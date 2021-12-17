Проект договора РФ и США о гарантиях безопасности

Сегодня на сайте российского МИД появился документ переданный перед этим представителю МИД США.

«Проект договора между российской федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности»

США, хоть и были уведомлены, что публикация этого документа состоится сегодня, выразили удивление.

Я взял на себя смелость прокомментировать данный документ, и представить его вашему вниманию. Текст документа будет, в отличии от моих комментариев, курсивом:

Проект

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые Сторонами,

руководствуясь принципами, содержащимися в Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 года, хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, а также положениями Манильской декларации о мирном разрешении международных споров 1982 года, Хартии европейской безопасности 1999 года, Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и Организацией Североатлантического договора 1997 года;

Что во-первых, предложения России сразу ставят условием возврашение от самопровозглашённых США правил, к уставу ООН. Остальные документы это договорные обязательства и в принципе из них можно выйти. Но устав ООН поставлен на первое и главное место.

напоминая о недопустимости в их взаимных, как и в целом в международных отношениях, применения силы или угрозы силой каким-либо другим образом, несовместимым с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций;

поддерживая роль Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности;

И этот абзац только подтверждает высказанный мной до этого тезис.

признавая необходимость объединения усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности в глобализированном и взаимозависимом мире;»

В этом абзаце предлагается исключительно совместное решение России и США о применении силы, когда это необходимо.

«исходя из неукоснительного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела, включая отказ от поддержки организаций, групп и отдельных лиц, выступающих за неконституционную смену власти, а также любых действий, имеющих целью изменение политического или социального строя одной из договаривающихся Сторон;

А этот абзац предлагает исключить попытки вмешательства путём организации цветных революций.

Я думаю, ято было бы неплохо, сразу приравнять действия по организации цветной революции к казусу белли, то есть к объявлению войны.

имея в виду усовершенствовать имеющиеся либо создать дополнительные действенные и оперативно запускаемые механизмы взаимодействия для урегулирования возникающих проблемных вопросов и разногласий путем конструктивного диалога на основе взаимного уважения и признания интересов безопасности и озабоченности друг друга, а также для выработки адекватной реакции на вызовы и угрозы в области безопасности;

Ну и конечно, чтобы не сразу бросать в друг друга ядрёными бомбами, создать механизмы, выяснения подозрений в попытках организовать цветную революцию с самой стране и в стране союзнике.

стремясь избежать любого военного противостояния и вооруженного конфликта между Сторонами и осознавая, что прямое военное столкновение между ними способно привести к применению ядерного оружия, что имело бы далеко идущие последствия;

подтверждая, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, равно как признавая необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны между государствами, обладающими ядерным оружием;

Это просто обоснования того, что любое нарушение договора, может привести к взаимному уничтожению.

подтверждая свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года, Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки по предотвращению инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о создании Центров по уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 года, а также Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о предотвращении опасной военной деятельности от 12 июня 1989 года;

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны взаимодействуют на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга и в этих целях:»

Подчеркнём, что настаивается на равной безопасности.

«не предпринимают действий и не осуществляют мероприятий, затрагивающих безопасность другой Стороны, не участвуют в них и не поддерживают их;

не осуществляют меры в области безопасности, принимаемые каждой Стороной индивидуально либо в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой Стороны.

То есть, если Варшавский договор распущен, то и НАТО должно прекратить своё существование.

Статья 2

Стороны добиваются того, чтобы любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из Сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в Уставе Организации Объединенных Наций.

Ну типа, можно формально не распускать НАТО, но разоружить его или переподчинить совету безопасности.

Статья 3

Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны.

Любые военные базы США (и НАТО) должны быть убраны из стран не граничащих с Россией. Ну типа, Россия не может иметь военную базу на Кубе, в Мексике и Канаде, а США не могут иметь базы в Японии, Европейском Союзе и других странах граничащих с Россией или просто вооружать их.

«Статья 4

Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик.

Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

С моей точки зрения это лишняя детализация предыдущей статьи, но возможно не лишняя учитывая, что (скажу мягко) уровень образования и мыслительных процессов в США и странах с ними союзничающих, не высок.

Статья 5

Стороны воздерживаются от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развертывания в пределах национальных территорий Сторон.

Стороны воздерживаются от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или для не ядерных вооружений, и нахождения надводных боевых кораблей всех классов, в том числе в рамках союзов, коалиций и организаций, в районах, соответственно, вне национального воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой Стороны.

Стороны поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения опасной военной деятельности в отрытом море и в воздушном пространстве над ним, включая согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов.

Грубо говоря, веселитесь как хотите, но исключительно на своей территории. А вот действия на границах США и России, нужно отдельно согласовывать. Иначе облёт приграничной территории самолётом или кораблём, должен привести к его уничтожению, что не будет считаться актом агрессии.

Статья 6

Стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой Стороны.

Тут обозначается как можно веселиться на своей территории. Ну танки, бронетранспортёры, возите куда и как захочется, а ракет угрожающих другой стране, размещать нельзя.

Этот пункт представляет собой «козу», которая будет выведена из соглашения, потому как кроме России на США ракеты могут быть направлены из Китая и КНДР, а на Россию из Британии.

Статья 7

Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию. Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории.

Стороны не осуществляют подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия. Стороны не проводят учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия.

Поскольку этот договор между Россией и США, Европа, за исключением Франции, Британии и России, должна получить безъядерный статус.

Статья 8

Настоящий Договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.

Совершено в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Российскую Федерацию …….

За Соединенные Штаты Америки…….

Ну тут всё понятно. Договор вступит в силу, после того как США уберутся восвояси. Ведь у России ядерного и прочего оружия на границах США, нет.

Ждём положительного ответа США на этот ультиматум. Но лично меня, пролив товарища Сталина, между Мексикой и Канадой, тоже устроит.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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