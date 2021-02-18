Похищение Европы или Израиля?

Интересную статью написал режиссер Константин Богомолов. Но!

Он назвал её манифестом. С этим я не согласен, поскольку с этой статьёй не пойдёшь на баррикады. Это скорее аналитика эмоций.

Ну и ладно. Статья ведь хорошая — правильная.

Конечно, в ней перечислено то, что мы давно знаем. Я например в фейсбуке, который потом меня забанил, 10 лет назад, создал группу «ЛГБТ и ювенальная юстиция — фашизм сегодня».

Но читая статью Богомолова и переосмысляя написанное, до меня вдруг дошло нечто, на что раньше я внимания не обращал. Да и в том мире, это не было настолько откровенным, как сегодня.

Сегодня стало необходимым представительство различных групп населения во всех проектах. Вопреки исторической правде и здравому смыслу, роли английской королевы, Белоснежки и Анны Карениной, могут быть отданы негритянке. А принц в «Золушке» может оказаться педерастом.

Меня возмущало существо. А вот прочитав статью Богомолова, я задумался о структуре.

Создаются группы людей, которые будут голосовать за определённых политиков, не по убеждениям, а чтобы не утратить привилегий получаемых ими, как негры, трансгендеры или педофилы. Они не захотят чтобы по профессиональным качествам. Жизнь чёрных, для них имеет значение, а белый гетеросексуал, может удавиться но не смотря на свой талант, не занять место этому таланту соответствующее.

И тут до меня дошло.

Впервые это механизм описан Джеком Лондоном в книге «Железная пята».

Я долго возмущался квиютом в Израиле. Квиютчики в Израиле, это привилегированные работники, которые могут вообще ничего не делая получать зарплату. Такая форма паразитизма. Естественно они голосуют за тех, кто эту привилегию им согласен сохранять. А мы, не привилегированные, всех этих паразитов кормим и называется это демократия.

То есть, рабочих, не имеющих квиюта, превратили в рабов и долго наблюдали, как эта система работает, а теперь решили внедрить по всему миру.

Вот это осознание дала мне статья Богомолова. Хотя в самой статье, об Израиле не слова.

А трансгендер человек, желтоватый негр, красноватый педераст или онанист, этой системе не важно. Важно определить принцип группы привилегированных людей, которые своим голосом в этом рейхе, позволят всех остальных превратить в рабов — первого, второго и третьего сорта.

Вы хотите стать рабом? Может вы хотите стать рабовладельцем?

Так вот манифест:

Каждого кто поддерживает эту систему, мы должны воспринимать, как солдата ведущего нас к Бабьему Яру.

Мы должны действовать соответственно.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

Свидетельство о публикации №221021800180