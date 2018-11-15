Против Фейсбук!

Госдума России, утвердила в первом чтении Законопроект № 495566-7 о декриминализации экстремизма в соцсетях (О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации)

Регулирование поведения своих граждан в соцсетях, важное дело. Нужно быть осторожным, чтобы не нарушить свободы слова, но нацистские выступления и тем более призывы, как и оправдание нацизма, должны пресекаться.

Но эти действия, сами по себе не должны быть экстремистскими и направлены должны быть не только против граждан… Во первых не против граждан, а против самих соцсетей.

Что я имею ввиду?

Когда администрация и модераторы, какой либо социальной сети вводят санкции и наказывают пользователей выступающих против нацизма, блокируют их и удаляют их аккаунты, это и есть склонение других пользователей, которые пользуются некоторой соцсетью, к терпимости по отношению к нацизму.

А терпимости по отношению к нацизму, по моему мнению, быть не должно. Это даже большее преступление, поскольку оно в отличии от высказывания некоторого дурака, направлено на глобальное отношение общества к нацизму и его проявлениям.

Например недавно, социальная сеть Фейсбук, удалил мой аккаунт за то, что я поздравил украинцев с годовщиной освобождения столицы УССР, города героя Киева, от гитлеровских нацистов и их холуёв, бандеровцев!

Я обвиняю Фейсбук в пропаганде нацизма и антисемитизма, путём создания атмосферы терпимости к нацисткой идеологии, гитлеровской Германии.

Но что я, простой и обиженный пользователь, теперь могу сделать Фейсбуку?

Но то что не могу сделать я, должен делать закон и суд.

Я участвовал в работе исключительно русскоязычного сегмента Фейсбук. Значит нужно сделать так, что бы любые действия модерации в этом сегменте, были подсудны судам государств, где русский язык является государственным.

Тогда антисемитские и русофобские действия администрации Фейсбук, смогут быть оспорены в судах стран, где язык сегмента является государственным.

Другого пути нет.

И если это не будет сделано, Фейсбук и другие соцсети будут безнаказанно пропагандировать нацизм.

Господа депутаты парламентов, обдумайте и примите к действию, этот мой призыв.

Копия этого призыва направлена в Госдумы РФ

Я бы отправил копию обращения и в Фейсбук, но его электронного адреса, мне найти не удалось