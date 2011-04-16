В ряду подонков + 1. Яков Кедми

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История мерзавца

Яков Казаков

Досье.
Знакомтесь: Яков Кедми или Яков Казаков, родился в 1947 году в городе герое Москва.
Не окончил Московский институт инженеров транспорта. Пытаясь уехать в Израиль, бросил учебу. С 1969 года в Израиле.
Учился на химфаке техниона Хайфы, а потом в университете Тель-Авива и колледже национальной безопасности — Михлала ле-битахон леуми.
Служил в танкистом. Участвовал в Войне Судного дня 1973 года.

Работал в Сохнуте. Занимал одну из руководящих должностей в «русском отделе» МИДа.
Активно участвовал в работе партии «Херут» и в 1978 году, по рекомендации премьер-министра Израиля, Менахема Бегина, начал работать в «Натив».

1988-1990 гг. сотрудник консульской группы израильского МИДа голландского посольства в Москве.
Если кто помнит, голландское посольство являлось по совместительству израильским консульством.

События:

На прошлой неделе, в интервью Яков Казаков рассказал как в конце 80-х годов он, со товарищи, «обманным путем» вынудил советских евреев репатриироваться на историческую родину вместо того, чтобы эмигрировать в США.
О том что это была за операция, я более-менее подробно писал в статье «Об Израиле и не только – времена репатриации девяностых»

Журналист Ронен Бергман, специализирующийся на терроризме и деятельности спецслужб, опубликовал «откровения» собеседника, как громкую сенсацию. Но это, возможно и сенсация для ивритоязычного читателя.

убийца

Генрих Гиммлер много писал о стадном подчинении.

Русскоязычный читатель репатриант почувствовал все победы Якова Кедми, шрамами оставленными этими победами на собственной шкуре. Для некоторых это по-прежнему, незаживающие раны.
Но мои комментарии потом.
Хотя, должен напомнить, что это не первое такое интервью, нашего, сегодняшнего «героя».

Американские власти приняли решение о том, что оформление документов для эмиграции из СССР в США должно быть переведено из Рима в Москву. То есть это был самый лучший вариант, который практически обязывал — хотя бы с точки зрения закона — желающих выехать в США подавать документы не в Риме, а в Москве. Американцы рассчитывали, что это должно упорядочить поток эмигрантов, который усиливался в направлении США. Почти для всех израильских структур решение американских властей стало неожиданностью, в том числе и для Сохнута. Новый порядок был введен только для обеспечения американских интересов.

— говорил Кедми восемь лет назад.

…В начале сентября 1989 года представители нескольких посольств и я в том числе были приглашены к американскому послу. Тогда я уже год крутился в Москве в составе израильской консульской группы при посольстве Нидерландов, которая в основном состояла из работников «Натива». Американский посол объявил нам, что с 1 октября США вводят новую процедуру. Я это выслушал, позвонил в Израиль и сказал, что мне нужно срочно приехать и поговорить с главой правительства, чтобы обсудить ситуацию. И поехал.
Мы подчинялись только главе правительства и докладывали только ему. Всегда, если в Москве появлялась информация, которую я считал необходимым доложить ему, я говорил, что хочу с ним встретиться. Обычно встреча происходила в течение суток с момента моего появления в Израиле. Иногда я ехал к премьер-министру прямо из аэропорта, но порой приходилось подождать сутки, если я не настаивал на немедленном свидании. Так было и на этот раз. Мы с тогдашним директором «Натива» Давидом Бар-Товом приехали к Ицхаку Шамиру. Я доложил обстановку. Сказал, что, по моим оценкам, есть возможность прекратить то, что называлось «отсевом», то есть завернуть всех евреев в Израиль. Я понимал, что американская система не сработает, потому что не было запланированного механизма, который предотвратил бы прибытие евреев в Вену и в Рим… Я определил задачу: нужно воспользоваться решением американцев и предотвратить приезд евреев из СССР в Вену. Я придумал механизм, который мог это предотвратить. Я предложил премьер-министру ввести новый порядок в посольстве: люди будут получать визу, только когда покажут билеты на выезд в Израиль через Бухарест или Будапешт. К тому времени «Натив» уже создал свои базы в этих городах

.

Из Бухареста не было «отсева». Нам Чаушеску обещал это в свое время. То есть из Бухареста можно было попасть только в Израиль. И из Будапешта тоже. Это были страны социалистического лагеря. Там был порядок, и каждый ехал в соответствии с тем документом, который у него был. Было понятно, что оттуда люди попадут только в Израиль. Я запланировал так, чтобы в Будапеште люди находились как можно меньше времени, и чтобы у них была наименьшая степень свободы передвижения. Я слишком хорошо понимал, с кем имею дело.
Я договорился с посольством Австрии и попросил его работников действовать согласно закону: то есть не ставить австрийскую визу раньше, чем будет поставлена израильская виза. А после выдачи израильской визы в пять часов вечера — до самолета, который летел на Бухарест и Будапешт, оставалось три часа. Все посольства были закрыты.

Я ничего не боюсь. Людей — меньше всего. Мы делали то, что считали нужным для государства, для еврейского народа. В результате сегодня в Израиле на миллион русскоговорящих жителей больше. Те, кто знает, что такое Израиль и в чем его сложности, могут представить себе, какова была бы дееспособность еврейского государства без этого миллиона граждан. Мои коллеги из других спецслужб, после того как началась реализация моего плана, сказали: Ребята, вы просто спасли нашу страну

Подонок так и не понял, что был пешкой в американском плане уничтожения Израиля, потому что сегодня он говорит:

Принцип заключался в том, что тот, кто получал в Москве выездную визу в Израиль, получал также визу на репатриацию в Израиль. Без нее он не мог выехать из СССР, как и въехать в любую другую страну, только, если представит авиабилеты в Венгрию или Румынию. Мы позаботились, чтобы на перевалочных пунктах в Бухаресте и Будапеште им бы не позволяли ехать ни в какое другое место, кроме Израиля.
В Венгрии и Румынии мы договорили с дорогим Чаушеску, да покоится он с миром, что евреи, которые к нему прибывают, пойдут только в одном направлении, в Израиль, и в большинстве случаев вообще не будут покидать аэропорт.
В Венгрии мы достигли схожих договоренностей.
Стадное подчинение репатриантов, психологическое давление, советское воспитание — все это играло нам на руку.

Я просто хочу напомнить, что Яков Кедми, со товарищи, использовал тот же психологический механизм, что перед этим использовали нацисты отправляя евреев в газовые камеры «Стадное подчинение».

Напомним:

Сионистки не мотивированная репатриантская волна начала 90х, привела к власти правительство ликвидаторов Израиля. Правительство Рабина.
Конечно, мало кто из нашей репатриации осознавал, чем это угрожает и Израилю и лично им.
Рабин привез в Израиль террористов, вооружил их, снабдил территориями достаточными для организации террористической деятельности, легализовал все это в международных хельсинских соглашениях, утвердив в Израиле за счет подкупа отдельных депутатов израильского парламента.
Это все дало повод, международному антисемитизму активизировать процесс о признании арабо-мусульманского, террористического государства на территории Израиля.
Кровь каждого убитого в теракте или от ракеты выпущенной террористами, на руках Якова Кедми. Конечно не его одного. Но и его руки в еврейской крови. Хочу что бы и он, и все мои читатели это знали.

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Комментарии

В ряду подонков + 1. Яков Кедми — 66 комментариев

  1. Операция «Большая Алия» . Вы как на свет народились . Вы видите что подонки правят Израилем и правили. Вы видите что система порочна изначально. Если людей строят строем и манипулируют во имя сионизма , то на кой мне этот сионизм? Сначала человек свободен потом уже всякие сионизмы. «Стадное подчинение» — Это видно было мне сразу и в Израиле . Зомбированое религией население. ХАЛИФАТ!

