Протасевич – Следствие ведём из Израиля.

Я попытаюсь разобраться ниже, кто действительно стоит за событиями в Минске, по аресту Романа Протасевича.

Я лицо не заинтересованное. В Белоруссии не жил, её гражданином не являюсь. В России не жил, её гражданином не являюсь. Жил в УССР 30 лет назад. После этого живу в Израиле и не имею никакого иного гражданства, кроме израильского и собственности за рубежом, впрочем, как и в Израиле.

По этому считаю себя объективным.

Следствие во первых найдёт тех, кому произошедшее наиболее выгодно и не выгодно, а по пути проверим какие возможности были у этих фигурантов расследования, для организации этих событий.

И так, подозреваемые:

1. КГБ Белоруссии;

2. Президент Белоруссии;

3. Не легальные белорусские оппозиционеры;

4. Спецслужбы и администрация России;

5. Спецслужбы и администрация Украины;

6. Спецслужбы и администрация Евросоюза;

7. Израиль;

8. Спецслужбы и администрация США.

Что могли получить от данной ситуации КГБ Белоруссии?

КГБ Белоруссии могло хотеть выслужится перед Лукашенко, дескать смотри какие мы шустрые.

Ну выслужились. И что получили? Прибавку к зарплате? Это вряд ли. А по шапке, могли? Могли.

Поэтому самодеятельность КГБ Белоруссии в организации данного инцидента, имеет вероятность 0 (ноль) процентов.

Что мог получить от данной ситуации президент Белоруссии?

Демонстрацию своей силы? Зачем? Выборы далеко, а оппозиция подавлена.

Геморрой новых санкций? Но не дать указание задержать Романа Протасевича, Лукашенко не мог, поскольку подал на него в международный розыск. Именно поэтому в аэропорту Протасевич был задержан не сразу. Согласовывали с Лукашенко, что делать в образовавшейся ситуации.

Поэтому участия Лукашенко в организации данного инцидента, имеет вероятность 0 (ноль) процентов.

Что могли получить от данной ситуации не легальные белорусские оппозиционеры?

Зарубежная оппозиция Лукашенко живёт на деньги «запада». Денег много не бывает, а много их не дают. Поэтому мотив убрать конкурента в получении этих субсидий, вполне возможен. Но! Слишком многими знаниями должны были обладать эти ребята. Они должны были знать, что на рейсе летит некто, неугодный Хамасу. Они должны были точно знать траекторию полёта и время когда послать письмо от имени Хамаса. Это маловероятно и оценивается мной, в вероятность 5 (пять) процентов.

Что могли получить от данной ситуации спецслужбы России?

Геморрой и дополнительную рекламу Петрова и Боширова, которых на рейсе не было.

Поэтому их участие в организации данного инцидента, имеет вероятность 0 (ноль) процентов.

Что могли получить от данной ситуации спецслужбы Украины?

Обиду что мир сфокусировался не на них и геморрой, от возможной аналогии этой ситуации, с ситуацией, когда они угрозой уничтожения вернули в аэропорт Борисполя самолёт с российско-армянским гражданином и напоминание о сбитом ими Боинге.

Поэтому их участие в организации данного инцидента, имеет вероятность 0 (ноль) процентов.

Что могли получить от данной ситуации спецслужбы Евросоюза?

Экономические потери от введения анти – белорусских санкций. Ведь вполне вероятно, не только Белавиа не полетит в Европу, но и рейсы европейских компаний попадут под ответные санкции, и будут вынуждены тратить дорогое и портящее экологию Европы топливо на облёт Белоруссии.

Поэтому их участие в организации данного инцидента, имеет вероятность 0 (ноль) процентов.

Что мог получить от данной ситуации Израиль?

Израиль был явно недоволен, что ему запретили ещё немного побомбить Хамас. И я этим недоволен.

Но что бы это дало, если Хамас не возьмёт на себя ответственность?

Ничего. Другое дело, если бы самолёт действительно взорвать. Но на это, наши израильские спец службы и граждане совершенно не готовы. Мы тут хорошо знаем цену человеческой жизни. И самолёт не только не был взорван, но и взрывчатки на нём обнаружено не было.

Поэтому участие Израиля в организации данного инцидента, имеет вероятность 0 (ноль) процентов.

Что могли получить от данной ситуации спецслужбы и администрация США?

Готовиться встреча Путина и Байдена. У США очень слабые позиции. Мало козырей. А много козырей не бывает.

Может США могли что-то потерять в результате данного инцидента? Нет.

Если пилоты самолёта вернуться во Львов или полетит дальше, можно будет обвинить Хамас, что он занялся почтовым терроризмом.

Если пилоты самолёта сядут в Минске то:

Либо Протасевича арестуют, и будет козырь в беседе с Путиным.

Либо Протасевич продолжит путь и не будет арестован, тогда руководство союзника России потеряет лицо и будет скомпрометировано.

Кроме всего этого, очередное затруднение реализации китайского проекта «Один пояс — один путь», в рамках усиления давления на Китай.

Одни плюсы и никаких минусов.

1. Поэтому, резюмируем, участие спецслужб и администрации США в организации данного инцидента, имеет вероятность 99% (девяносто девять процентов).

Вот же твари!!!

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