«Вилкой в глаз или в попу раз?» — такой вопрос раньше ставили перед свежим сокамерником в тюрьме. И вот тоже в рамках НАТО.

«Американцы угрожают приостановить поставку оружия в Польшу по уже заключенным контрактам, если правительство откажется от демократизации страны» — заявил польский генерал Мирослав Ружаньский.»

Или Польща поднимет радужные флаги и станет раком… или.

Впрочем в тюремных камерах не было вилок, а России Польша «и на ни на».

Выбор за поляками.