    Если страна была построена для этноса к которому относятся полукровки ,то почему бы не выплатить компенсацию всем затравленым и вынужденным уехать из Израиля нечистокровным.Компенсация положена теперь ещё и тем кого обманом засунули в средневековый иудаизм. Трудно вырваться на свободу. Мне удалось ! Я считаю это значимое событие для всех моих потомков. Тем более понимая какие сволочи крутили нашими судьбами. Как умело эти подонки нами манипулировали «во имя государства Израиль и еврейского народа». Они сейчас манипулируют массовым сознанием в Израиле. В частности Вы работаете на них создавая образ врага в литце США.
    Вы замыкаете людей на возврат в Россию или Украину, Это бег по кругу.
    А ведь бежать с пользой из Израиля некуда кроме Канады и США.

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  2. Женя! Я об этом тоже не сегодня узнал и писать начал уже в конце девяностых.
    Сайта тогда не было.
    Разве Вы не поняли — дело не в кровках или полукровках. Вы просто за желанием получить компенсацию за то, что не еврей, видеть ничего не хотите.
    И сионизм здесь не причем.
    Что это за сионизм, над евреями издеваться?
    Это всегда антисемитизмом называлось. Почему из-за каких-то мерзавцев название менять?
    Я что, первый раз написал, что Израиль антисемитское государство?
    А кто в Канаду или США наших стариков возьмет?
    А забрать молодых и хорошо трудоспособных оставляя больных и старых, это что, не грабеж разве?

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  3. Сионизм не рассматривает вас как отделных людей . Вы все для него сырьё материал для построения страны . Трудовые ресурсы. Нужны работники их пригнали. В своё время Сталину нужен был Беломор канал придумали врагов народа и их пригнали на стройку. Сионизму нудны работники ,такие сволочи как этот Кедми обеспечили решение проблеммы. Сволочи всегда найдутся . Не в сволочах дело . Не этот так другой . Вот важно то что система вынуждает людей быть сволочами . Появился заказ на сволочь и сволочь явилась. Тут важно что и сами люди позволяют себя обманывать . Вот это выяснилось не вчера. А где политические партии и правозащитные движения ,где разоблачения? Где судебные процессы над гнидами? Людям плевать. Значит мегиа им это. Что они сделали сами ? Стадо . Ну стаду положено мычать и работать и идти куда хозяин скажет. Их оптом купили у советской власти и привезли для работы в еврейский рейх. Многим это в кайф. Многие и не поняли что потеряли свободу за сказку о молоке и мёде.

    Теперь о стариках . Вы сами останитесь стариком и так долго ждать. И что ? Вы же держите своих детей и говорите им :»я старый не бросайте меня. » А надо понимать значимость события и говорить : » Ребята валите от седа быстрее и не думайте обо мне думайте о будущих своих детях «. Спасайте будущее ! Бегом в Бен Гурион и » Подальше от этой Земли » . Ну или становиться в ряд гавнюков и самому обманывать и заманивать новых лохов и получать свою пайку. Кстати у этих говнюков дети как правило на свободе и по английски говорят и гражданство имеется запасное.

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    • До слёз
      Смеялся Амос Оз:
      Мы вам устроили
      Колхоз.

      (Реклама не бесплатна — редактор)

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  4. Тоеть старикам, Вы уготовили роль навоза удобряющего американский грабеж.
    Ладно. Хоть скальпы не предложили сдавать. И за это спасибо.

    По поводу сионизма. А вы попробуйте еще третий рейх записать сионистким государством. Я Вам в этом помогать не буду, но идея богатая.

    Женя!
    Вы же еврей. Что же вы из-за обиды на подонков готовы все еврейское обгадить?
    Я, что, о подонках лучшего мнения?
    Не еврейство, ни сионизм (это Жаботинский был сионистом), ни иудаизм не виноваты, что США со своими гнусными целями наняли кейсаров, рабинов, казаковых, диницев и прочее дерьмо.
    Ругайте заказчиков и самих киллеров. Что же вы улицу, на которой они убивали хаете?
    Улица ответить не может?

    Ответить

  5. Я не еврей . И не собираюсь. Ага готов из за подоков всё еврейское послать . А как же ? Конечно готов. Эти подонки выполняют заказ иудаизма. Доктрину о чистоте крови. Ну раз кровь моя не годится для еврейства ,так что мне её преливать ради них? На х.. всех нацистов!

    Ответить

  7. Иудаизм весь придуман для сохранения генетической чистоты евреев. Это факт.

    И запрет на межэтнические браки и кошерное питание и режим труда и отдыха всё это для сохранения генетики. А если не для этого то для чего тогда? Иудаизм очень рационален это система выживания евреев. А системы выживания всегда практичны и рациональны.

    Ответить

    • «Иудаизм весь придуман для сохранения генетической чистоты евреев.»
      Чтобы увидеть результаты такой заботы о сохранности генетической чистоты , достаточно прогуляться по улицам Бней-Брака . Залюбуешься «осмысленными» взорами детей и т.п.
      Давно известно, что вступление в брак с представителем или представительницей иного генеалогического древа более выгодно, так как в этом случае отпрыск получает свежий генетический материал, доминантные гены которого впоследствии не дают проявиться рецессивным явлениям , вызывающим наследственные генетические заболевания

      Ответить

  8. Вот и Яков Кедми действовал во имя выживания евреев (тоесть выполнял доктрину иудаизма) Он собирал евреев в одном месте с целью их размножения и процветания. Правда не хорошими методами, но цель оправдывает средства. Методы почти Гитлеровские но благие. У Гитлера тоже благие цели были. Обьеденёная Европа , единая валюта ,общее правительство. Но методы плохие античеловеческие не гуманные. Гитлер ведь хотел евреев в Палестину отправить ( благая цель) Но палестина не «выгорела» и пришлось уничтожать собраных в Польше евреев.

    Ответить

  10. Уже поздно, все не прочту, но кошерное питание ради генетической чистоты — это круто!!!

    Женя, Вы знаете как происходит размножение?
    Уверяю Вас, котлеты к этому отношения н6е имеют. 🙂

    Ответить

    • Котлеты на генетику может и не влияют. Зато влияют на отбор тех, кто эти котлеты предпочитает тефтелькам. И если «арийский ген» присутствует у любителей этих котлет, то на чистоту арийской расы они очень повлияют. Косвенно!

      Ответить

  11. Если котлеты генетически модифицированы то ещё как влияют. Здоровое питание (а у евреев самое здоровое питание ) способствует накоплению хороших генетических признаков. Теперь назовите эти отличительные признаки . Как всё сошлось к одному!

    Ответить

  12. А значит нездоровое питание способствует (по-вашему) превращению еврея в китайца? 🙂

    Сошлось таки.

    Ответить

  14. Яков Казаков, обычная шестерка и стукач (как Щаранский, Эдельштейн или Элькин). Он не мог быть организатором такого масштабного криминального самоуправства, как насильственная депортация миллиона советских граждан в вонючий гадюшник третьего мира.
    Америка не хотела принимать миллион человек из СССР, но была заинтересована в продлении агонии Израиля. Поэтому, когда люк из советской канализации приоткрыли, то люди попали не на свежий воздух а в привокзальный туалет.

    Ответить

  15. Развели советских людей. Совков умело переставили из одного стойла в другое. Тот кто соображал тот умудрился убежать.

    А почему свободу надо приносить на блюдечке? За свободу надо побороться ,чего то лишиться ,как то поупираться ,ну хоть разобраться где свобода где несвобода. Сколько из этого миллиона репатриантов понимают то что с ними сделали? Сколько готовы поставить раком этих исполнителей воли тогдашнего правительства. Если таких не наберётся даже десяток ,то этот то десяток тысячь уже свалил.

