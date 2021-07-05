С днём рождения США!

Как много успели США за 245 лет?

1) Устроить почти полный геноцид коренного населения.

2) Стать главным реципиентом работорговли.

3) Истребить основных животных населявших территорию их страны.

4) Профинансировать начало двух мировых войн и устроить десятки войн и государственных переворотов, унесших многие десятки миллионов человеческих жизней.

Они несли смерть и страдания детям, женщинам, старикам.

5) Обмануть весь мир, предложив им доллар в качестве резервной валюты обеспеченной золотом, а потом заменив обеспечение золотом, обеспечение бумагой.

США ещё не закончили свой поход по миру и в 21 веке.

Они принесли миру СПИД, ювенальную юстицию и ЛГБТ пропаганду,

Они принесли смерть и разрушение в Ирак, Афганистан, Ливию, Тунис, Югославию, Сирию, Украину. Пытались уничтожить Египет, Россию, Венесуэлу, Белоруссию и другие страны

Они продолжают свою кровавую поступь.

Мы дарим им проклятия! Пусть сгорят в огне!

Это будет их лучшим подарком освободившемуся от зла миру.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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