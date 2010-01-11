Пуштуны тоже евреи — несчастный Бин Ладен.

В традициях пуштунов, составляющих основное ядро движения «Талибан», можно обнаружить много сходств с еврейскими традициями.
Пуштуны народ кочевой, агресивный и кровожадный. Они живут в основном не богато, на юге и юго-западе Афганистана и северо-западе Пакистана. Общая численность — порядка 40 миллионов.
Репатриация пуштунов, домой в Израиль, позволит раздвинуть границы Израиля до библейских размеров и дальше, поскольку существование арабских государств, может показаться колену Эфраима излишним.
Напомню, что Эфраим и Менаше сыновья Иосифа
.
Репатриацией в Израиль потомков Менаше, живущих сейчас в Индии, в Израиле озабочены очень давно.
Остается только напомнить что колено Шимона в настоящее время составляет большую часть населения России.
Сергей Ростовцев
Мало Вам 25% подорожала вода в Израиле . 40 миллионов пуштунов допьют все запасы воды.
Вот что получается не важно какие у них взгляды иудейские или мусульманские главное Днк совпадает. Вот приедут 40 миллионов муссульман и одновременно евреев по крови . Они породнятся с мусульманами соседних стран и конец еврейскому духу страны . Бен Гурион в гробу перевернётся.
Но самое страшное если миллионов 100 китайцев пройдёт гиюр и потребует репатриации в Израиль . Они вам всю пустынют керамической плиткой заложат, и выпьют Средиземное море вместе с рыбой и оквалангистами.
Понимаете Женя, мы евреи столько лет были рассеяны и потеряны друг для друга, что количество воды меня волнует меньше.
Добудем.
Пуштуны вовсе не те мусульмане, которые вокруг. И я уверен что по «возвращению» в Израиль все будут иудеи. Ну хотя бы такие материалистически настроенные иудеи, как я. Ведь само осознание того, что их предков силой и угрозами обратили в ислам, для любого упрямого (жестоковийного — по Библии) человека, как любой еврей — смертельное оскорбление. Вы вон мои споры на еже с уважаемой Алисой почитайте. Она меня спрашивает, зачем я неверующий материалист зажигаю шаббатние свечи, читаю благословения, пощусь в судный день и не ем на пейсах квасного? А просто, что бы каждая мразь была уверена, что даже через тысячелетия после того, как еврейский народ растоптали, в Израиль приезжает Сережа Ростовцев и зажигает свечи как его предок, три тысячи лет назад. Я абсолютно уверен, когда пуштун осознает что он мой брат и он будет это делать и по тем же причинам.
Я вот думаю, что когда начнется репатриация пуштунов, возьму на себя шефство за какой нибудь их семьей. Ну всмысле квартиру, пока не сняли, потом мелкий домашний скарб.
У нас ведь как торговля работает? Второй товар в подарок. А нафига мне второй чайный сервиз или чайник. Только место на кухонных полках занимает. А теперь я знаю — это для моего брата из колена Эфраима, или Менаше, или Шимона.
Чего Вы не как не хотите, а может быть и не можете понять — я израильтянин на своей Земле Израиля.
Я так себя ощущаю.
Ну может быть где-то лучше. Может у соседа сын больше книжек прочел. Ну и что? Я что, своего сына на его сына захочу поменять?
На форум Ёж мне нельзя писать , у меня ДНК не еврейская.
А раз я не могу писать то зачем мне читать ? У меня знаетели своё мнение.
Форум Ёж отдел пропаганды СОХНУТа. Там некошерных определят и стирают .
Ну конечно ,это же ваша земля и форум ваш и мнение на нём должно быть ваше коллективное . Правда для виду там есть правдорубы в пропорции 1 к 20 сионистам.
Но это же ваше понимание жизни . Типа все враги кругом и вы бедные евреи с ними боритесь. Конечно если представить что не я один там в запрете ,я думаю народу много невхожего туда . То какая цена форума Ёж? три копейки ему цена . Пропагандисткие забавы сионистов. Хрень очередная.
Я так расстрогался когда Вы чайник отдали второй не нужный . А Вы нужную
последнюю рубашку ,которая ближе чайника к телу отдаёте и не по анализу ДНК а так не родному палестинскому погорельцу, пострадавшему после «литого свинца» и белого фосфора.
@admin
Израилитяне не палестинцы
http://www.proza.ru/2009/02/14/206
Таким образом Вы не палестинец Вы оккупант.
