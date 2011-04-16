В ряду подонков + 1. Яков Кедми

Знакомтесь: Яков Кедми или Яков Казаков, родился в 1947 году в городе герое Москва.
Не окончил Московский институт инженеров транспорта. Пытаясь уехать в Израиль, бросил учебу. С 1969 года в Израиле.
Учился на химфаке техниона Хайфы, а потом в университете Тель-Авива и колледже национальной безопасности — Михлала ле-битахон леуми.
Служил в танкистом. Участвовал в Войне Судного дня 1973 года.
Работал в Сохнуте. Занимал одну из руководящих должностей в «русском отделе» МИДа.
Активно участвовал в работе партии «Херут» и в 1978 году, по рекомендации премьер-министра Израиля, Менахема Бегина, начал работать в «Натив».
1988-1990 гг. сотрудник консульской группы израильского МИДа голландского посольства в Москве.
Если кто помнит, голландское посольство являлось по совместительству израильским консульством.
События:
На прошлой неделе, в интервью Яков Казаков рассказал как в конце 80-х годов он, со товарищи, «обманным путем» вынудил советских евреев репатриироваться на историческую родину вместо того, чтобы эмигрировать в США.
О том что это была за операция, я более-менее подробно писал в статье «Об Израиле и не только – времена репатриации девяностых»
Журналист Ронен Бергман, специализирующийся на терроризме и деятельности спецслужб, опубликовал «откровения» собеседника, как громкую сенсацию. Но это, возможно и сенсация для ивритоязычного читателя.Русскоязычный читатель репатриант почувствовал все победы Якова Кедми, шрамами оставленными этими победами на собственной шкуре. Для некоторых это по-прежнему, незаживающие раны.
Но мои комментарии потом.
Хотя, должен напомнить, что это не первое такое интервью, нашего, сегодняшнего «героя».
Американские власти приняли решение о том, что оформление документов для эмиграции из СССР в США должно быть переведено из Рима в Москву. То есть это был самый лучший вариант, который практически обязывал — хотя бы с точки зрения закона — желающих выехать в США подавать документы не в Риме, а в Москве. Американцы рассчитывали, что это должно упорядочить поток эмигрантов, который усиливался в направлении США. Почти для всех израильских структур решение американских властей стало неожиданностью, в том числе и для Сохнута. Новый порядок был введен только для обеспечения американских интересов.
— говорил Кедми восемь лет назад.
…В начале сентября 1989 года представители нескольких посольств и я в том числе были приглашены к американскому послу. Тогда я уже год крутился в Москве в составе израильской консульской группы при посольстве Нидерландов, которая в основном состояла из работников «Натива». Американский посол объявил нам, что с 1 октября США вводят новую процедуру. Я это выслушал, позвонил в Израиль и сказал, что мне нужно срочно приехать и поговорить с главой правительства, чтобы обсудить ситуацию. И поехал.
Мы подчинялись только главе правительства и докладывали только ему. Всегда, если в Москве появлялась информация, которую я считал необходимым доложить ему, я говорил, что хочу с ним встретиться. Обычно встреча происходила в течение суток с момента моего появления в Израиле. Иногда я ехал к премьер-министру прямо из аэропорта, но порой приходилось подождать сутки, если я не настаивал на немедленном свидании. Так было и на этот раз. Мы с тогдашним директором «Натива» Давидом Бар-Товом приехали к Ицхаку Шамиру. Я доложил обстановку. Сказал, что, по моим оценкам, есть возможность прекратить то, что называлось «отсевом», то есть завернуть всех евреев в Израиль. Я понимал, что американская система не сработает, потому что не было запланированного механизма, который предотвратил бы прибытие евреев в Вену и в Рим… Я определил задачу: нужно воспользоваться решением американцев и предотвратить приезд евреев из СССР в Вену. Я придумал механизм, который мог это предотвратить. Я предложил премьер-министру ввести новый порядок в посольстве: люди будут получать визу, только когда покажут билеты на выезд в Израиль через Бухарест или Будапешт. К тому времени «Натив» уже создал свои базы в этих городах
.
Из Бухареста не было «отсева». Нам Чаушеску обещал это в свое время. То есть из Бухареста можно было попасть только в Израиль. И из Будапешта тоже. Это были страны социалистического лагеря. Там был порядок, и каждый ехал в соответствии с тем документом, который у него был. Было понятно, что оттуда люди попадут только в Израиль. Я запланировал так, чтобы в Будапеште люди находились как можно меньше времени, и чтобы у них была наименьшая степень свободы передвижения. Я слишком хорошо понимал, с кем имею дело.