    Кто то возмутился посерьёзному? Ведь его кинули как барана ,а он этот кто то это осознал? Обиделся кто то? Ктото обьявил голодовку или совершил терракт ,застреллил политического деятеля какого нибуть? Да всем пофигу. Ну а раз пофигу самим баранам , То что пастухов ругать? Вот палестинаи взрываются на каждом шагу и весь мир видит ,что им не пофигу их проблема. Так что Кедми может спать спокойно ,все кого он сдеолал — лохи ушастые уже успокоились смирились и приелись в Израиле.

    Ответить

  16. Да почему собственно этот Кедми должен был кого то вывозить в Америку? Ему платили за вывоз в Израиль он и вывозил и обеспечил 100 % явку на Святую Землю.

    Сами виноваты . Не интересовались ,не выкручивались ,верили наслово. Вот и сейчас кто то верит и сидит развесив уши ,а ктото пробивается на свободу . Я видел много таких людей и в Канаде и в Америке . Они как то отличаются от тех что сидят в Израиле и гордятся своим происхождением. Кедми прокрутил естественный отбор. Отделил Лохов от нелохов. А на то и щука в пруду ,что бы карась не дремал.

    Ответить

  18. «Кедми прокрутил естественный отбор. Отделил Лохов от нелохов. А на то и щука в пруду ,что бы карась не дремал.»

    Именно поэтому под фотографией Кудми, я разместил фото Гиммлера. Галерея- политики за естественный отбор.

    «Америка не хотела принимать миллион человек из СССР, но была заинтересована в продлении агонии Израиля.»

    Ошибаетесь.
    Рекомендую перечитать «“Об Израиле и не только – времена репатриации девяностых”» — http://rostovtsev.info/ob-izraile-i-ne-tolko-vremena-repatriacii-devyanostyx/

    Ответить

  19. Вы, Сергей , думаете, что Кедми виноват ? Он же часть системы которая иначе не может действовать. И Гимлер часть системы. Может в других условиях Гимлер былбы душа человек. И Кедми вполне может в другой системе быть нормальным человеком и бабущке место уступит в автобусе и даже в супермаркете ни чего не стащит. Государство ставит ориентиры и приманки ,а люди ведутся на приманки и выполняют задачи государства. Конечно есть люди ни при каких обстоятельствах не покривят душой . У таких людей внутрений камертон и они Фа слышат или Ля и чисто без фальши знают что хорошо и что плохо ,что можно ,а что не можно делать. Но таких единицы. Ни Гимлер ни Кедми к ним не относятся.

    Ответить

  20. Ни Гимлер ни Кедми к ним не относятся.

    Вот я и написал:

    В ряду подонков + 1. Яков Кедми

    Ответить

  22. Так я уже тысячу раз писал — государство Израиль — антисемитское (антиеврейское) государство пытающееся силами «левого» коллаборационистского истеблишмента превратить Израиль в полигон, для обкатки оружия США.
    Этот ряд Вас устроит?

    Ответить

  23. РЕБЯТА — НЕУЖЕЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ ЧТО СТАРИКАМ ЛУЧШЕ В СНГ ПОДЫХАТЬ НА БОЛЬНИЧНЫХ ЛЕСТНИЦАХ??? ТАМ ХОТТЬ МЕДИЦИНА ЕСТЬ И ФРУКТЫ-ОВОЩИ!!!

    Ответить

  25. @ АМИНА
    А Вы,с Вашим подонком Кедми, дайте нам самим возможность решать свою судьбу. Не надо нам гимлеровской пропаганды. Лжесвидетельство в корыстных интересах ( а у Кедми были интересы его должности) повлекшее за собой страдания миллиона людей, тянет на миллион высших мер социальной защиты.
    Ну ладно, путем поглащения нужно привести в исполнение хотя бы одну.

    Да, уважаемый/уважаемая @ АМИНА, здесь козлом могу быть только я. меня можно оскорблять, других комментаторов — нет.
    Договорились на будущее?

    Ответить

  26. Ёж всё понял. Прозрел крот.
    На похмелку анекдот.
    Глас в пустыне вопиёт:
    «НЕНАРОД стоптал НАРОД»!

    Ответить

  27. Мразь ваш Яшка редкая,умница тот,кто разместил фото Гиммлера,сравнение более чем уместно.

    Ответить

  29. Автор статьи — полностью больной на голову антисемит.
    Сравнивать «Стадное подчинение» нацистов и Якова Кедми может только законченный мерзавец.

    Ответить

    • Ну конечно, объявить «больным на всю голову» гораздо проще, чем спорить с доводами.
      Можете меня сравнить с кем угодно. Но вот если обнаруживаются общие признаки… Тогда площадной бранью спорить трудно. Пожалуйста доводы, господин Mark.

      Ответить

  30. Набрался терпения и дочитал до конца. Всё дело в том, господа обличители, что Израиль достался вам слишком легко. Не пришлось вам попариться на зонах и на крытках, не пришлось поголодать, вас не допрашивали, не избивали, вы не учили иврит по ночам, не читали Жаботинского по слепым копиям, не убирали квартиру после очередного обыска, не крутили настройку приемника, прорываясь сквозь рев глушилок, не водили детей на подпольный пурим-шпиль, и много чего еще вы не делали. Всё это делали за вас другие. Теперь вам плохо. И не удивительно: давно замечено, что наша страна как женщина — люби ее и она полюбит тебя. Вас она не полюбит, и лучше вам отсюда уехать, для вашей и нашей пользы.

    Ответить

    • Сракнение Израиля с женщиной тронуло. «Люби её и она полюбит тебя». А как называется женщина которая любит всех кто её любит? Дело в том что приезжают все с любовью к Израилю ,но потом замечают,что женщину Израиль имеют и хорошо имеют те кто пораньше приехал и женщине по имени Израиль хватает этой любви сполна ,она полностью удовлетворена фаворитами (квиютчиками). Женщине Израиль хватает любви от проплаченых любовников Квиютных,датишных. Полудохлые олимы измождённые работой за кусок еды не любовники — не тот темперамент. Соответственно не все удостаиваются люви Израиля.
      Не надо что бы страна любила тебя , достаточно ,что бы не мешала жить!

      Ответить

    • Absolutely agree!!! These people think that it is heaven in America??? Don’t decieve yourself!! Remember that grass is greener somewhere else!! If you are so unhappy, go back to your » wonderful Russia, Ukraine etc and become Christians or Muslims (/even closer)!!! You are typical Soviet element, Mr. Evgeniy and definitely not genius!! I belong to the middle class in America, normally financially, not on welfare and never was.

      Ответить

  31. На счет уехать, вы наверное правы, да вот беда, политика правительств Израиля, видимо понимая что мы захотим уехать, сделала все, что бы нас закабалить.
    Одних закабалили в машканты(ипотечные ссуды и «гарантии»), других в невозможность получить пицуим (компенсацию) за длительное время работы, при уходе по собственной инициативе. Или вы считаете, что мы были должны проработать на это гребанное государство, и не получить своих пятнистых коз? Вспомните историю праотца Якова?
    Многих закабалили алиментами, создав их женам условия развода, де-люкс.
    К меня например, взяли в заложницы дочь, которой 12 лет и которая сидит в тюрьме, получив два года, за неисполнение решения суд, жить с мамой.
    В Израиле специально для нас, Друзьями описанного выше подонка, была создана система закабаления.
    Один из надзирателей моей дочери сказал — Гилад шалит был заложником пять лет, потерпи пять лет и твою дочь выпустят и ты сможешь сбезать. Через пять лет мне будет 65. Вся политика Израиля направлена на то, что бы использовать нашу волну, а потом вышвырнуть за ненужностью или быстро уложить в могилы… вернее кремировать, потому как места для нас в этой земле нет. Нет даже после смерти. Поэтому крематории, по типы Освенцима, уже включены.
    Министерство пропаганды Израиля, выделяет миллионы шекелей на создание положительного имиджа страны. Сколько Вам заплатили за вранье?

