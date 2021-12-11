Потепление: Оценка, причины, действия.

Оценка

Сегодня многие политические деятели и политические фрики говорят о всемирном потеплении.

Грета Тумберг правильно сказала, что в основном это: «Бля, бля, бля». Но вот и сама она говорит это «Бля, бля, бля».

Меры борьбы со «Всемирным потеплением» предлагаются самые идиотские.

Идиотской мерой я называю «зелёную энергетику».

Чем «Всемирному потеплению» поможет прекращение использования ядерной энергетики? А вулканические выбросы и лесные пожары, настолько перекрывают пукание коров и сжигание угля для обогрева, что об этом вообще нет смысла упоминать.

Всё что говориться относится к политике, борьбе с конкурирующими экономиками, пиаром «полит корректно-толерантных» идиотов, и более ничем.

К всемирному потеплению, его причинам и мерам сдерживания этого явления, перечисленное отношения не имеет.

НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!

Причины

Когда не было деятельности человека, планета была зелёной.



Это заключалось вовсе не в отсутствии выбросов углекислого газа. Стада бизонов, другой живности и вулканы работали не хуже чем сегодня. Но леса, кустарник, трава были везде. Не было ни дорог, ни городов, ни распаханных полей, ни пустынь такого размера, какие они сегодня.

Сегодня человек строит города и дороги, которые с точки зрения природы — пустыня. Ни на асфальте, ни на бетоне не растёт трава и прочая зелень.

Когда-то, когда я был очень молод, я выдвинул гипотезу, что время пика развития науки зависит от изменения отношения к браку. От промискуитета, к моногамии и наоборот. Я в этой теории предоставил большую доказательную базу из законом брачного законодательства меняющихся как раз в такие периоды.

Когда я пришёл со этой теорией к своему наставнику, Якову Исааковичу Островскому он сказал.

— Это потому, что ты не читал Маркса. И всплеск развития науки и изменение отношения к браку — зависит от изменений на право владения средствами производства.

Сегодня многие научные авторитеты считают что площадь пустынь увеличивается из-за «Всемирного потепления». А если наоборот. Это «Всемирное потепление» наступает из-за увеличения площади пустынь.

Природа защищается. Тают ледники и холодная вода заполняет океаны делая их более холодными. Площадь поверхности океанов увеличивается за счёт затопления некоторых территорий, а значит и площадь отражения солнечных лучей растёт.

Считается, что наиболее существенным в таяние ледников является уменьшение отражающей площади льда. Однако ледяные шапки находятся на полюсах, тогда как наиболее близкая к прямым солнечным лучам поверхность находиться вблизи тропиков рака и козерога. А эта отражающая поверхность океана увеличивается.

Кроме того увеличение этой поверхности вокруг тропиков, увеличивает количество находящихся там зелёных водорослей.

Ведь большую часть кислорода и поглощения углекислого газа даёт океан.

Обо всех этих факторах, в общем-то лежащих на поверхности, мало кто вспоминает.

Действия

А действия должны быть, как раз по уменьшению или замораживанию площади пустынь. Не со смехотворным количеством углекислого газа нужно бороться, а увеличивать поверхность растительного покрова и поверхности воды планеты.

Первое — нужно запретить малоэтажное строительство.

Второе — крыши строящихся строений должны быть либо плоскими и покрытыми зеркальным слоев, либо иметь наклон отражающий солнечные лучи, максимальный для данной местности.

Третье — длинные участки дорог должны уйти под землю или закрываться отражающими поверхностями.

Четвёртое — нужно запретить любое применение древесины. Запретили же использование слоновой кости?

Любой костёр должен стать уголовным преступлением.

Пятое — нужно изменить пустыни.

С этим пятым я хочу разобраться подробней.

Я живу в Израиле.

У нас есть пустыня Негев. Со стороны пустыни, из Египта или Иордании приходят жаркие ветры «шараф» и пыльные бури.

Негев это каменная пустыня.

К Негеву примыкает Мёртвое море. Мёртвое море — это море воды насыщенной солью. Оно высыхает.

От Средиземного моря до Мёртвого, менее 80 километров. Мёртвое море находиться в глубокой впадине. Оно ниже уровня Средиземного на 430 метров.

Если сделать трубопровод, вода из-за перепада высот потечёт сама.

Но на трубопроводе не отмоешь много денег, поэтому уже много лет муссируется строительство канала из красного моря (а это 170 километров по прямой и не труба, а канал), за сумасшедшие деньги. А Мёртвое море пока умирает уже как море, постепенно превращаясь в солёные болота.

Кроме этого, чуть Южнее города Мицпе Рамон, есть впадина, кратер, пустыня.

В этой впадине могло бы возникнуть ещё одно море типа мёртвого. Тоже нужен трубопровод.

Кроме поверхности отражения воды, такое солёное озеро повысило бы влажность, преградив путь жарким и пыльным ветрам. Пустыня Негев расцвела бы. Это тоже могло бы стать местом отдыха. Это бизнес, но денег много не отмоешь.

Но вернёмся к экологии.

Пустыни нужно покрывать зеркальной плёнкой. Не полностью, но метр плёнки метр чистого грунта. Под плёнкой начнёт скапливаться влага и пустыни зазеленеют.

А знаете ли вы какое количество пресной воды утекает из пустыни в дождливый период в море?

А поставить запруды?

Необязательно для того, чтобы использовать такую воду в промышленности или в быту. Пусть останутся пресные озёра.

Ещё один ресурс это морские газовые месторождения. После выкачки из них газа, вних начнёт скапливаться, отфильтрованная грунтом пресная вода.

Аральское море тоже высыхает, а вода из северных и восточных рек продолжает устраивать наводнения, вместо оводнения Каракума.

Такого разного много и по всем странам. И это было бы не «Бля, бля, бля». Это было бы реальными действиями

Но «Всемирное потепление», борьбу с ним, пытаются использовать только для того, чтобы бороться с промышленным развитием конкурирующих стран.

Бедная планета. Бедные мы.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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