Я договорился с посольством Австрии и попросил его работников действовать согласно закону: то есть не ставить австрийскую визу раньше, чем будет поставлена израильская виза. А после выдачи израильской визы в пять часов вечера — до самолета, который летел на Бухарест и Будапешт, оставалось три часа. Все посольства были закрыты.
Я ничего не боюсь. Людей — меньше всего. Мы делали то, что считали нужным для государства, для еврейского народа. В результате сегодня в Израиле на миллион русскоговорящих жителей больше. Те, кто знает, что такое Израиль и в чем его сложности, могут представить себе, какова была бы дееспособность еврейского государства без этого миллиона граждан. Мои коллеги из других спецслужб, после того как началась реализация моего плана, сказали: Ребята, вы просто спасли нашу страну
Подонок так и не понял, что был пешкой в американском плане уничтожения Израиля, потому что сегодня он говорит:
Принцип заключался в том, что тот, кто получал в Москве выездную визу в Израиль, получал также визу на репатриацию в Израиль. Без нее он не мог выехать из СССР, как и въехать в любую другую страну, только, если представит авиабилеты в Венгрию или Румынию. Мы позаботились, чтобы на перевалочных пунктах в Бухаресте и Будапеште им бы не позволяли ехать ни в какое другое место, кроме Израиля.
В Венгрии и Румынии мы договорили с дорогим Чаушеску, да покоится он с миром, что евреи, которые к нему прибывают, пойдут только в одном направлении, в Израиль, и в большинстве случаев вообще не будут покидать аэропорт.
В Венгрии мы достигли схожих договоренностей.
Стадное подчинение репатриантов, психологическое давление, советское воспитание — все это играло нам на руку.
Я просто хочу напомнить, что Яков Кедми, со товарищи, использовал тот же психологический механизм, что перед этим использовали нацисты отправляя евреев в газовые камеры «Стадное подчинение».
Напомним:
Сионистки не мотивированная репатриантская волна начала 90х, привела к власти правительство ликвидаторов Израиля. Правительство Рабина.
Конечно, мало кто из нашей репатриации осознавал, чем это угрожает и Израилю и лично им.
Рабин привез в Израиль террористов, вооружил их, снабдил территориями достаточными для организации террористической деятельности, легализовал все это в международных хельсинских соглашениях, утвердив в Израиле за счет подкупа отдельных депутатов израильского парламента.
Это все дало повод, международному антисемитизму активизировать процесс о признании арабо-мусульманского, террористического государства на территории Израиля.
Кровь каждого убитого в теракте или от ракеты выпущенной террористами, на руках Якова Кедми. Конечно не его одного. Но и его руки в еврейской крови. Хочу что бы и он, и все мои читатели это знали.
Операция «Большая Алия» . Вы как на свет народились . Вы видите что подонки правят Израилем и правили. Вы видите что система порочна изначально. Если людей строят строем и манипулируют во имя сионизма , то на кой мне этот сионизм? Сначала человек свободен потом уже всякие сионизмы. «Стадное подчинение» — Это видно было мне сразу и в Израиле . Зомбированое религией население. ХАЛИФАТ!
Если страна была построена для этноса к которому относятся полукровки ,то почему бы не выплатить компенсацию всем затравленым и вынужденным уехать из Израиля нечистокровным.Компенсация положена теперь ещё и тем кого обманом засунули в средневековый иудаизм. Трудно вырваться на свободу. Мне удалось ! Я считаю это значимое событие для всех моих потомков. Тем более понимая какие сволочи крутили нашими судьбами. Как умело эти подонки нами манипулировали «во имя государства Израиль и еврейского народа». Они сейчас манипулируют массовым сознанием в Израиле. В частности Вы работаете на них создавая образ врага в литце США.
Вы замыкаете людей на возврат в Россию или Украину, Это бег по кругу.
А ведь бежать с пользой из Израиля некуда кроме Канады и США.
Женя! Я об этом тоже не сегодня узнал и писать начал уже в конце девяностых.
Сайта тогда не было.
Разве Вы не поняли — дело не в кровках или полукровках. Вы просто за желанием получить компенсацию за то, что не еврей, видеть ничего не хотите.
И сионизм здесь не причем.
Что это за сионизм, над евреями издеваться?
Это всегда антисемитизмом называлось. Почему из-за каких-то мерзавцев название менять?