    P.S. Еа того, кто пишет эти строки в 1977 году было заведено дело в КГБ. А потом была и слежка и увольнения и камера. Так что не надо, псевдо-сионистского пафоса.

    Ответить

  32. Да, isradnsk, Ваш случай несомненно тяжелый. И всё же на правах человека много старше Вас, хочу спросить, что в моем коротком комментарии показалось Вам враньем, за которое мне заплатили? Знай я это, я врал бы и дальше и в конце концов накопил бы на путешествие в Антарктиду, о котором мечтаю давно. Если серьезно, то Вам стоило бы задуматься, почему 90% жителей удовлетворены своей жизнью в столь ужасной стране (данные опроса опубликованы в газете Гаарец, которая, как говорится, за-зря Израиль не похвалит). Или почему по степени удовлетворенности населения своей жизнью Израиль занимает 11-е место из 150 стран (см. newsland. com/news/detail/id/1245910/ ). Это данные ООН, которая любит нас примерно как Вы. Вам надо поговорить с хорошим психологом. Если нет денег на психолога, сгодится и какой-нибудь старенький раввин — они обычно неплохие психологи. Заодно он бы объяснил Вам, что людей в Израиле не кремируют — это против Галахи.

    Ответить

    • Ваше вранье в сравнении с женщиной и прочими рассказами о страдании там. А еще меня возмущает ваше предложение «поговорить с хорошим психологом» уже в этот раз, и ссылка на статистику, которая хуже лжи. 90% удовлетворены, но 55% мечтают уехать, и 63% хотели бы, что бы дети жили в другой стране.
      Писать об Израиле хорошо, могут только специально нанятые люди. Ежегодно на их оплату пропаганда выделяется из бюджета несколько миллионов долларов.
      В Израиле кремируют и устраивают многоэтажные кладбища… это для сведения. И даже было предложение родственников умерших обложить ежегодным налогом-арноной. Не слыхали? Израиль гнусное, фашистское, антисемитское, рабовладельческое государство. Выбирать из определений не нужно. Все правильны. Тем кто привилегирован, квиютчикам, жить можно. Они привилегированные рабы и радуются жизни за наш счет.
      Я в своем ответе перечислил способы закабаления, а Вы сделали вид, что не заметили и к статистике, вместо попытки опровергнуть конкретную гнусность. И еще послание к раввину. Конечно кремирование против галахи. А говорить на иврите, это что, по галахе? Или вы не знаете почему существуют две Торы, и почему устная не на иврите? Раввин вам что, справочное бюро по форме похорон которые проводят для тех, кого не считают иудеями (национальность еврей в Израиле запретил верховный суд).
      Если Вы пишите об Израиле хорошо, потому что вам повесили лапшу на уши и вы ни копейки за это не получаете, прошу прощения за резкости. Но тогда Вам нужно идти к психологу и спросить, кто вставил вам в глаза розовые линзы. Как Вы можете не видеть, что скорее садомиты будут уравнены с обычными, чем квиютчики с нанятыми через фирмы и частным сектором. Зачем в Израиле закабаляющие законы?
      Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Посчитайте сколько коренных мужчин взяли себе женщин из нашей аллии, и сколько наших, взяли себе коренных израильтянок? Это ли не право первой ночи, восстановленное в Израиле после средних веков? Может в государстве Израиль и есть что-то положительное, но оно видно только тем, кто получает за свое розовое зрение бабки и еще блаженным, которые в СССР, уписивались хваля нашу советскую родину, а теперь тоже самое делают расписывая Израиль.

      Ответить

      • По поводу выше протекающего спора, некоторое обсуждение состоялось и ФБ:

        Ира Мечта Падонок с большой буквы.

        Сергей Ростовцев Как мне кажется, величина буквы у этого слова значения не имеет.

        Ермек Тайчибеков Спасибо. Интересная статья.

        Ермек Тайчибеков Да и многочисленные комментарии тоже интересны.

        Эдмонд Сарно Чётко прослеживается «рука» Москвы на этом сайте и по предложенной теме. Автор темы, отчётливо «косит» под параноика, поскольку большинство его метериалов могут оказаться подсудными, а с параника КАКОЙ СПРОС? Лично для меня, интерес к г-ну Ростовцеву вызван только наблюдением над его корресрндентами, выражающими похожие взгляды. Это очень интересно.

        Сергей Ростовцев Вы сказали очень важную вещь «подсудными» Не надо никого пугать, господин хороший. Рука «Москвы» у израильского гражданина не наводит на мысль, что ему проплачивают статьи. Просто я вижу что происходит. Москва еще не догадалась платить за «хвалебные» отзывы, тогда как хвалебные отзыва об Израиле, оплачиваются министерством пропаганды. Кстати, не напомните ли мне, где еще, кроме тоталитарных и фашистских стран было такое министерство? Объявление неугодных мнений психиатрическими заболеваниями, тоже из этой же серии. Карательная психиатрия в Израиле работает во всю, особенно для детей. Из наших детей пытаются вырастить зомбированных маньяков, любящих страну лишающую их детства, а их родителей делающих рабами. Из них пытаются вырастить камикадзе, готовых ценой жизни защищать своих рабовладельцев. Постараемся не дать этому случиться.

        Михаил Риант Ростовцев обижен не только несостоявшейся мечтой о справедливом Израиле по его меркам,но и реальным государством,олицетворением которого являются люди-хитрые,лживые,лицемерные.И к сожалению это не его личная беда,а наша общая,потому что устроить жизнь, отличную от других ненормальных государств нам пока не удалось.

        Сергей Усачёв Тот . который провоцировал в 90-е годы евреев СССР, подталкивая их совершить алию

        Сергей Усачёв Это я мягко сказал, кто перенёс это — ТОТ ПОМНИТ

        Эдмонд Сарно Господа! Упомянутый человек действовал в ИНТЕРЕСАХ ИЗРАИЛЯ! ЧЕСТЬ ЕМУ И ХВАЛА! ТО, что благодаря ему, не реализовались ваши личные мечты «свалить» в Америку, никоим образом не делает его негодяем! Это ваши личные мечты, вы, ВПОЛНЕ СВОБОДНО могли НИКУДА не ехать из «демократической России»! Но, почему-то поехали в » фашистскую», по оценке Ростовцева, страну!? У чём дело, господа, вас что, в этой стране удерживают также, как утверждает о себе Ростовцев? Вы никак не поймёте, что именно продолжая не уезжать из «фашиисткой страны» в демокрратическую Россию (;-)))))), вы, ТЕМ САМЫМ, выставляете себя во вполне определённую категорию. Мягко говоря. А провокаторы энтузиасты шансов не имеют.

        Сергей Ростовцев Эдмонд Сарно:» Господа! Упомянутый человек действовал в ИНТЕРЕСАХ ИЗРАИЛЯ! ЧЕСТЬ ЕМУ И ХВАЛА!» А если вместо Израиля, мы напишем Германия и скажем это… например об Эйхмане. Эйхман действовал в интересах Германии того времени? Важно, что обсуждаемый господин, сознательно действовал против интересов людей, которые по тем или иным причинам, попали под власть его структуры. А на счет уезжать, так многие рады, но кабала. Кабалу не мы устроили. Вы комменты к статье читали? Эдмонд, у меня дочь в заложниках, но многие другие, благодаря Яше, бросили все, отработали тут по 20 лет, и сегодня никому не нужны. Израиль так и делает — рабы отработали свое, могут или уехать, или сдохнуть — это дело рабов. Мне деваться все-равно некуда. У меня один выход — уничтожить Израиль. И люди и государства должны знать — прийдет время и они заплатят за свои преступления. И тут не важно, нацисткая ли это германия или квиютный Израиль. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами… и мы за ценой не постоим.

