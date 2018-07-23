Однажды, педераст, с которым я работал и пытался объяснить ему, что педерастия, это социальное уродство задал мне прямой вопрос.
— А согласился бы ты за миллион.
— Нет.
— А за десять миллионов?
— Нисим! – так звали педераста – а за какую сумму, ты бы согласился стать зомби.
— Зомби это другое дело.
— Нет, не другое. Живое от неживого отличается тем, что живое производит себе подобных, а зомби и педерасты могут только усыновлять и воспитывать.
Разговор с пидором.
Однажды, педераст, с которым я работал и пытался объяснить ему, что педерастия, это социальное уродство задал мне прямой вопрос.