Я что, первый раз написал, что Израиль антисемитское государство?
А кто в Канаду или США наших стариков возьмет?
А забрать молодых и хорошо трудоспособных оставляя больных и старых, это что, не грабеж разве?
Сионизм не рассматривает вас как отделных людей . Вы все для него сырьё материал для построения страны . Трудовые ресурсы. Нужны работники их пригнали. В своё время Сталину нужен был Беломор канал придумали врагов народа и их пригнали на стройку. Сионизму нудны работники ,такие сволочи как этот Кедми обеспечили решение проблеммы. Сволочи всегда найдутся . Не в сволочах дело . Не этот так другой . Вот важно то что система вынуждает людей быть сволочами . Появился заказ на сволочь и сволочь явилась. Тут важно что и сами люди позволяют себя обманывать . Вот это выяснилось не вчера. А где политические партии и правозащитные движения ,где разоблачения? Где судебные процессы над гнидами? Людям плевать. Значит мегиа им это. Что они сделали сами ? Стадо . Ну стаду положено мычать и работать и идти куда хозяин скажет. Их оптом купили у советской власти и привезли для работы в еврейский рейх. Многим это в кайф. Многие и не поняли что потеряли свободу за сказку о молоке и мёде.
Теперь о стариках . Вы сами останитесь стариком и так долго ждать. И что ? Вы же держите своих детей и говорите им :»я старый не бросайте меня. » А надо понимать значимость события и говорить : » Ребята валите от седа быстрее и не думайте обо мне думайте о будущих своих детях «. Спасайте будущее ! Бегом в Бен Гурион и » Подальше от этой Земли » . Ну или становиться в ряд гавнюков и самому обманывать и заманивать новых лохов и получать свою пайку. Кстати у этих говнюков дети как правило на свободе и по английски говорят и гражданство имеется запасное.
До слёз
Смеялся Амос Оз:
Мы вам устроили
Колхоз.
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Тоеть старикам, Вы уготовили роль навоза удобряющего американский грабеж.
Ладно. Хоть скальпы не предложили сдавать. И за это спасибо.
По поводу сионизма. А вы попробуйте еще третий рейх записать сионистким государством. Я Вам в этом помогать не буду, но идея богатая.
Женя!
Вы же еврей. Что же вы из-за обиды на подонков готовы все еврейское обгадить?
Я, что, о подонках лучшего мнения?
Не еврейство, ни сионизм (это Жаботинский был сионистом), ни иудаизм не виноваты, что США со своими гнусными целями наняли кейсаров, рабинов, казаковых, диницев и прочее дерьмо.
Ругайте заказчиков и самих киллеров. Что же вы улицу, на которой они убивали хаете?
Улица ответить не может?
Я не еврей . И не собираюсь. Ага готов из за подоков всё еврейское послать . А как же ? Конечно готов. Эти подонки выполняют заказ иудаизма. Доктрину о чистоте крови. Ну раз кровь моя не годится для еврейства ,так что мне её преливать ради них? На х.. всех нацистов!
То Вы о иудаизме. То о чистоте крови.
Совсем запутались.
Иудаизм весь придуман для сохранения генетической чистоты евреев. Это факт.
И запрет на межэтнические браки и кошерное питание и режим труда и отдыха всё это для сохранения генетики. А если не для этого то для чего тогда? Иудаизм очень рационален это система выживания евреев. А системы выживания всегда практичны и рациональны.
«Иудаизм весь придуман для сохранения генетической чистоты евреев.»
Чтобы увидеть результаты такой заботы о сохранности генетической чистоты , достаточно прогуляться по улицам Бней-Брака . Залюбуешься «осмысленными» взорами детей и т.п.
Давно известно, что вступление в брак с представителем или представительницей иного генеалогического древа более выгодно, так как в этом случае отпрыск получает свежий генетический материал, доминантные гены которого впоследствии не дают проявиться рецессивным явлениям , вызывающим наследственные генетические заболевания
Вот и Яков Кедми действовал во имя выживания евреев (тоесть выполнял доктрину иудаизма) Он собирал евреев в одном месте с целью их размножения и процветания. Правда не хорошими методами, но цель оправдывает средства. Методы почти Гитлеровские но благие. У Гитлера тоже благие цели были. Обьеденёная Европа , единая валюта ,общее правительство. Но методы плохие античеловеческие не гуманные. Гитлер ведь хотел евреев в Палестину отправить ( благая цель) Но палестина не «выгорела» и пришлось уничтожать собраных в Польше евреев.