        Эдмонд Сарно Сергей, бездоказательные комменты болных ненавистью к Израилю существуют уже тысячелеития. Но МЫ — ИЗРАИЛЬ живы, а многих, в том числе ССССР уже нет. Вас метлой в Россию не вернёшь. А то, что вы, живя здесь, давитесь от ненависти — это прекрасно. Юдофобия вещь — нам, евреям, очень полезная. Ваша паранойя, особенно в сопоставлении уровня жизни стариков ЗДЕСЬ и в России, очень занимательна. Вы не волнуйтесь, прекращать реагировать на ваш бред, я не буду, Людям же надо показать вашу умственную ДОСТАТОЧНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К РАЦИОНАЛЬНОМУ МыШ_ЛЕНИЮ. А то размечтались — уничтожить Израиль!? Ишь, примаковым не удалось , а он размечтался.

        Александр Грайцер Самое удивительное явление, с которым я столкнулся в Израиле — это израильский патриотизм русскоязычных репатриантов, то есть, людей которые не родились в Израиле, и, даже более того, не прожили в Израиле большей части своей жизни. Сами местные, родившиеся здесь, шарахаются от такого патриотизма русскоязычных. Это явление не объяснимо с рационалистических позиций, потому что эти люди, по большей части — рабы, то есть, проиграли от репатриации в социальном статусе (были, допустим, инженерами или учеными, а стали уборщиками и охранниками), проиграли материально и оказались волею судьбы првязанными к Израилю (не смогли вернуться). Этих людей переубедить невозможно, как и доказать им, что они — фактически рабы. Есть категория людей, которых ни за что не переубедишь. Они будут сдыхать на израильской помойке, бомжуя и нищенствуя, но с криками «Ура, за Израиль!», то есть, оставаться патриотами. Такой тип личности. Просто нужно понимать, что нам еще многого не известно в психологии человека.

        Михаил Риант Братцы,не превращайте в базар низкопробный важную проблему: в Израиле есть евреи,которым плохо и это-плохо,а есть евреи,которым хорошо везде,лишь бы колбаса была в достатке у него лично.Это во-первых.Во-вторых,Эдмонд,как всегда,лицеменит,лукавит.Того СССР,где инженерам и профессорам было лучше,чем в Израиле сегодня,уже нет,т.е. возвращаться в другую страну с другими приоритетами,уже тоже либеральными,-глупо.С таким же успехом Эдмонда можно послать в тридеватое царство,в тридесятое государство,которое(например,Канада) ,возможно,для таких евреев,как он,будет ещё лучше Израиля,о котором тогда он опять вспоминать не будет 2000лет,пока ему лично плохо там не станет.Такой он патриот истинный по сравнению с бедолагой Ростовцевым,с нами.Ему в третий раз повторяю,что лучше будет,если подонки,лжецы,лицемеры и мошенники уедут из Израиля.Именно об этом и печалится Сергей,но своими словами,полными горя и отчаяния от беды,которую решить в Израиле по-человечески невозможно.Эдмонд,покайтесь за Ваше невежество,простофильство и радость от позорного патриотизма за кусок колбасы больший,чем в СССР,который Вам достался сегодня.

        Сергей Ростовцев Эдмонд! Бездоказательные? » политика правительств Израиля, видимо понимая что мы захотим уехать, сделала все, что бы нас закабалить.
        Одних закабалили в машканты(ипотечные ссуды и «гарантии»), других в невозможность получить пицуим (компенсацию) за длительное время работы, при уходе по собственной инициативе. Или вы считаете, что мы были должны проработать на это гребанное государство, и не получить своих пятнистых коз? Вспомните историю праотца Якова?
        Многих закабалили алиментами, создав их женам условия развода, де-люкс.
        К меня например, взяли в заложницы дочь, которой 12 лет и которая сидит в тюрьме, получив два года, за неисполнение решения суд, жить с мамой.
        В Израиле специально для нас, Друзьями описанного выше подонка, была создана система закабаления.
        Один из надзирателей моей дочери сказал — Гилад шалит был заложником пять лет, потерпи пять лет и твою дочь выпустят и ты сможешь сбезать. Через пять лет мне будет 65. Вся политика Израиля направлена на то, что бы использовать нашу волну, а потом вышвырнуть за ненужностью или быстро уложить в могилы… вернее кремировать, потому как места для нас в этой земле нет. Нет даже после смерти. Поэтому крематории, по типы Освенцима, уже включены.
        Министерство пропаганды Израиля, выделяет миллионы шекелей на создание положительного имиджа страны. » Эдмонд. Вы можете опровергнуть наличие закабаляющих механизхмов… механизмов организации общества превращающих нас в рабов?

        Эдмонд Сарно Михаил, то, что вы неадекватный невежда, понятно давно. Я и в СССР жил прекрасно, и никакя «колбаса» для меня, в отличие от вас, значения не имела, Всегда ел качественно. И именно поэтому, в отличие от васссс , о колабасе даже не думаю. Вам не понять, вы колбасный репатриант.

        Михаил Риант Я репатриант 2005-го года,приехал из Европы в Израиль.А про Вас я и говорил,что есть евреи,которым хорошо везде.И везде они «всегда готовы»,если что.Но про колбасу втихаря не забывают,она должна быть для такой готовности,иначе обращают свой взор к Иерусалиму и к иудаизму,патриоты хреновы!

        Эдмонд Сарно А вот врать, «еврей из еропы» не надо, коммунистом я, в отличие от вас, никогда не был. И на партхозактивах был только в силу служебного положения. И никаких партбилетов. Даже голосовать не считал нужным, всегда предпочитал дать команду посчитать голоса. (;-))))) Это надо быть нравственно, и УМСТВЕННО, искалеченым человеком, чтобы утверждать, что СССР разрушили не коммунисты, а либералы. Только таким образом можно объяснить ваши и Ростовцева параноидальные выкрики. Надо же — Израиль собрались разрушить!? Первые, чтоль? (;-)))))))))

        Михаил Риант Кстати,в СССР,Сергей бы пошёл в случае недоразумения в суде или в милиции в обком или написал бы письмо Терешковой, в конце концов и такой рычаг справедливости нужен скорый,когда судьба ломается из-за головотяпов и подонков.И уверяю Вас,ни девочка,ни отец,ни мать не страдали бы так,как решает их дела,беспардонно вмешавшись и тем самым усугубив их недоразумение(а была бы не беда тогда,а именно возможное недоразумение по таким вопросам из-за головотяпов только,а не из-за устройства,структуры организации общества), «справедливый» суд в Израиле,»моя полиция,которая меня бережёт в Израиле»,соц.службы с полицейскими функциями для придания видимости саморегуляции общества(ложь) и прочие зомби ,капо и невежи.

        Александр Ягодин
        Посмотрите на биографию Якова. В ней нет ползаний на коленках и лизоблюдства. Бросить МИИТ ради отъезда в Израиль, решится не каждый.
        Воевать танкистом — не мед.
        История не имеет сослагательных наклонений.
        Вы были таким же патриотом (вероятно), когда ехали в Израиль.
        Кому-то удалось не опуститься и добиться чего-то.
        Кому-то не удалось.
        У кого-то разрушены идеалы. Но искать это надо не в других, а в себе.
        И другие не предложат вам выход. Его надо искать с друзьями, родными, юристами…, но не на форуме.
        Форум мало в чем может помочь.

