Посольство Якутии? Переписка.

Государственную Думу России.

Обращение.

Уважаемые господа!

Прошу открыть в Израиле посольство республики Саха.

Давно мечтаю туда съездить, а как получить визу не знаю.

С уважением,

Сергей Ростовцев.

Администратор портала Приемная Государственной Думы

adminsoog@duma.gov.ru

04.04.19 в 15:15

:

Ростовцев Сергей Юрьевич

Спасибо, Ваше обращение отправлено.

Оно будет рассмотрено в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статус рассмотрения обращения Вы сможете проверить в своем Личном кабинете.

С уважением, Администрация портала priemnaya.parlament.gov.ru.

Администратор портала Приемная Государственной Думы

adminsoog@duma.gov.ru

07.05.19 в 16:00

:

Ростовцев Сергей Юрьевич

Статус рассмотрения Вашего обращения на портале изменился: Ваше обращение зарегистрировано в Государственной Думе за № вхX.X-XX-XXXXXX от 03/04/2019 Вы можете ознакомиться со статусом обработки Вашего обращения в Личном кабинете.

С уважением, Администрация портала priemnaya.parlament.gov.ru.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28.06.19 в 11:12

Уважаемый Ростовцев Сергей Юрьевич!

Республика Саха (Якутия) субъект России.

Для туристической поездки в Республику Саха, так и на всю территорию России, виза гражданину Израиля не требуется. Безвизовый режим между нашими странами был введён с 00 ч. 01 мин. 20 сентября 2008 года (по израильскому времени).

Приятной поездки!

Секретариат федерального собрания Российской Федерации.

Уважаемый секретариат!

Спасибо за важную для меня информацию!

Извините за беспокойство, но я не могу понять, почему посольства и консульства таких стран как Польша, Финляндия, Украина, Грузия, Казахстан, и т.д. в Израиле есть, а посольства и консульства Якутии нет?

С уважением,

Сергей Ростовцев.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10.08.19 в 15:22

Уважаемый Ростовцев Сергей Юрьевич!

Польша, Финляндия, Украина, Грузия, Казахстан, и т.д. не являются субъектами России.

Польша с 11 ноября 1918 года вышла из состава России в связи с октябрьской революцией России произошедшей 07.11.1917 по новому стилю.

Финляндия с 6 декабря 1917 года вышла из состава России в связи с октябрьской революцией России произошедшей 07.11.1917 по новому стилю.

Украина с 24 августа 1991 года вышла из состава СССР в связи с его распадом.

Эти и другие указанные вами страны имеют собственные дипломатические представительства в вашей стране.

Секретариат федерального собрания Российской Федерации.

Уважаемый секретариат!

Спасибо за важную для меня информацию!

Но мне не понятна логика событий.

Польша и Финляндия сегодня признают революцию России произошедшей 07.11.1917 по новому стилю незаконным переворотом.

Соответствено любые действия на основании незаконных актов должны быть признаны ничтожнами и все решения и действия на них основанные, отменены.

С удивлением узнал о распаде СССР. Но найти никаких законных актов об этом событии мне не удалось, поскольку ни один законодательный орган СССР такого решения (как я понял в результате своих поисков) не принимал и актов о капитуляции не подписывал.

Поэтому прошу ликвидировать дипломатические представительства незаконных территориальных образований или организовать дипломатическое предствавительство республик Саха, Адыгея, Алтай, Башкортостан, Татарстан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Чеченская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Алания, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чувашская.

Иначе можно запутаться.

С уважением,

Сергей Ростовцев.

P.S. Уже больше месяца, а ответа всё нет. А вы что думаете?