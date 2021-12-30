Прогноз на 2022 и следующие годы

Болезнь придёт из холода и полетит на крыльях.

Те, кто захочет хлеба обойдутся камнями.

Прищурившийся мир раскроет веки от ужаса.

Неожиданное съест ожидаемое

Звёзды опустятся и пойдут рядом.

Змея обнимет дракона и съест кролика.

Большой кот прыгнет в никуда.

Бойтесь расстояний, они убивают.

Ветер победит сталь.

Волна встретится с волной.

Незыблемое исчезнет, ветхое останется.

ОНО не остановится – ОНО разорвётся

Сомнение станет верой.

Большая вода станет красной, малая зелёной

Живое уйдёт глубже мертвого и останется.

Шум станет песней, нагота зримой.

Зло охотится на детей. Рождённых благословят.



© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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