        Александр Ягодин
        и идея собрать евреев в Израиле. а не в США. это не идея Якова или одного Якова. На первый взгляд она верна.
        Проблема в том, что сейчас, может быть, имеет смысл исправить это в государственном масштабе, иначе и Канада и США станут арабскими.
        Учитывая перебор «русскоговорящих» в Израиле, возможно имеет смысл создать «кибуцы» в вышеуказанных странах и странах Европы, чтоб защитить их от перехода в ислам.

        Сергей Ростовцев Смысл действий Кедми, было согнать на сюда как демографическое мясо. Его мало интересовало то, что из нас будут делать рабов. И Гитлер был ефрейтором в боевых частях, что не мед. И Искать надо в себе, когда ты один такой. Проблема что мы все такие. Создавалась целая отрасль мошенников, которая грабила слабознающих иврит. Правила получения постоянства, с нашим приездом были изменены. Я писал выше о конкретных закабаляющих факторах. Господа пытающиеся защищать государство Израиль, на это ответы будут? Почему бы вам не посоветовать евреям попавшим в Освенцим поискать причины в себе? А то что в Израиле, не один Яков… таков каков он есть, это нам известно. Если одно вонючее дерьмо оправдывать тем, что не только оно такое вонючее…. это довод?

        Александр Ягодин
        Я так понимаю, что вы очень упирались, а вас толкали в спину и заставили идти в Сохнут?
        А много закабаляющих факторов могут быть устранены юристом. Тяжело тем, кто в пенсионном возрасте не имеет нормальных условий и средств, но дети постепенно растворяются среди сабр.
        Может не стоит им в этом мешать?

        Михаил Риант Здрасте,приехали!Александр,откуда же в Израиле либеральном(или в Европе,в США) возьмутся друзья(фактические,а не с лицемерной улыбкой.Вы знаете что это такое-фактические друзья?) и честные юристы?Ну,а о родных отдельная песня в условиях эмиграции,либерализма и гедонизма!Вот Ваш базис рассуждений и разрушен,а он ,очевидно,с либеральным подтекстом прагматизма недальновидного, и лукавства.

        Сергей Ростовцев А кто это счастлив, если его детей растворить? Какие из закабаляющих факторов могут быть устранены юристом, когда этот юрист сам по себе закабаляющий фактор. Пицуим вам дадут если вы сами уйдете? Вы можете уехать оставив квартиру и не расплатится за остаток суды, не повесив ее на ваших друзей-гарантов? Вы можете забрать ребенка и уехать, если ребенок хочет жить с вами? Что Вы, уважаемый, такое странное говорите? Вы бы на вопросы поотвечать попробовали.

        Александр Ягодин
        Михаил, а где у вас друзья?

        Михаил Риант Были!!!

        Александр Ягодин
        В какой стране?

        Михаил Риант Но соратников много идейных и сегодня!

        Александр Ягодин
        Сергей. Это продается квартира. Возвращается остаток машканты. При увольнении всвязи с выездом, сохраняется пицуим. Это подтвердит юрист. С другой стороны. вы не так много получали не так долго жили в Израиле, чтоб пицуим очень много значил.

        Александр Ягодин
        Проблема «ребенка» должна решаться с юристом. Вы ничего не можете сделать на форуме. Это «видимое» действие, а на самом деле — пустая болтовня и трата времени.

        Михаил Риант В той стране,где мы договаривались жить по совести,но не смогли,а воровали,устраивали подпольные цеха,нас били,а мы всё равно воровали,все!.Где была свобода ,неограниченная сумасшедшими либеральными законами,порядками, из-за которых сегодня страдают люди,подобно Сергею, массово везде в мире.

        Александр Ягодин
        Все не воровали. Ни там, ни в какой-то другой стране.

        Михаил Риант С мошенниками юристами решать свою судьбу по справедливости в условиях сумасшедших перекосов в либеральном законодательстве-это нонсенс.Да и бабок не хватит!

        Александр Ягодин
        Те задачи, которые надо решать нищим, решаются без больших бабок.

        Михаил Риант А там,так или иначи,воровали,потому что свобода была и расчёт на неё исходил из предположения ,что совесть -это категория определённая,данная настоящему человеку.

        Александр Ягодин
        Совесть, они или есть или ее нет.

        Михаил Риант Но с кем и по каким нормам,законодательству?Дурдом или Вы издеваетесь по-либеральному?

        Михаил Риант Читайте Салтыкова-Щедрина 19-го века,там у него про либералов всё чётко прописано.Живёте вы ,либералы,»применительно к подлости»,обманываете себя и других!!

        Vladimir Monomoh Тут ценность имеет только личное отношение к вопросу. Кедми был техническим исполнителем. Решения принимались на другом уровне и вообще не в Израиле. Вообще любая спецслужба — это орган исключительно исполнительный и не допущенный к принятию политических решений. В общем их обязанность выполнять приказы, а не решать.
        Конечно психологическая установка тут выглядит, как «Люди для страны, а не страна для людей». И это настораживает.
        Страна — страной, проект — проектом, но вот так с высока отнестись к людям, которые просто хотели получить свой кусочек счастья в этой жизни, а совсем не собирались ложиться костями за идею, которой вполне симпатизировали, но не на столько, чтобы жертвовать собой…
        Ну и положа руку на сердце, многие бы на его месте отказались это делать, четко понимая, что в тот же момент расстанутся с должностью и карьерой?
        Но конечно посочувствовать людям Кедми мог. Мол, не хотел ничего плохого, просто служба такая.

        Михаил Риант А мне непонятно отрицательное отношение к Кедми.Он единственный ,насколько мне известно,говорит правду с такой высоты своей должности.Человек незаурядных способностей,заслуженный и проверенный на поприще патриотизма к Израилю работал честно и на благо своей страны,как мог и понимал.Мне кажется ,он заслуживает уважения больше,чем кто-либо другой из бывших и нынешних руководителей Израиля,хотя уровень хорошего в таком сравнении вообще не высок в Израиле.

        Эдмонд Сарно На одной из улиц поблизости, поселились, совсем недавно, новые репатрианты из Украины. Так они, каженный день, включают на всю улицу гимн советского союза. Я понимаю — иначе высказать свою ненвисть к нашей стране, и её народу, онии не решаются, а ненависть гложет. Так что, г-да, совсем недавние коммунисты из еропы, и откровенно русские националисты, неизвестно как получившие право на репатриацию, мучайтесь и дальше. Сбежали из разваливающейся России, и, теперь, подыхаете от ненависти к Израилю. Это прекрасно. Вообще, вы мне поднадоели. Ваши полные ненависти вопли, на Израиль не подействуют. Развлекайте нас и дальше.

        Сергей Ростовцев Александр Ягодин: «Проблема «ребенка» должна решаться с юристом. Вы ничего не можете сделать на форуме. Это «видимое» действие, а на самом деле — пустая болтовня и трата времени.» А я и не пытаюсь на форуме решить проблему освобождения дочери из тюрьмы и выезда из Израиля. Я просто честно рассказываю всем, какое дерьмо Израиль, что бы думали прежде чем решиться сюда приехать. Я агитирую людей чтобы и туристами не ездили в Израиль и не спонсировали никаких израильских мошенников, в виде каких-нибудь фондов. Я попал в западню, и дело моей совести не смотреть, как в нее попадут другие, а предупредить их. Одновременно лишая государство Израиль новых рабов, я пытаюсь заставить перейти с рабовладельческой на более прогрессивную систему производственных отношений. Мне за мои усилия ни кто не платит, но я обязан выполнить эту работу. Современный рабовладельческий Израиль должен умереть… и хорошо бы, чтобы он это сделал вместе ссоциальными работниками. Но вы так и не ответили на вопрос — какая из схем закабаления человека в Израиле, мной указана не верно?

        Михаил Риант Вас,либеральных зомби, развлечь невозможно,потому что вы сами клоуны!

