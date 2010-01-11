Пуштуны тоже евреи — несчастный Бин Ладен.

Министерство иностранных дел Израиля профинансирует генетические исследования специалистки из Мумбаи (Индия), госпожи Шанез Али , которая намерена доказать, что пуштуны составляющие основной клан талибов, являются евреями, потомками колена Эфраима.В традициях пуштунов, составляющих основное ядро движения «Талибан», можно обнаружить много сходств с еврейскими традициями.Пуштуны народ кочевой, агресивный и кровожадный. Они живут в основном не богато, на юге и юго-западе Афганистана и северо-западе Пакистана. Общая численность — порядка 40миллионов.

Репатриация пуштунов, домой в Израиль, позволит раздвинуть границы Израиля до библейских размеров и дальше, поскольку существование арабских государств, может показаться колену Эфраима излишним.

Напомню, что Эфраим и Менаше сыновья Иосифа

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Репатриацией в Израиль потомков Менаше, живущих сейчас в Индии, в Израиле озабочены очень давно.

Остается только напомнить что колено Шимона в настоящее время составляет большую часть населения России.

Сергей Ростовцев