@Евгений Ф
Женя. Под манда… (слово какое неприличное)…тная Палестина, наверное чисто английская территория?
Иерусалим, наверно ирландцы построили? А Иудея… ну это там, где Хеврон и могилы праотцев. Она почему так странно называется.
Вы должны взять Иевангилие (это не иудейская книга) и посмотреть карту Палестины от древности и до нашего времени.
Ведь если Вы у меня кошелек украдете, и сыну отдадите — разве он из-за этого станет не моим а Вашим кошельком?
Аравия — арабам. Но из Египта и Палестины им лучше убраться. Мало того что воры, так хотят официального признания на наворованную собственность.
Вы вот пишите, что понимаете что Вы в гостях. А раз понимаете, живите сколько хотите — мой дом — Ваш дом. У меня иудейская заповедь «не притесняй пришельца ибо сам был пришельцем в Земле Египетской«. Славян (колено Шимона) жду. Пуштунов (колено Эфраима) жду. Против французов или скажем китайцев, не возражаю. А вот арабам лучше убраться. Иначе в соответствии с Торой — истреблю. Закон суров, но закон.
А чеченцы утверждают ,что Адам был чеченцев и говорил на чеченский. Я верю.
http://www.proza.ru/2009/02/14/206
Это то что нелюбят еврейские форумы — логику они не любят.
Была подмандатная Палестина.
В 1948 году на её территории организовали Израиль.
Израиль не Палестина.
Израиль вместо Палестины.
Израиль не на всей Палестине, а начасти её.
То есть вместо части Палестины Израиль .
А там где не Израиль там осталась Палестина.
Она так и называется Палестинская Автономия.
Евреи могут удержать только часть Бывшей Палестины (ныне эта часть называется Израиль).
Так, теперь фраза целиком :
Израиль — страна на территории Палестины ,но не внутри ,а вместо той части Палестины ,которую удаётся удержать евреям.
Моя фраза отражает положение дел . Это как: солнце встаёт на востоке — такая же истина ,как и моя фраза выше.
Вот опираясь на эту истину я говорю : Израилитяне не палестинцы ,они изралитяне. Палестинцы те что живут в оставшейся части Палестины называемой Палестинская Автономия.
Вы не палестинец Вы оккупант 🙂
Началась цензура? написал коментарий ,а он непоявился.
@Евгений Ф
Женя, здесь цензура на мат и на заявления явно противоречащие международным законам. Но наверное или вы чего не того сделали или техника, всего лишь техника.
Цензуры нет.
Цензура это не здесь.
@Евгений Ф
Жень, вы же знаете, что лично я, интернационалист- космополит. Но как я там распоряжусь, своими личными чайниками или рубашками… так братьям во первых. Еж Вы ругаете напрасно. Возможно его и есть за что ругать, но уж не за национализм. От туда ушел как раз еврейский Ред , а не исламский Аарон.
Литой свинец, абсолютно безмозглая операция. Нужно было очистить территорию, на 101, 5%, а ее просто чуть чуть побомбили.
Палестинец это я — Три источника и три составные части – краткая, но правдивая история палестинского народа.. Но если вы имеете ввиду араба мусульманина выбравшего хамас. То раз он хамас выбрал, а хамас меня убить хочет, то уж и я считаю необходимым убить этого араба-мусульманина. Я буду голосовать за такое правительство, которое сумеет уничтожить всех моих врагов.
Как сказал уважаемый президент России, Дмитрий Медведев:
Сектор Газа как раз пример бандподполья, о котором говорит Медведев.
Чайник я туда не дам, но бомбы не пожалею.
А вот пуштунов — жду.
А ни кто и не говорил что территория английская (точнее британская). Подмандатная .
Мандат на управление территорией выданый ООН Британии. Когда некому управлять выдают мандат на какоето время . Время истекло в 1948году. С понтом Вы этого не знали.
Вы ненаходите странным жить в гостях в стране гражданином которой являешься. Как то по нациковски. Типа гражданин то гражданин но рылом то не вышел , анализ кровушки не кошерный.
Ещё более странным звучит Ваше не приятие арабов , таких же симитов как и евреев.
арабы и евреи как украицы и русские , просто очень рядом и ДНК у них одна ,один папа Аврраам . Ну Вы же знаток завета. Такая ненависть у Вас к брацкому народу.
http://www.proza.ru/2009/09/14/673
Арабы рядом с евреями проблема ли ? Если на ухо одним и другим постояно внушать ненависть к иноверцу, то да проблема.
