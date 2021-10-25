Смотрю рекламу:

Летит вниз на парашюте пацан.

К нему подлетает известный комик и кричит рекламируя какую-то лотерею:

— Выиграй до 3 миллионов рублей и воплоти все свои идеи.

— А как купить билет?

— Продай мне парашют.