        Михаил Риант Сергей,Вы всё-таки бросаетесь словами,несоответствующими положению дел,мягко говоря.Я понимаю Ваше горе лучше,чем Эдмонд и поэтому всё лишнее отсеиваю в Ваших постах и так злобно не акцентирую на них внимание.Но,я уже писал,что Вы правы в принципе-что-то нужно подправить в нашей «консерватории»,иначе кризис,а далее катаклизм в масштабах страны,региона не избежать.

        Сергей Ростовцев Ну бывает. В политическом задоре наверно что-то гиперболизировал. Но по сути… это только толеранс.

        Михаил Риант Добрый человек Вас поймёт правильно,а вот злые,безнравственные и бездушные зомби-функционеры растопчут,а их в Израиле больше пока.Будьте осторожны!

        Сергей Ростовцев Да не боюсь я их. Терять мне нечего.

        Александр Рабинович Сергей, товарищ Эдмонд-без-лица уже прямо сформулировал свою цель: «Лично для меня, интерес к г-ну Ростовцеву вызван только наблюдением над его корресрндентами, выражающими похожие взгляды». Иными словами, человек собирает списки диссидентов. Как говорится, «нахрена нам враги, когда у нас есть такие друзья?» Если честно, я бы его ограничил в правах высказываться под вашими темами, а лучше вообще в правах читать их. Вы ему нового не расскажете ничего, он не за этим тут.

        Эдмонд Сарно Хороший совет, от » рабиновичей русской земли», правильный. Только, Сергей, ВЕДЬ, болезненно тщеславен, ему трудно без обчественного вниманя. А «списки» составляют без меня, человек, СЕГОДНЯ, для такой работы, почти уже и не нужен. Всё делается по ключевым словам и фразам. (;-))))

        Александр Рабинович Товарищ Сарно уже демонстрировал в другой ветке свое нахваливаемое владение статистикой и способностью проводить тонкие различия. Когда ему привели статистику, он опустился до оскорблений.
        К сожалению, более злого и ядовитого общения, чем общение русскоязычных израильтян между собой в интернете, я не встречал больше нигде ни на каких известных мне языках. Это сложившийся стиль, и, видимо, надо его либо принять, либо избегать. Я еще не определился.
        Чтобы проводить тонкие различия, надо поменьше оперировать выдуманными гигантскими сущностями «Израиль», «Россия», «Европа», «старики», «молодежь», «сабры» и т. д. и перестать общаться с человеком так, словно ты общаешься с этой умозрительной гигантской сущностью, игнорируя личность человека. Именно умение проводить тонкие различия и есть интеллект. И чем тоньше различия человек способен провести, тем острее его интеллект, тем бОльшую глубину каждой личности и каждой мысли способен человек ощутить, больше нюансов распознать, больше другому человеку помочь, вместо того чтобы просто себя возвысить. И наоборот.
        Переходя от абстрактного к частному, могу сказать за себя (ведь «вся Одесса очень велика»). За два года до алии я почти два года жил и занимался бизнесом в Японии. А до этого я создал две успешные торговые фирмы на Украине и одну в России. Сейчас, товарищ Сарно, не тот олим пошел. Чтобы понять мотивы алии нынешних олимов (мои, моих друзей), надо сильно много тонких различий своим мозгом обработать.
        Как один деятель мэрии одного из израильских городов сказал: «Я тут грудью себе дорогу пробивал, столько говна съел, прежде чем человеком стал, а ты сразу хочешь?» — На что ему мой товарищ ответил: «Если мы сейчас сюда сразу все приедем, такие, как ты, пойдете хлебать говно уже пожизненно».

        Сергей Ростовцев В чем Сарно прав — для составления списков, он не нужен. Он нужен для другого и не зависисмо от того, полицейский он или нет, он об этом молчит. Такие как он нужны что бы нас пугать. Что бы мы боялись делать очень резкие высказывания. Это только дурилка картонная. Вы знаете много дел в Израиле за высказывания против государства? А в России? А на Украине? А в США? Но там, иногда против государства высказываются те, кому есть что терять. И тогда их садят в тюрьму, например за неуплату налогов. А что терять нам? Мне уж точно нечего. Что они мне могут сделать еще? Один полицай, с еврейского журнала, когда я начал (а это начал я) компанию против полиции, нашедшей в Задорове козла отпущения, обещал, что меня каждый день в полицию будут вызывать… для проверки документов. А фигу. Напугать им нас нечем, вот они и пугают абстрактно,. дескать а вдруг ты чего-то забоишься. Так что, как вы там написали: «Будем хлебать сарно пожизненно». Главное не раздражаться, потому как другая функция этих господ, перевести тематическое обсуждение в ругань и перейти на личности. Вы заметили, что не «сарно», который в моем журнале назвался «Роальд», ни Сарно, который здесь, так и не ответили на вопросы о закабалении … о рабском закабалении людей в государстве Израиль. Им важно сбросить читателя с этой темы. С уважением, Сергей.

        Эдмонд Сарно Любезный визави, Сергей, я НИКОГДА не использую других ников. Я НЕ знаю, в чём юридически ваша проблема с дочерью и, не желаю вникать, поскольку не смогу «выслушать ОБЕ стороны». А по однобокой информации суждение составлять не привык. Знаю только одно, мы оба живём в одном государстве, мой внук также ходил в школу и куда положено — конкурсы, прочее и, я НИКОГДА не наблюдал, как и другие родители и прародители, никаких ужасов, типа тех, что вы описываете. Это мой ЛИЧНЫЙ опыт. НО, после вашего заявления о желании уничтожить Израиль, о чём говорить?. Вы, почему-то, не высказывали желания уничтожить ту страну, где ВАС ПЕРВИЧНО КИНУЛИ ТАК, ЧТО У ВАС ВОЗНИКЛО ЖЕЛАНИЕ «СДЁРНУТЬ» В АМЕРИКУ!! Я понимаю ваше расстройство — хотели в Америку, а попали в Израиль. Сочуствую! Но, я и первично не хотел в Америку, поэтому мне, в отличие от вас, в Израиле хорошо.

        Сергей Ростовцев Я никогда не хотел в Америку, хотя как раз я, мог. Страну «где меня первично кинули» уничтожили и не без моей помощи… хотя об этом я как раз сожалею. Может я не всегда уточняю, но я приму деятельное участие в уничтожении государства назвавшегося «Израиль». Разницу между страной и государством понимаете? Или это как «еврей» и «иудей», стало для Вас неразделимым понятием. Я вовсе не говорил, что Вы пишите под разными никами. Если я написал это не понятно, прошу прощенья. Просто ваша позиция — это позиция определенной группы людей, и поскольку в этой теме ее выражаете Вы, я создал абстракцию этой позиции назвав его вашим именем. Но обращаю Ваше внимание, вы говорите о чем угодно, но не отвечаете на конкретные вопросы о закабалении таких как мы… подавляющего большинства таких как мы, приехавших после 90 года. А я перечислил конкретные механизмы. Выскажите свое отношение к ним. Иначе трудно назвать это аргументированным спором, когда я привожу вам механизмы делающие государство Израиль фашистским и рабовладельческим, а вы мне о своем опыте и опыте ваших знакомых. Вы эти механизмы видите, или я их придумал?

        На публикацию этих комментариев здесь, повлиял и сбой на ФБ, который сегодня (21 октября 2013 года) происходил.

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    • Respect everything you said!!! Too easy some people got what they have!! It is happening pretty often , when people are not appreciative, think everyone owes to them; they didn’t get enough , etc. They obviously » had enough of everything in USSR». Go back!!! Stop crying, do something for yourself and your children!!! There is No perfect society, No perfect country, No perfect people!!! People like Evgeniy don’t have their personal freedom, and in any place in the world will not be satisfied!! Be happy with what you have!!! Nobody owes to you( or the rest of you) Anything!!!

