение — Британия объявила войну Германии 03.09.1939

Victor Chernoguz

Vova Shorohov Британский экспедиционный корпус в Нидерландах вступил в бой с германскими войсками 10 мая 1940 года, потерпел крупные потери и был эвакуирован из Дюнкерка 4 июня. Дальше война продолжалась воздушными и морскими боями.

Вова Шорохов

Gregory Kreiman так и франция объявила ..а дальше объявлений не пошло …

Вова Шорохов

Gregory Kreiman да никак не воевали ., сидели и смотрели ..

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Я Вам факты, а Вы выдержки из «Правды».

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Я уже приводил Вам примеры того как воевали союзники один на один с Гитлером, когда Союз снабжал его стратегическим сырьем

Вова Шорохов

Gregory Kreiman это англия что ли ?))))) а сырьё гитлер покупал за деньги англии и сша ..выкармливали то его для похода на восток , и плевать они хотели , что для него евреи ,цыгане и славяне недочеловеки ..впрочем в сознании у них и сейчас ничего не изменилось

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Ок, я вижу по истории партии у Вас было не меньше 4-х. Да именно Британия стойко воевала с Гитлером один на один (потери немцев в авиации я приводил). А с востока в это время в Германию шли эшалоны с зерном, углем, рудой, нефтепродуктами и пр.

Вова Шорохов

Gregory Kreiman англии некуда деваться было , не перешеек бы ла-манш — как и франция пахала бы на третий рейх сгоняя евреев в лагеря с большой радостью , а эшелоны шли за деньги что германия получала от сша , а после начала войны с ссср снабжение было из норвегии и швеции , кстати , на ссср шли не только немцы , а все страны европы ..историю знать надо .., но некоторым русофобия мозги отключает ..

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Конечно, некуда, поэтому и сбивала немецкие самолеты и топила их корабли и подлодки. А в Союзе реально, кроме немецев воевали румыны, итальянцы, финны. Ну и конечно порядка 1.5 млн советских граждан, одевших форму врага (больше чем все вместе взятые не немецкие части). А про деньги из США скажите свему политруку, если встретите, что он Вас обманул. Было наложено эмбарго на всю коммерческую деятельность. И как всегда в таких случах находятся нарушители закона. Для информаии — и в Совдепию в нарушение поправки Джексона — Венника были поставки.

Отредактирован

Сергей Ростовцев

И как же британия воевала? После того, как она уплыла из Франции, побоявшись воевать, её война была только зинитками по бомбившим её самолётам. Где на континенте был хоть один британский «солдат».

Victor Chernoguz

Президент игнорировал возмущение российских ватников, я пожалуй тоже.

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев Британия, например, уничтожила в своем небе за 1940 почти 1/2 люфтваффе. Если бы так воевали в Союзе в 1941!

Сергей Ростовцев

Gregory Kreiman ! Ну это как вражеский член в своём рту покусать :))))

Елена Язовских

Россия победила нацизм? Это что шутка? Россияне, пожалуй самые, нацисты среди нацистов. Они ненавидят всех чужих, а еще пуще ненавидят своих.

Сергей Ростовцев

Нацизм победил СССР. А какие у росссиян эмоции, знают только они. Эмоции к делу не пришьёшь. Судят по делам. Не Россияне расстреливали в Баьем Яру — украинцы. Но другие украинцы, сражались с евреями бок обок, против нацистов. Ваш пост, больше похож на нацизм, чем эмоции россиян.

Елена Язовских

Сергей Ростовцев Не надо мне рассказывать что было когда ваша прабабушка была девочкой. Я вижу что творится в РАШЕ сейчас. Я живу сейчас, а не 100 лет назад. А сейчас Россия — страна победившего нацизма, нарцисизма и идей гитлеризма. Именно поэтому мы все оттуда и удрали. От любви не убегают. А если и убегают, то возвращаются. Однако мне совсем не хочется возвращаться к тем кто бродит по нашми сайтам с ненавистью к нам. Других россиян ЗДЕСЬ НЕТ и не предвидится..

Сергей Ростовцев

Елена Язовских ! Я израильтянин и никогда небыл гражданином России и не жил там. Однажды съездил на пару недель. И в РСФСР ббыл только как турист или в командировке. Но сегодняшняя Россия это надежда всех людей доброй воли. Всех Интернационалистов. Там никогда не платили 2 доллара за скальп кореных народов, не дарили одеял с оспой, не создавали лагерей по национальному признаку. И в Гулаге, и в Артеке были всех национальностей. Сначала СССР управлял полуеврей полутатарин, потом грузин, потому украинцы, а русский какзак Горбачёв развалил величайшую страну. Вы пишите нацистскую ерунду.

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев Вы не очень хорошо владеете историей.

