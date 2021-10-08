Путин и колдуны.

Если вы думаете, что какие-то события происходят просто так, вы ошибаетесь.

В июле, три месяца назад, в Якутии, в Бурятии, на Чукотке и Тыве, прошли так называемые мероприятия этнокультур.

После этих мероприятий, шаманы и колдуны вышеуказанных местностей, были приглашены поучаствовать в некоторых мероприятиях.

Естественно такие события мало кого заинтересовали. Решили что это реклама некоторой самобытности российских этносов. Ну, чисто пропагандистский ход.

А не заинтересовались этим зря.

Колдуны и шаманы, на военных кораблях и подлодках, в течение двух месяцев проводили свои обряды на западной Балтике, и на северо-востоке Атлантики.

В результате этих обрядов ветры в данных регионах перестали дуть и рухнула вся зелёная энергетика западной Европы. Ветряки перестали давать энергию.

На этом фоне подорожали и газ, и нефть, и даже уголь, который Россия экспортирует в западную Европу.

Сейчас шаманов и колдунов оправляют домой, а в западную Европу вернуться ветры. Ветры, которые стали ледяными и так долго ждали своего часа, часа, когда шаманы разрешат им проявить себя во всей красе.

Когда следите за Путиным, следите не только за руками.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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