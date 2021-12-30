Прогноз на 2022 и следующие годы

Болезнь придёт из холода и полетит на крыльях.
Те, кто захочет хлеба обойдутся камнями.
Прищурившийся мир раскроет веки от ужаса.
Неожиданное съест ожидаемое
Звёзды опустятся и пойдут рядом.
Змея обнимет дракона и съест кролика.
Большой кот прыгнет в никуда.
Бойтесь расстояний, они убивают.
Ветер победит сталь.
Волна встретится с волной.
Незыблемое исчезнет, ветхое останется.
ОНО не остановится – ОНО разорвётся
Сомнение станет верой.
Большая вода станет красной, малая зелёной
Живое уйдёт глубже мертвого и останется.
Шум станет песней, нагота зримой.
Зло охотится на детей. Рождённых благословят.
© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021
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