Постыдный олимпийский эпизод

Я живу в Израиле.
Каждое соревнование, для меня небольшое испытание, поскольку я болею за три команды и симпатизирую ещё трём.
Во-первых я болею за Израиль. Израиль моя историческая родина.
Во-вторых я болею за Украину. Эта территория моя доисторическая родина. Я там родился и вырос.
В третьих я болею за Россию. Это моя ментальная Родина. Мои предки сражались за Россию и даже отменили в ней крепостное право. Я говорю на русском.
И симпатизирую я Германии, Греции и Монголии. Потому как кровь и этих народов бежит в моих жилах.
И вот олимпиада в Токио.
Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье.
Мне было ясно, что выигрывает Россия, но очень хотелось, чтобы израильтянка Линой Ашрам взяла олимпийскую медаль.
Когда она выступала, я держал за неё кулаки.
Когда у неё упала лента, моё сердце оборвалось. Вдруг это помешает ей занять место на пьедестале почёта?
Но…
Когда объявили результат в котором Линой объявили чемпионкой, мне стало очень горько.
Вместо драгоценной бронзы или даже серебра, ей вручили липовое золото.
Но я понял, что Линой может стать настоящей олимпийской чемпионкой. Не в художественной гимнастике 2021, а вообще – НА ВСЕ ВРЕМЕНА.
Для этого нужно было, чтобы она, стоя на подиуме, публично отдала свою медаль Дине Авериной.
Она могла стать, но не стала.
Потом она заявила: «Я была сосредоточена только на себе».
Очень жаль. Линой могла стать Олимпийкой на все времена, а стала одной из жертв подлога недобросовестного судейства.
Очень жаль. Это постыдный эпизод в её, да и в нашей жизни.
Стыдно!
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