Похищение Европы или Израиля?

Интересную статью написал режиссер Константин Богомолов. Но!
Он назвал её манифестом. С этим я не согласен, поскольку с этой статьёй не пойдёшь на баррикады. Это скорее аналитика эмоций.
Ну и ладно. Статья ведь хорошая — правильная.
Конечно, в ней перечислено то, что мы давно знаем. Я например в фейсбуке, который потом меня забанил, 10 лет назад, создал группу «ЛГБТ и ювенальная юстиция — фашизм сегодня».
Но читая статью Богомолова и переосмысляя написанное, до меня вдруг дошло нечто, на что раньше я внимания не обращал. Да и в том мире, это не было настолько откровенным, как сегодня.
Сегодня стало необходимым представительство различных групп населения во всех проектах. Вопреки исторической правде и здравому смыслу, роли английской королевы, Белоснежки и Анны Карениной, могут быть отданы негритянке. А принц в «Золушке» может оказаться педерастом.
Меня возмущало существо. А вот прочитав статью Богомолова, я задумался о структуре.
Создаются группы людей, которые будут голосовать за определённых политиков, не по убеждениям, а чтобы не утратить привилегий получаемых ими, как негры, трансгендеры или педофилы. Они не захотят чтобы по профессиональным качествам. Жизнь чёрных, для них имеет значение, а белый гетеросексуал, может удавиться но не смотря на свой талант, не занять место этому таланту соответствующее.
И тут до меня дошло.
Впервые это механизм описан Джеком Лондоном в книге «Железная пята».
Я долго возмущался квиютом в Израиле. Квиютчики в Израиле, это привилегированные работники, которые могут вообще ничего не делая получать зарплату. Такая форма паразитизма. Естественно они голосуют за тех, кто эту привилегию им согласен сохранять. А мы, не привилегированные, всех этих паразитов кормим и называется это демократия.
То есть, рабочих, не имеющих квиюта, превратили в рабов и долго наблюдали, как эта система работает, а теперь решили внедрить по всему миру.
Вот это осознание дала мне статья Богомолова. Хотя в самой статье, об Израиле не слова.
А трансгендер человек, желтоватый негр, красноватый педераст или онанист, этой системе не важно. Важно определить принцип группы привилегированных людей, которые своим голосом в этом рейхе, позволят всех остальных превратить в рабов — первого, второго и третьего сорта.
Вы хотите стать рабом? Может вы хотите стать рабовладельцем?
Так вот манифест:
Каждого кто поддерживает эту систему, мы должны воспринимать, как солдата ведущего нас к Бабьему Яру.
Мы должны действовать соответственно.
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