Сталин и эмиграция 90х.



Последнее время многие телепередачи посвящают спорам о победе, о роли Сталина о его реабилитации, о том почему граждане СССР, которых репрессировали, убивали и насиловали сталинские подчинённые, грудью стал на защиту от тех, кто хотел его освободить.

Ответы меня не радуют. Такое впечатление, что все отвечающие, либо дураки… (хотя, возможно, просто наивные люди) или мерзавцы.

Независимо от того, с какой стороны находиться спорщик, спорящие врут, подменяют истинные причины всякой фигнёй, красивой или нет, патриотичной или пытаясь унизить Россию, но врут.

У меня идиосинкразия на враньё. Я люблю правду, какой бы горькой или сладкой она не была.

Поэтому я задам читающим два совершенно других вопроса, которые при рассмотрении, хорошо объяснят те вопросы, которые так извращаются в телепередачах.

Вопрос первый:

Почему люди, прошедшие продразвёрстку, голодомор, красный террор, раскулачивание, гулаги, Беломор каналы, законы о колосках и опозданиях, и прочее, стеной встали на защиту СССР? Почему жители только присоединённых, не знавших всех этих ужасов территорий (Галиция и Прибалтика), почему-то, большой частью добровольно сотрудничали с нацистами и даже сегодня мы видим последователей этих подонков.

Но ведь там не было всех «ужасов» СССР времён индустриализации?

Рассказы о заград-отрядах, оставьте в покое. Партизанское движение не было под загран-отрядами, а сражалось яростнее фронта.

Вопрос второй:

Почему эмиграцию сбежавшую из СССР, где бы она не находилась, считают пятой колонной России?

А ведь в этой эмиграции, русофобы, в основном как раз из той же Прибалтики и западной Украины, которые не знали всех «ужасов» индустриализации СССР. Остальные, носят георгиевские ленты, проводят флешмобы советской песни, ходят на демонстрации победы и бессмертного полка? Ну, хотя бы всё это одобряют.

Хотите ответ? Хотите связать эти два вопроса с вопросами о Сталине?

Одна пани, из патриотически-настроенных спорщиц, предположила, что это потому, что советская власть принесла в самые отдаленные места свет, медицину, образование. Она подошла близко, но ей тут же возразили, что НЭП приносил всё это намного быстрее. И возразили правильно, НО…

Что же такого принесла людям советская власть, и что они отождествили со Сталиным, за что не жалко было и жизнь отдать, тогда и не жалко сейчас?

СССР принес гражданам то, из-за чего, весь остальной мир пошёл на него войной.

Что же это такое? Это не свет, медицина или учёба. За это никто с СССР воевать не стал бы. Это было и в Европе.

СССР принес гражданам ЖИЗНЬ БЕЗ ХОЗЯИНА!.

Жизнь без хозяина.

Да были начальники и подчинённые. Но начальники были чьими-то подчинёнными. И закон защищал всех.

Да закон не всегда выполнялся. Но глобально, он был для всех один. И как раз в сталинские времена, ещё и не понятно, для кого безопасней жизнь, для рабочего или для директора. Работать с полной отдачей нужно было всем. Но хозяина не было.

Люди стали действительно равны.

Появилась любовь.

Любовь, как мы её понимали в СССР, была совершенно другим явлением, чем то, что существует в странах всеобщего неравенства.

Люди выбирали себе пару, без учёта материального положения.

Но и это не всё.

Человек не чувствовал себя униженным.

Здоровье каждого, было богатством всех. Почему? Потому что каждый, должен был работать с полной отдачей. Работать для всех. А не здоровый человек, с полной отдачей работать не будет. Значит всем нужно здоровье каждого.

Учёба одного, была богатством для всех. Потому что у образованного человека, отдача больше, а отдача, она для всех.

Орана детства, пионерские лагеря, по смешным ценам или бесплатно, бесплатные кружки детям и взрослым, куда ещё и зазывали, были для всех.

Потому, что дети должны вырасти здоровыми и умными, быть здоровыми умными и тогда от соседей и коллег, будет больше отдача.

