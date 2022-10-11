Противостояние США Китаю и России окончится…

Футурология.
Сегодня, 11.10.2022 года, прошла по НТВ передача «Место встречи», в конце которой экспертам был задан вопрос:
Чем закончится конфликт России с Украиной: Победой России или соглашением?
Надо сказать, что при таком неправильном вопросе и ответы экспертов были неправильны.
И только один эксперт, отвечая не на вопрос, а на мнения других экспертов: «Россия, никому ни чего не должна».
Но я всё же решил правильно ответить на правильный вопрос:
Чем окончится нынешнее противостояние США Китаю и России?
И так:
США, Британия и Канада, как государства исчезнут с политической карты мира.
А какой эта карта мира будет?
Будущий мир Китай, Индия, Россия и Иран, поделят на сферы влияния.
Китай: прирастёт Мьянмой, Лаосом, Камбоджей, Японией (кроме Хоккайдо), Филиппинами, Афганистаном и Пакистаном. Он получит в свои сферы влияния юг Африки от Кении, до Гвинеи, США, кроме Аляски и Канаду, кроме Квебека.
Значительное, но не полное влияние сохраниться в Латинской Америке.
Индия прирастёт: Бутаном, Непалом, Бангладеш, Шри-Ланка, получив в сферы влияния Малайзию, Сингапур, Индонезию, Австралию, и Британию.
Россия прирастёт всеми государствами бывшего СССР, Аляской, островом Хоккайдо, Финляндией, Польшей(поляки переселятся в оттаявшую Гренландию), Румынией, Болгарией, Турцией, Сирией. Остальные страны Европы и Средиземноморья, окажутся в исключительной зоне её Влияния. В той же зоне влияния, окажутся Эфиопия, Эритрея, Южный Судан, Мали, Мавритания, Сенегал, Западная Сахара и Квебек.
Иран прирастёт: Ираком, Суданом, Йеменом и Катаром.
Влияние этих государств над странами остального мира будет ситуативным.
Да! Кореи объединятся.
© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022
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