Продолжение о Грете Тунберг.

Совет по планированию и застройке Израиля, утвердил постановление, запрещающее проектировать жилые дома с электрическими бойлерами в качестве основного источника горячей воды.

В чём проблема?

Дома строят всё выше, квартир в них всё больше, а места на крышах, всё меньше, потому что ещё и пентхаусы хотят там на верху построить.

А мозгов нет.

Ну ладно. Я Ещё живой и такую проблему решить могу. Просто голова от гнусной капиталистической ментальности ещё не заржавела.

Патентую!



На крышах нужно ставить комплекс зеркал солнечных бойлеров, на вход к которым пойдёт общая труба воды. А вот на выходе будет стоять счётчик потребления горячей воды каждой квартирой.

За воду, проживающий в квартире платит, как и сегодня, муниципалитету, а серьёзную добавку за теплоту, платит «ваадабайту» (старосте подъезда). Стимуляция, чтобы и с горячей водой все обращались экономно и всем её хватало. А уже в квартирах, как и раньше на антресолях у ванны, можно размещать маленький электрический бойлер, для того кому горячей вдруг не хватило.

И бочек на крыше, тогда так много не надо. Вообще одна большая ёмкость на которой зеркала и стоят.

И вся проблема решена.

А была бы моя воля, так я бы строительство пентхаусов, до тех пор пока в Израиле будет хоть один человек желающий социальное жильё, но его не имеющий.

И для решения жилищного вопроса должна быть хоть какая-то стимуляция, кроме как расстреливать хозяев нескольких квартир.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2019

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