Доходило до маразма. Парткомы работали над сохранением семьи, тогда как в капиталистических странах власть работает над уничтожением семьи.

В капиталистических странах, ваше здоровье и образование не для всех, а для вас. Поэтому оно кроме вас никого не интересует или даже интересует со знаком минус. На вас хотят нажиться фармацевтические корпорации, врачи и прочие, не говоря о конкурентах. Государство возмущено, когда вы долго живёте после пенсии, и оно должно вам платить. Отработали и сдыхайте поскорей.

Ваше образование всем не нужно. И ваших детей будут учить только формально, каких бы красивых слов при этом не говорили.

Вообще капитализм любит, вместо красивых дел, красивые слова.

Я обвиняю «КГБ».

Я обвиняю «КГБ» и всю советскую пропаганду, не в жесткости, а в тупости. Что оно, это коллективное КГБ, нам говорило о западе?

Похоже, оно тоже ни хрена не понимало.

Нам говорили, о язвах капитализма, о его розлажении, о его военщине.

Нам ясно не сказали что, так или иначе, там люди делятся на хозяев и рабов. Что холуи всегда живут лучше, чем те, кто работает и что любая работа подразумевает элемент холуйства, поскольку ты зависим не от абстрактного государства, а от конкретного человека, который, как ему вздумается, может решить твою судьбу. Нам не говорили, что все законы именно на его стороне, поскольку он может лоббировать их принятие, а ты, работающий на него, нет.

Нам многое не говорили.

Приехав на запад, мы вдруг поняли, что мы потеряли. Мы потеряли право быть людьми. Мы стали либо сильно холуями и чуть-чуть рабами, либо чуть-чуть холуями и сильно рабами.

И ничего другого здесь не дано. Тут нет возможности жить ради детей, поскольку и детям уготована та же судьба и без вариантов. Тут нет возможности себя реализовать честным путём.

Здесь женщины желающие сделать какую-то карьеру, должны переспать с теми от кого это зависит. И мужчины в основном могут сделать карьеру, если их жена спит с кем-то, от кого это зависит.

Иначе копошение на нижнем уровне, где с тобой и твоими детьми, могут сделать всё что угодно, до отправки на органы, если они кому-то из ХОЗЯЕВ понадобятся. Могут стариков принудить к эвтаназии. Старики никому не нужны.

Но говорят всегда красиво. Ух как сладко расписывают.

Слабые духом люди, этому верят. Они верят тому, что им говорят. Верят как в Бога. Этим они спасают свою слабую психику от сумасшествия. Но…!

Каждый год увеличивается количество участвующих в общероссийских праздниках. Показатель: демонстрации Бессмертный полк.

Да, в России пока тоже капитализм. Но она становиться на ноги и мы надеемся, что социализм будет возвращён.

Мы уже заразились «вирусом» жизни без хозяина и готовы за это на многое. Мы готовы сделать многое, что бы Россия быстрее встала на ноги, и вернула социализм.

Собственно, начав строить вертикаль власти, Россия начала путь к возвращению социализма. После этого, она сразу стала врагом всего либерального (читай фашистского) мира.

Люди, шли в бой, шли на подвиг, жертвовали своей жизнью, потому что чувствовали…, ещё не понимали, но чувствовали, что идут на подвиг, ради свободы. Ради того, чтобы не быть рабами и холуями, чтобы быть людьми.

Я хочу, что бы вы все, мои читатели, это хорошо осознали. Чтобы это было не только в сердце, но и в голове.

В этом секрет победы над фашизмом и того, что началась реабилитация Сталина. Сталина наше сознание отождествило с социализмом и уже не важно, сколько он сделал ошибок. Всё что он делал, он делал не для своего обогащения, а для победы своей идеи – сделать людей свободными.

У него получилось.

Ненадолго. Но появилось поколение людей рождённых не в рабстве. Мы живы, и как еврейскую молитву о Иерусалиме, мы можем произнести:

Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя

СССР!



Читать так же:

Сталин, равно Моисей.