Я живу в Израиле и считаю, что это государство, (не путать со страной), нужно уничтожить. Почему?
С моей точки зрения в сегодняшнем мире Израиль самое антисемитское государство (не путать со страной)
Только в Израиле в этом тысячелетии была зачистка территорий от евреев.
Тора, это главная еврейская ценность, пронесенная ими через века. Только в Израиле язык Торы, сделали разговорным, что убивает Тору, так как разговорный язык постепенно меняет смысл слова.
Только в Израиле есть места, где судебной властью евреям запрещено молится.
Только в Израиле национальность еврей, судебно запрещена.
Только Израиль приглашает евреев «возвращаться» в него, делая их законодательно (изменение закона о квиюте) вторым сортом работающих и рабами крыши над головой.
В Израиле молодёжь, под угрозой тюрьмы, призывают в армию, не для защиты страны, а чтобы заставить научиться подчинятся
Только Израиль провоцирует своих соседей на военные действия, чтобы испытать оружие, которое после этого, оплаченное жизнями Израильтян, становиться дороже.
В Израиле власть олигархов создала целый класс привилегированных рабочих, чтобы разделить рабочих. Любое решение правительства Израиля, разъединяет граждан и нет ни одного, которое бы их объединяло.
Политкорректно об Израиле.
Я живу в Израиле и считаю, что это государство, (не путать со страной), нужно уничтожить. Почему?