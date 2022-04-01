Покиньте Лондон!

Чтобы я сделал, если бы был президентом России.

Дело в том, что я родился и вырос на Украине. Мне больно и страшно видеть, что происходит с городами Украины. У меня родственники в Днепропетровске, Мариуполе, Токмаке, Бердянске, Киеве, Львове, Одессе, Харькове. Одна из моих прабабок родом из Донецка (тогда Юзовки).

Не Украина разработала тактику срываться в городской постройке и расстреливать её самим, как делает ВСУ Это мейд ин Британия.

Если бы был президентом России, я бы поручил министру обороны обратиться по телевидению к жителям Лондона:

«Уважаемые лондонцы! Мы Российская Армия не хотим человеческих жертв. Поэтому призываем вас, в течении двух суток покинуть Лондон, поскольку в наказание того, что Британия сделала с Украиной, Лондон будет уничтожен самым радикальным образом» .



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