В ряду подонков + 1. Яков Кедми

Знакомтесь: Яков Кедми или Яков Казаков, родился в 1947 году в городе герое Москва.Не окончил Московский институт инженеров транспорта. Пытаясь уехать в Израиль, бросил учебу. С 1969 года в Израиле.Учился на химфаке техниона Хайфы, а потом в университете Тель-Авива и колледже национальной безопасности — Михлала ле-битахон леуми.Служил в танкистом. Участвовал в Войне Судного дня 1973 года.

Работал в Сохнуте. Занимал одну из руководящих должностей в «русском отделе» МИДа.

Активно участвовал в работе партии «Херут» и в 1978 году, по рекомендации премьер-министра Израиля, Менахема Бегина, начал работать в «Натив».

1988-1990 гг. сотрудник консульской группы израильского МИДа голландского посольства в Москве.

Если кто помнит, голландское посольство являлось по совместительству израильским консульством.

События:

На прошлой неделе, в интервью Яков Казаков рассказал как в конце 80-х годов он, со товарищи, «обманным путем» вынудил советских евреев репатриироваться на историческую родину вместо того, чтобы эмигрировать в США.

О том что это была за операция, я более-менее подробно писал в статье «Об Израиле и не только – времена репатриации девяностых»

Журналист Ронен Бергман, специализирующийся на терроризме и деятельности спецслужб, опубликовал «откровения» собеседника, как громкую сенсацию. Но это, возможно и сенсация для ивритоязычного читателя.

Американские власти приняли решение о том, что оформление документов для эмиграции из СССР в США должно быть переведено из Рима в Москву. То есть это был самый лучший вариант, который практически обязывал — хотя бы с точки зрения закона — желающих выехать в США подавать документы не в Риме, а в Москве. Американцы рассчитывали, что это должно упорядочить поток эмигрантов, который усиливался в направлении США. Почти для всех израильских структур решение американских властей стало неожиданностью, в том числе и для Сохнута. Новый порядок был введен только для обеспечения американских интересов.

Русскоязычный читатель репатриант почувствовал все победы Якова Кедми, шрамами оставленными этими победами на собственной шкуре. Для некоторых это по-прежнему, незаживающие раны.Но мои комментарии потом.Хотя, должен напомнить, что это не первое такое интервью, нашего, сегодняшнего «героя».

— говорил Кедми восемь лет назад.

…В начале сентября 1989 года представители нескольких посольств и я в том числе были приглашены к американскому послу. Тогда я уже год крутился в Москве в составе израильской консульской группы при посольстве Нидерландов, которая в основном состояла из работников «Натива». Американский посол объявил нам, что с 1 октября США вводят новую процедуру. Я это выслушал, позвонил в Израиль и сказал, что мне нужно срочно приехать и поговорить с главой правительства, чтобы обсудить ситуацию. И поехал.

Мы подчинялись только главе правительства и докладывали только ему. Всегда, если в Москве появлялась информация, которую я считал необходимым доложить ему, я говорил, что хочу с ним встретиться. Обычно встреча происходила в течение суток с момента моего появления в Израиле. Иногда я ехал к премьер-министру прямо из аэропорта, но порой приходилось подождать сутки, если я не настаивал на немедленном свидании. Так было и на этот раз. Мы с тогдашним директором «Натива» Давидом Бар-Товом приехали к Ицхаку Шамиру. Я доложил обстановку. Сказал, что, по моим оценкам, есть возможность прекратить то, что называлось «отсевом», то есть завернуть всех евреев в Израиль. Я понимал, что американская система не сработает, потому что не было запланированного механизма, который предотвратил бы прибытие евреев в Вену и в Рим… Я определил задачу: нужно воспользоваться решением американцев и предотвратить приезд евреев из СССР в Вену. Я придумал механизм, который мог это предотвратить. Я предложил премьер-министру ввести новый порядок в посольстве: люди будут получать визу, только когда покажут билеты на выезд в Израиль через Бухарест или Будапешт. К тому времени «Натив» уже создал свои базы в этих городах

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Из Бухареста не было «отсева». Нам Чаушеску обещал это в свое время. То есть из Бухареста можно было попасть только в Израиль. И из Будапешта тоже. Это были страны социалистического лагеря. Там был порядок, и каждый ехал в соответствии с тем документом, который у него был. Было понятно, что оттуда люди попадут только в Израиль. Я запланировал так, чтобы в Будапеште люди находились как можно меньше времени, и чтобы у них была наименьшая степень свободы передвижения. Я слишком хорошо понимал, с кем имею дело.

Я договорился с посольством Австрии и попросил его работников действовать согласно закону: то есть не ставить австрийскую визу раньше, чем будет поставлена израильская виза. А после выдачи израильской визы в пять часов вечера — до самолета, который летел на Бухарест и Будапешт, оставалось три часа. Все посольства были закрыты.

Я ничего не боюсь. Людей — меньше всего. Мы делали то, что считали нужным для государства, для еврейского народа. В результате сегодня в Израиле на миллион русскоговорящих жителей больше. Те, кто знает, что такое Израиль и в чем его сложности, могут представить себе, какова была бы дееспособность еврейского государства без этого миллиона граждан. Мои коллеги из других спецслужб, после того как началась реализация моего плана, сказали: Ребята, вы просто спасли нашу страну

Подонок так и не понял, что был пешкой в американском плане уничтожения Израиля, потому что сегодня он говорит:

Принцип заключался в том, что тот, кто получал в Москве выездную визу в Израиль, получал также визу на репатриацию в Израиль. Без нее он не мог выехать из СССР, как и въехать в любую другую страну, только, если представит авиабилеты в Венгрию или Румынию. Мы позаботились, чтобы на перевалочных пунктах в Бухаресте и Будапеште им бы не позволяли ехать ни в какое другое место, кроме Израиля.

В Венгрии и Румынии мы договорили с дорогим Чаушеску, да покоится он с миром, что евреи, которые к нему прибывают, пойдут только в одном направлении, в Израиль, и в большинстве случаев вообще не будут покидать аэропорт.

В Венгрии мы достигли схожих договоренностей.

Стадное подчинение репатриантов, психологическое давление, советское воспитание — все это играло нам на руку.

Я просто хочу напомнить, что Яков Кедми, со товарищи, использовал тот же психологический механизм, что перед этим использовали нацисты отправляя евреев в газовые камеры «Стадное подчинение».



Напомним:

Сионистки не мотивированная репатриантская волна начала 90х, привела к власти правительство ликвидаторов Израиля. Правительство Рабина.

Конечно, мало кто из нашей репатриации осознавал, чем это угрожает и Израилю и лично им.

Рабин привез в Израиль террористов, вооружил их, снабдил территориями достаточными для организации террористической деятельности, легализовал все это в международных хельсинских соглашениях, утвердив в Израиле за счет подкупа отдельных депутатов израильского парламента.

Это все дало повод, международному антисемитизму активизировать процесс о признании арабо-мусульманского, террористического государства на территории Израиля.

Кровь каждого убитого в теракте или от ракеты выпущенной террористами, на руках Якова Кедми. Конечно не его одного. Но и его руки в еврейской крови. Хочу что бы и он, и все мои читатели это знали.