1.С коренными народами Сибири, Кавказа, Ср.Азии русские вели себя тоже не слишком гуманно. Скальпы правда не снимали, но убивали в многoчисленных войнах, целеноправленно спаивали, сгоняли с обжитых мест и пр..

2. Ленин был на 1/4 еврей и на1/4 татарин.

3. Насчет репрессий по национальному признаку — ознакомьтесь с судьбой чеченцев, крымских татар, ингушей, калмыков, немцев Поволжье и др. Только то, что Рябой сдох (характерно что в Пурим), спасло евреев от той же судьбы.

Ну а «все люди доброй воли» действительно надеются, что авторитарный путинский режим развалится (желательно с наименьшим ущербом) и в России будет создано свободное демократическое государство, которого не надо будет опасаться.

Елена Язовских

Сергей Ростовцев Вы знаете, а я там жила. И знаю почему оттуда сбежала. Совсем не от того что меня там любили и дружба народов. А пока документы собирала — чуть в тюрьму не села. На меня один чин милицейский так орал аж слюни летели: «Ненавижу жид…р, посажу! Найду за что!»» И мог бы ведь придумать, да квартира у меня была сладкая. На нее мылилось одно высокопоставленное лицо. Вот оно и помогло нам всем убраться. Не надо мне про хороших и добрых защитников рассказывать. Во время ВОВ моего профессора прадедушку с прабабушкой укрыла молодая украинка. А русская старушка прознала и доложила немцам. Расстреляли и родственников и украинку.

Отредактирован

Вова Шорохов

Елена Язовских ))) как трогательно …а русская старушка вам потом доложила , что доложила ?

Gregory Kreiman

Вова Шорохов Ну зачем же, всегда найдутся добрые люди. Например, oтец еще в части был, а уже донесли что сосед, с которым они жили мирно много, лет зашел и убил его старшего братa еще до немцев.

Отредактирован

Елена Язовских

Вова Шорохов Совершенно не трогательно. Та русская старушка вскорости померла сама. Поскольку немцам она была без надобности. А доложили о том соседи моему деду когда он вернулся с фронта.

Сергей Ростовцев

Gregory Kreiman! Как человек присутствовавший на тайных сходках крымских татар, и в политическом смысле воспитанный крымской татаркой, могу вам сообщить, ни один народ не депортирвали за то что он народ, крымский или чеченский. Бывла угроза выполнения США и Британией плана «Немыслемое». Убирали группы населения, которые статистически были более расположенны к колабрационизму. Это было не националистическое, а прагматическое решение. Но скальпов не снимали.

Леонид Бабич

СССР победил германский фашизм и японский милитаризм в основном воюя на суше, а США и Англия воевали на море и на Западе Европы, и помогали Сов.Армии вооружением и пр. Эти три великие страны совместно победили фашистов, как немецких, так и японских. Ленд-лиз—это неоценимая помощь СССР в победе…

Gregory Kreiman

Дополнение к союзникам — и в воздухе.

Сергей Ростовцев

Ну мы вообще о нацистах германии. Но не напомните, кто разбил квантунскую армию, а кто бросал атомные бомбы на женщин стариков и детей?

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев Безусловно, ядерная бомбардировка — ужасная вещь. Но обратите внимание (как ни цинично это звучит), что практически сразу после нее Япония капитулировала. По подсчетам американских экспертов это спасло жизнь порядка 300 тыс. американских солдат. Сколько осталось в живых солдат К.А. из-за капитуляции никто не считал..

Отредактирован

Сергей Ростовцев

Gregory Kreiman Вы действительно не читаете историю принципиально, или притворяетесь невежей? Когда были бомбардировки? Когда СССР уничтожил квантунскую армию? Когда Япония подписала капитуляцию? Перебить детей женщин и стариков, ядерным ударом, когда их мужья отцы и сыновья сражались с Россией — воистину великая победа американского духа. Но пахнет это дух так, что мы догадаемся из какого места американская душа.

Gregory Kreiman

Сергей Ростовцев Да нет это Вы не читаете историю. Ядерные бомбы были сброшены 06.08 и 09.08 1945. 14.08.1945 имперский генеральный штаб, по приказу императора Хирохито отдал приказ всем вооруженным силам о прекращении сопротивления.

Квантунская армия была разгромлена К.А. как раз с 09.08 до 14.08.1945, когда был отдан приказ о сдаче. Но отдельные части продолжали сопротивление до 19.08 (то ли приказ не довели, то ли не хотели сдаваться).

А официально капитуляция была подписана 02.09.1945.

Как я уже писал, все это не делает ядерную бомбардировку менее ужасной.

Отредактирован

Сергей Ростовцев

Gregory Kreiman Вы меня радуете. Японцы что, мазохисты? Решили прекратить сопротивление, а потом три недели наслаждались что их убивали? Вы просто профессор, но не истории, а сексуальных извращений.

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