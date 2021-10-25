Публицистика в журнале политической сатиры ПИНОК — это пасквили, издевки, насмешки, остроты и колкости, в комментариях к новостям. Это взгляд русскоязычных блогеров, на полицейских, социальных работников, нацистов, террористов, и прочих подонков. Это война ханжеству, политкорректности, снобизму, лицемерию, двуличию, цинизму, невежеству и религиозному мракобесию. _____………………………………………………………. ……….. ……. ….. …………….Самый читаемый русскоязычный блог Израиля
Смотрю рекламу:
Летит вниз на парашюте пацан.
К нему подлетает известный комик и кричит рекламируя какую-то лотерею:
— Выиграй до 3 миллионов рублей и воплоти все свои идеи.
— А как купить билет?
— Продай мне парашют.