А Кедми проернул такую афёру — он герой сионизма!
Уже поздно, все не прочту, но кошерное питание ради генетической чистоты — это круто!!!
Женя, Вы знаете как происходит размножение?
Уверяю Вас, котлеты к этому отношения н6е имеют. 🙂
Котлеты на генетику может и не влияют. Зато влияют на отбор тех, кто эти котлеты предпочитает тефтелькам. И если «арийский ген» присутствует у любителей этих котлет, то на чистоту арийской расы они очень повлияют. Косвенно!
Можно понятнее писать?
Если котлеты генетически модифицированы то ещё как влияют. Здоровое питание (а у евреев самое здоровое питание ) способствует накоплению хороших генетических признаков. Теперь назовите эти отличительные признаки . Как всё сошлось к одному!
А значит нездоровое питание способствует (по-вашему) превращению еврея в китайца? 🙂
Сошлось таки.
Нездоровое питание способствует превращению еврея в больного еврея.
Яков Казаков, обычная шестерка и стукач (как Щаранский, Эдельштейн или Элькин). Он не мог быть организатором такого масштабного криминального самоуправства, как насильственная депортация миллиона советских граждан в вонючий гадюшник третьего мира.
Америка не хотела принимать миллион человек из СССР, но была заинтересована в продлении агонии Израиля. Поэтому, когда люк из советской канализации приоткрыли, то люди попали не на свежий воздух а в привокзальный туалет.
Развели советских людей. Совков умело переставили из одного стойла в другое. Тот кто соображал тот умудрился убежать.
А почему свободу надо приносить на блюдечке? За свободу надо побороться ,чего то лишиться ,как то поупираться ,ну хоть разобраться где свобода где несвобода. Сколько из этого миллиона репатриантов понимают то что с ними сделали? Сколько готовы поставить раком этих исполнителей воли тогдашнего правительства. Если таких не наберётся даже десяток ,то этот то десяток тысячь уже свалил.
Кто то возмутился посерьёзному? Ведь его кинули как барана ,а он этот кто то это осознал? Обиделся кто то? Ктото обьявил голодовку или совершил терракт ,застреллил политического деятеля какого нибуть? Да всем пофигу. Ну а раз пофигу самим баранам , То что пастухов ругать? Вот палестинаи взрываются на каждом шагу и весь мир видит ,что им не пофигу их проблема. Так что Кедми может спать спокойно ,все кого он сдеолал — лохи ушастые уже успокоились смирились и приелись в Израиле.
Да почему собственно этот Кедми должен был кого то вывозить в Америку? Ему платили за вывоз в Израиль он и вывозил и обеспечил 100 % явку на Святую Землю.
Сами виноваты . Не интересовались ,не выкручивались ,верили наслово. Вот и сейчас кто то верит и сидит развесив уши ,а ктото пробивается на свободу . Я видел много таких людей и в Канаде и в Америке . Они как то отличаются от тех что сидят в Израиле и гордятся своим происхождением. Кедми прокрутил естественный отбор. Отделил Лохов от нелохов. А на то и щука в пруду ,что бы карась не дремал.
Он же ни чего не нарушил . Ни какие законы и нормы права.
Именно поэтому под фотографией Кудми, я разместил фото Гиммлера. Галерея- политики за естественный отбор.
Ошибаетесь.
Рекомендую перечитать «“Об Израиле и не только – времена репатриации девяностых”» — http://rostovtsev.info/ob-izraile-i-ne-tolko-vremena-repatriacii-devyanostyx/
Вы, Сергей , думаете, что Кедми виноват ? Он же часть системы которая иначе не может действовать. И Гимлер часть системы. Может в других условиях Гимлер былбы душа человек. И Кедми вполне может в другой системе быть нормальным человеком и бабущке место уступит в автобусе и даже в супермаркете ни чего не стащит. Государство ставит ориентиры и приманки ,а люди ведутся на приманки и выполняют задачи государства. Конечно есть люди ни при каких обстоятельствах не покривят душой . У таких людей внутрений камертон и они Фа слышат или Ля и чисто без фальши знают что хорошо и что плохо ,что можно ,а что не можно делать. Но таких единицы. Ни Гимлер ни Кедми к ним не относятся.
Вот я и написал:
А система? В каком ряду система ?
Так я уже тысячу раз писал — государство Израиль — антисемитское (антиеврейское) государство пытающееся силами «левого» коллаборационистского истеблишмента превратить Израиль в полигон, для обкатки оружия США.
