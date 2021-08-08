Постыдный олимпийский эпизод

Я живу в Израиле.

Каждое соревнование, для меня небольшое испытание, поскольку я болею за три команды и симпатизирую ещё трём.

Во-первых я болею за Израиль. Израиль моя историческая родина.

Во-вторых я болею за Украину. Эта территория моя доисторическая родина. Я там родился и вырос.

В третьих я болею за Россию. Это моя ментальная Родина. Мои предки сражались за Россию и даже отменили в ней крепостное право. Я говорю на русском.

И симпатизирую я Германии, Греции и Монголии. Потому как кровь и этих народов бежит в моих жилах.

И вот олимпиада в Токио.

Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье.

Мне было ясно, что выигрывает Россия, но очень хотелось, чтобы израильтянка Линой Ашрам взяла олимпийскую медаль.

Когда она выступала, я держал за неё кулаки.

Когда у неё упала лента, моё сердце оборвалось. Вдруг это помешает ей занять место на пьедестале почёта?

Но…

Когда объявили результат в котором Линой объявили чемпионкой, мне стало очень горько.

Вместо драгоценной бронзы или даже серебра, ей вручили липовое золото.

Но я понял, что Линой может стать настоящей олимпийской чемпионкой. Не в художественной гимнастике 2021, а вообще – НА ВСЕ ВРЕМЕНА.

Для этого нужно было, чтобы она, стоя на подиуме, публично отдала свою медаль Дине Авериной.

Она могла стать, но не стала.

Потом она заявила: «Я была сосредоточена только на себе».

Очень жаль. Линой могла стать Олимпийкой на все времена, а стала одной из жертв подлога недобросовестного судейства.

Очень жаль. Это постыдный эпизод в её, да и в нашей жизни.

Стыдно!

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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