«Вилкой в глаз или в попу раз?» — такой вопрос раньше ставили перед свежим сокамерником в тюрьме. И вот тоже в рамках НАТО.
«Американцы угрожают приостановить поставку оружия в Польшу по уже заключенным контрактам, если правительство откажется от демократизации страны» — заявил польский генерал Мирослав Ружаньский.»
Или Польща поднимет радужные флаги и станет раком… или.
Впрочем в тюремных камерах не было вилок, а России Польша «и на ни на».
Выбор за поляками.
Польшу в зад!
«Вилкой в глаз или в попу раз?» — такой вопрос раньше ставили перед свежим сокамерником в тюрьме. И вот тоже в рамках НАТО.