Противостояние США Китаю и России окончится…

Футурология.

Сегодня, 11.10.2022 года, прошла по НТВ передача «Место встречи», в конце которой экспертам был задан вопрос:

Чем закончится конфликт России с Украиной: Победой России или соглашением?

Надо сказать, что при таком неправильном вопросе и ответы экспертов были неправильны.

И только один эксперт, отвечая не на вопрос, а на мнения других экспертов: «Россия, никому ни чего не должна».

Но я всё же решил правильно ответить на правильный вопрос:

Чем окончится нынешнее противостояние США Китаю и России?

И так:

США, Британия и Канада, как государства исчезнут с политической карты мира.

А какой эта карта мира будет?

Будущий мир Китай, Индия, Россия и Иран, поделят на сферы влияния.

Китай: прирастёт Мьянмой, Лаосом, Камбоджей, Японией (кроме Хоккайдо), Филиппинами, Афганистаном и Пакистаном. Он получит в свои сферы влияния юг Африки от Кении, до Гвинеи, США, кроме Аляски и Канаду, кроме Квебека.

Значительное, но не полное влияние сохраниться в Латинской Америке.

Индия прирастёт: Бутаном, Непалом, Бангладеш, Шри-Ланка, получив в сферы влияния Малайзию, Сингапур, Индонезию, Австралию, и Британию.

Россия прирастёт всеми государствами бывшего СССР, Аляской, островом Хоккайдо, Финляндией, Польшей(поляки переселятся в оттаявшую Гренландию), Румынией, Болгарией, Турцией, Сирией. Остальные страны Европы и Средиземноморья, окажутся в исключительной зоне её Влияния. В той же зоне влияния, окажутся Эфиопия, Эритрея, Южный Судан, Мали, Мавритания, Сенегал, Западная Сахара и Квебек.

Иран прирастёт: Ираком, Суданом, Йеменом и Катаром.

Влияние этих государств над странами остального мира будет ситуативным.

Да! Кореи объединятся.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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