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      • Госпожа Роза!
        Мне никто ни чем не обязан, кроме того, что меня ни кто не имеет права трогать. Свобода чьего-то кулака, не может распространятся дальше свободы моего носа.
        Любую страну, которая достает людей ювенальной юстицией, считаю фашисткой. А с фашистами разговор должен быть короток. Или они умрут, либо мы. Человек получил свободу выбора (не важно от Бога или природы) не за тем, чтобы какие-то твари заставляли его выбирать рабство. Либо человек свободен, либо те кто этой свободе препятствуют должны, как можно скорее встретиться с тем, кто эту свободу дал…Ну там с Богом или сырой землей.

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      • Бедная Роза.. Русский забыла начисто .. А англицкий сложноват оказался .. Гуглом переводите , Роза ?

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  33. «…чем квиютчики с нанятыми через фирмы и частным сектором. Зачем в Израиле закабаляющие законы?»

    Это не только в Израиле это есть везде. Есть нанятые на прямую и есть нанятые через посредников. Это потому что рабочая сила товар и этот товар покупают и продают. Закобаляющих законов нет. Есть неправильные действия приводящие к закобалению. Не надо закобаляться самому и ни кто не закабалит. Пожалуй только алименты можно считать закобалением ,заперд на выезд из страны — это закобаление нарушение прав человека. Человек платящий алименты всё равно человек свободный и ни кто не в праве его лишать свободы по подозрению что он сбежит и не будет платить. Нельзя человека посажить в тюрьму по подозрению в ещё не совершённом преступлении. нельзя ребёнка сажать в интернатза то что ребёнок не хочет выполнять решение суда о проживании у матери. 12 лет сам ребёнок в праве решать где жить. Получается дочку Вашу приговорили за отказ жить с матерью,точнее за желание жить с отцом. Вот это точно не правильно.

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    • Одни продают, другие хотят есть.
      Если система построена так, что бы люди попадали в капкан закабаления, это не ошибка человека.Неравенство возведенное в принцип «не допустить равенства», может и нельзя приписать к какой-то известной гадости, но гадость.

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      • Гадость ,но это свободный рынок. Рынок так работает что один хочет есть ,а другой обеспечивает что бы тот первый никогда не наелся досыта , потому что наевшись у него пропадёт мотивация к труду. Инфляция, налоги, ну и жёсткие способы : войны с разрушенисм — это всё способы поднять мотивацию к труду. Кроме мотивации есть способы снижения оплаты. Найм через посредников, таможенные пошлины, разрешения на работу, государственные границы регулирующие и потдерживающие низкую цену приезих работников. и т.д. Вся деятельность государства направлена на ограничение доходов работников. Высокие доходы чиновников доказывают именно то что остальные трудящиеся должны и обязаны прозябать в разной степени.

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  34. Гонцы Сохнута, занимавшиеся провокациями в СНГ, распорстраняя слухи о погромах и используя военное положение в некоторых республиках, набивали себе карманы — за каждого раба, завезённого в «Израиль», они получали и получают вознаграждение, им нужно было мясо, им нужны были цифры, и они их получили. Взгляните на канал Израиль Плюс — это машина лжи, невежество, возведённое в абсолют, местечковые ведущие с жёлтыми зубами и житким акцентом.

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  35. Кедми на чужой трагедии сотен тысяч людей, прикрываясь дешёвыми лозунгами, обманом, пакостными поступками создал лично себе тёплое и доходное место в Израиле. Ему плевать на народ которого он угробил, главное что он себя возвеличил. Личная слава на чужом горе. Подлец. Многие тысячи людей долгие годы его проклинать будут…

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  36. Грош цена всей этой говорильне ,Если тут цензура. Сайт превратился в помойку благодаря цензуре. Чума на все ваши дома!

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  38. цензура — удел слабоумных . Если ум славый нефиг затевать споры и обсуждения.

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  39. Гедми в одном ряду с кемто . А этот сайт в одном ряду с Фрумом RTVI и ежём , где существует цензура , да любой израильский форум это цензурированый ресурс . Национальноосвободительная модерация. Этим обеспечивается миф о еврейской умности. Всех возражающих стирают и третируют.

    Цензура — удел слабоумных!

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  40. А теперь что то в тексте ? Не тот текст? Не правильный?

    Слава Украине! так правильно?

    Удивили Вы меня Сергей! Есть один шанс спасти лицо. Уволить модератора. Или убить цензора в себе.

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  41. Я же не просто так ,я же проверил. Подписался Фомин — не проходит ,подписался Евгений не проходит . А подписываюсь всякими вымышленными именами и проходит. Санкции За Крым?

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  42. Борьба с москалями. Я сейчас много смотрю укпаинскую революцию и вижу вот она причина то . Я то и не понимал , я то из Сибири где пофигу все этносы , А в Израиле как попадёш на работу с хохлами так такое презрение они выказывают россиянам. ( не все конечно) . А вот они причины то национальный украинский зуд. Они оказывается тоже высшая раса. Думаю что они меня так долбят на РТВаЙ , а теперь то вижу это же Бандеровци не добитые. Я то как с нормальными с ними , а там нацысты ,да ещё и еврейского происхождения , тоесть дважды великие. Распилить это гнездо осинное ( Украину) на две части нормалдьных присоеденить к России ,а озабоченых превосходством к европе присоеденить к немцам на перевоспитание ,там быстро обьяснят, кто в европе чистокровный ариец.

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  43. Это атоматика . Тот же текст разделённый на две части прошёл.
    Сергей , Выключите фильтр или перенастройте его.

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  44. Уведомление: Яков Кедми снова в бою. | ПИНОК властям и глупостям

  45. Ребята,успокойтесь,любой кто работает на государство-работает на аппарат насилия-будь то евр.гос.во или какое угодно-и может Яша и был»сволочью»но сейчас то он на пенсии,и книги пишет и вобще он себе наверное сейчас больше нравится,чем раньше,хотя я ему,не судья…

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  46. Яков был первым евреем, который выехал из Москвы в Израиль. У него хватило мужества прорваться в израильское посольство и взять форму для выезда. У него хватило мужества прорваться в американское посольство и предать гласности свои действия. У него хватило мужества отказаться от советского гражданства и сжечь советский паспорт на Красной Площади. Чтобы называть его подонком, сидя в безопасности со своим компом, не нужно особой храбрости. Для этого просто нужно быть подонком самому.

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  47. Удивительные подонки собрались на этом сайте. Если они не евреи то с них спрос небольюой — с них нечего взять и никто их не звал.
    Если они евреи то это крысы которые не имеют ничего общего с нащей историей и с нащим народом. Они не знают что такое любовь к своей стране, к Иеусалиму. У них не горит в сердце пепел от 6 миллионв евреев, из которых было 1.5 миллиона детей. Они не понимают что в этом антисемитском мире только тот еврей кто с орухием в руках мохет сащитить себя, своих родных и детей. В 1971 году я выбрался из России в Израиль не легким путем.
    И я считал и считаю что Сионизм это национально- освободительное двихение
    с целью обьдинения евейского народа на своей национальной родине.
    Это не лесгкое дело после 40 лет в пустыне — в галуте.
    Хаин Нехман Бялик сказал- Рохдены под мечом и мечом вскормены. Что им стыд, что им боль кроме боли спины.
    Яков Кедми герой и больщой умница, генерал.

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  48. Да очень хорошо, что не пригласили Путина. Находиться рядом с такой Эвропой , просто предать память наших солдат. Теперь понятно, что 9 Мая это только наш праздник и наша скорбь.

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  49. у каждой нации-есть своя страна!Вот и живите как хотите!Хоть обрезайтесь,хоть гомосячте!Но к соседям со своими претензиями с оружием на танках приезжать-это перебор.За такое всегда по зубам давали.

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