Они такие смешные. Кто? Россия, США, Германия, Франция, Британия, и т.д. Они всё спорят, кто в чьи выборы вмешивался.

Какая разница!

Всё, кто бы во что не вмешивался, решают евреи. Это евреи решили бритэкзит, и Каталонский беспорядок в Испании. Бритом нельзя называть какую-то фигню. Есть только один брит — Бритмила — союз с Богом. Экзит от союза с Богом? Получили.

А Испания заигрывает с террористами. Палестинское государство ей нужно, видите ли? Будут трындеть и испанского не будет.

Но продолжим.

Вы что не знали кого поддерживал Израиль, Хилари или тестя Джареда Кушнера?

Ха!!!

У Джареда есть Брит, а Клинтон и резать нечего.



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Так что, можете вмешиваться и грызться друг с другом и спорить, кто с кем спит и кто есть кто. Евреи решат кому с кем спать положено, а кому нет.Не верите?Вот сейчас приближаются выборы в России. Пусть вмешивается кто захочет. Бессмысленно. Израилю нужна сильная Россия, потому что когда она слабая, Израиль маленький и никому не нужен.Как мы страдали после падения СССР? Нам руки выкручивали и ослиные соглашения заставили подписать. А потом и из Газы уйти…А когда США напирают на Россию, а России есть чем ответить, Израиль нужен всем.Решено. Президентом России будет Владимир Владимирович Путин.И Вы можете спорить, вмешиваться, вести дурацкую агитацию — пустая трата времени, денег и сил.Евреи решили, что Россия должна быть сильной. И если кто против, может вешаться.Это он действительно может.Хочу поздравить Владимира Владимировича Путина, избранного президентом России в 2018 году!Бе шаа това! Ба ацлаха! Если чего, мы поможем.