Рэклама?

Опубликовано автором

Смотрю рекламу:
Летит вниз на парашюте пацан.
К нему подлетает известный комик и кричит рекламируя какую-то лотерею:
— Выиграй до 3 миллионов рублей и воплоти все свои идеи.
— А как купить билет?
— Продай мне парашют.

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