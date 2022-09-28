Проверенная инфа

Друзья, живущие в Берлине, сообщили мне, что на территории бывшей ГДР создана инициативная группа по проведению референдума об отделении территорий бывшей ГДР от федеративной республики Германии.

За основу взят косовский референдум и решение ООН по этому поводу.

Референдум планируется организовать и провести в следующем году в воскресенье 1 октября, чтобы в случае положительного ответа, 3 октября объявить независимость НРГ (Народной Республики Германия — Volksrepublik Deutschland).

В референдуме смогут принять участие все граждане ГДР и их потомки, а также граждане Германии проживающие на этой территории не менее пяти лет.

Ребята (Хоть их пока и не много) создают ячейки в других городах бывшего ГДР. Опора на наших, знающих русский молдавских, волжских немцев и евреев. Но есть и коренные. Лиха беда начало.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

Свидетельство о публикации №222092701068