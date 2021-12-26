Разделить художественное и спортивное фигурное катание!

С удовольствием смотрю фигурное катание. И гран-при, и первенства и чемпионаты, всё подряд. То что делают спортсмены России сказка. Особенно девушки.Безумно болею за русскую красавицу Аню Щербакову, императрицу Елизавету Туктамышеву, безупречный идеал Камилу Валиеву, русскую ракету Сашу Трусову…Это вовсе не значит, что и остальные девчонки мне не нравятся.А сколько замечательных фигуристок ушло из спорта из-за, просто не представимой конкуренции. Особенно жальмне Женю Медведеву.Да любая иностранка на Российском чемпионате, была бы счастлива в десятку попасть. И я не уверен, что у неё бы получилось. НО…На олимпийские игры есть только три места.Конечно, если бы кто из девчонок вдруг стал выступать за Белорусь, за союзное государство, я бы не осуждал. А через полгода и за Украину, которая в союзное государство войдёт.Но это полумеры.У меня другое предложение.Разделили же танцы на льду и парное катание?Ну понятно, что пьедестал Валиева, Щербакова, Трусова, как бы их не перетасовать, честный.Но по художественности все эти замечательные девочки, ну разве кроме Щербаковой, уступают… да просто на голову отстают от Лизы Туктамышевой.Нужно разделят фигурное катание одиночек на спортивное и художественное.В гимнастике разделили же?В художественном Туктамышева явная чемпионка. А если она уйдёт, это же будет явная катастрофа. А как ей не уйти если стимула нет. Ну не может она прыгать как малолетки. Но когда она на льду – глаз не оторвать. Я даже за её балами, в левом верхнем углу, следить не могу. А ну лиши меня этого зрелища?Нужно начать хотя бы в России. Потом и другие страны подтянуться.Если у кого есть какой канал достучаться до спортивной власти… потарабаньте им.Договорились?© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021Свидетельство о публикации №221122601779