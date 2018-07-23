Разговор с пидором.

Однажды, педераст, с которым я работал и пытался объяснить ему, что педерастия, это социальное уродство задал мне прямой вопрос.

— А согласился бы ты за миллион.

— Нет.

— А за десять миллионов?

— Нисим! – так звали педераста – а за какую сумму, ты бы согласился стать зомби.

— Зомби это другое дело.

— Нет, не другое. Живое от неживого отличается тем, что живое производит себе подобных, а зомби и педерасты могут только усыновлять и воспитывать.



Поделиться в соц. сетях