Если им не говорить что они враги ,то как они узнают об этом?
Ну если чёрные и белые отличаются и сами это видят ,то двум белым или двум чёрным надо обьяснить и доказать ,что они отличаются чем то друг от друга. Значит если не говорить арабу что он араб и обязан на этом основании ненавидеть еврея ,а еврею не говорить что он еврей и обязан ненавидеть араба ,то и проблемы не будет. Так? Но если неговорить то как же сохратить одним свой еврейский дух ,а другим свой арабский дух ? Сохранять свои особености главная задача евреев и наверное арабов , ну так выбирайте или национальные особености и война или все люди братья и мир.
Я не точно выразился. Арабы рядом с евреями, не проблема. Но только те арабы не проблема, которые в Израиле, в Египте, в Алжире, в Германии, Во Франции, В России и т. д., понимают что они в гостях. Их дом, это Аравия. Это не значит что они должны быть какими-то неполноценными гражданами. Единственное чего они не могут и не должны считать, так это что кто-то в России, в Израиле и т.д., понаехал.
Я могу понять нацию, которую достали и лозунг «Россия для русских». Мне этот лозунг очень ненравиться, но я его хотя бы понимаю. «Россия для арабов», «Израиль для арабов», «Египет для арабов» — тоже самое, когда немцы решили, что Украина для немцев. За это надо убивать сразу незадумываясь и всех – как и учит нас Тора.
Другое дело мусульмане. Ислам должен быть запрещен на основании корана. Мне безразлично, какая нация его исповедует. Но если для этой нации, ислам не только домашняя вера, но они под свою веру насильственно перестраивают окружающий мир, то (уже без всякой Торы) эта группа людей, должна быть уничтожена.
Когда какой блаженный ходит по улице и поет: «хари кришна» — пусть поет. Кришна, его представлении, никого убивать не призывал и никакие земли кришновскими не объявлял. Но когда выходит на улицу человек и произносит «аллах акбар», то несмотря, что в самом высказывании нет прямого призыва к насилию, к насилию призывает главная книга веры, с которой это человек себя идентифицирует. Такого человека ни куда отправлять не надо. Судить и казнить.
Женя, я готов спорить (желательно на миллион), что ООН никогда этого мандата не давал.
С понтом Вы этого не знали?
Но вопрос же не в этом. Сегодня никто не признает Осетию и Абхазию (ну кроме тех кто признает) независимыми.
Скажите, а что, это не абхазы и осетины жили на этой земле тысячелетия? Может Они пришли в Грузию из Израиля, и грузины их просто приютили?
По моему закону, тоесть законному закону, так все республики Советского союза, пока единое целое, поскольку не было законного акта их разъединившего. Но при этом осетины хозяева в Осетии, а абхазы в Абхазии. А грузины там гости, как и русские, как и татары.
Что непонятно?
Или в одних случаях мы будем говорить: «Нет закона, есть реальность.», а в других: «Плевать на реальность, есть закон.».
Это двойные стандарты. Людей сознательно (пока не объяснили) придерживающихся двойных стандартов, я считаю подлецами.
Я ясно изложил?
http://www.un.org/russian/peace/palestine/book/02add5.shtml
это ссылка по поводу мандата на Палестину ,называлась тогда ООН Лигой наций и это видимо Вас смутило.
ООН и лига наций различные организации. Они даже не правоприемники.
Но повторяю — их решения могут даже противоречить друг, другу. А вот история и решения принятые народами легитимным образом — это совсем другое.
Израильтяне не продавали арабам землю Израиля. УТОЧНЯЮ: Легитимные органы руководства Израиля, не продавали никакому арабскому государству землю Израиля.
Значит тех, кто кроме наследников древнего Израиля (в которых признали имеющих право на репатриацию), считает землю своей и действует для признания этого силой — нужно истребить.
И кстати не важно о какой стране речь, тех, кто кроме русских считает Россию своей, а русских гостями и действует для признания этого силой — нужно истребить.
И тех, кто кроме индейцев считает Америку своей, а индейцев гостями и действует для признания этого силой — нужно истребить. И тут даже не важны декларации. Если не индейцы управляют своей землей — то это нужно исправлять.
Прочь двойные стандарты.
«За это надо убивать сразу незадумываясь и всех – как и учит нас Тора.» Не миролюбиво как то.
Hey, thanks for the forum topic.Much thanks again. Great.