Этот ряд Вас устроит?
РЕБЯТА — НЕУЖЕЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ ЧТО СТАРИКАМ ЛУЧШЕ В СНГ ПОДЫХАТЬ НА БОЛЬНИЧНЫХ ЛЕСТНИЦАХ??? ТАМ ХОТТЬ МЕДИЦИНА ЕСТЬ И ФРУКТЫ-ОВОЩИ!!!
ВЫ ОХ ЕЛИ СОВСЕМ! СРАВНИВАТЬ КЕДМИ И ГИМЛЕРА! КОЗЛЫ ВЫ !НЕДОУМКИ!
@ АМИНА
А Вы,с Вашим подонком Кедми, дайте нам самим возможность решать свою судьбу. Не надо нам гимлеровской пропаганды. Лжесвидетельство в корыстных интересах ( а у Кедми были интересы его должности) повлекшее за собой страдания миллиона людей, тянет на миллион высших мер социальной защиты.
Ну ладно, путем поглащения нужно привести в исполнение хотя бы одну.
Да, уважаемый/уважаемая @ АМИНА, здесь козлом могу быть только я. меня можно оскорблять, других комментаторов — нет.
Договорились на будущее?
Ёж всё понял. Прозрел крот.
На похмелку анекдот.
Глас в пустыне вопиёт:
«НЕНАРОД стоптал НАРОД»!
Мразь ваш Яшка редкая,умница тот,кто разместил фото Гиммлера,сравнение более чем уместно.
И внешне они похожи. Все-таки физиогномика имеет под собой основание.
Автор статьи — полностью больной на голову антисемит.
Сравнивать «Стадное подчинение» нацистов и Якова Кедми может только законченный мерзавец.
Ну конечно, объявить «больным на всю голову» гораздо проще, чем спорить с доводами.
Можете меня сравнить с кем угодно. Но вот если обнаруживаются общие признаки… Тогда площадной бранью спорить трудно. Пожалуйста доводы, господин Mark.
Набрался терпения и дочитал до конца. Всё дело в том, господа обличители, что Израиль достался вам слишком легко. Не пришлось вам попариться на зонах и на крытках, не пришлось поголодать, вас не допрашивали, не избивали, вы не учили иврит по ночам, не читали Жаботинского по слепым копиям, не убирали квартиру после очередного обыска, не крутили настройку приемника, прорываясь сквозь рев глушилок, не водили детей на подпольный пурим-шпиль, и много чего еще вы не делали. Всё это делали за вас другие. Теперь вам плохо. И не удивительно: давно замечено, что наша страна как женщина — люби ее и она полюбит тебя. Вас она не полюбит, и лучше вам отсюда уехать, для вашей и нашей пользы.
Сракнение Израиля с женщиной тронуло. «Люби её и она полюбит тебя». А как называется женщина которая любит всех кто её любит? Дело в том что приезжают все с любовью к Израилю ,но потом замечают,что женщину Израиль имеют и хорошо имеют те кто пораньше приехал и женщине по имени Израиль хватает этой любви сполна ,она полностью удовлетворена фаворитами (квиютчиками). Женщине Израиль хватает любви от проплаченых любовников Квиютных,датишных. Полудохлые олимы измождённые работой за кусок еды не любовники — не тот темперамент. Соответственно не все удостаиваются люви Израиля.
Не надо что бы страна любила тебя , достаточно ,что бы не мешала жить!
Absolutely agree!!! These people think that it is heaven in America??? Don’t decieve yourself!! Remember that grass is greener somewhere else!! If you are so unhappy, go back to your » wonderful Russia, Ukraine etc and become Christians or Muslims (/even closer)!!! You are typical Soviet element, Mr. Evgeniy and definitely not genius!! I belong to the middle class in America, normally financially, not on welfare and never was.
На счет уехать, вы наверное правы, да вот беда, политика правительств Израиля, видимо понимая что мы захотим уехать, сделала все, что бы нас закабалить.
Одних закабалили в машканты(ипотечные ссуды и «гарантии»), других в невозможность получить пицуим (компенсацию) за длительное время работы, при уходе по собственной инициативе. Или вы считаете, что мы были должны проработать на это гребанное государство, и не получить своих пятнистых коз? Вспомните историю праотца Якова?
Многих закабалили алиментами, создав их женам условия развода, де-люкс.
К меня например, взяли в заложницы дочь, которой 12 лет и которая сидит в тюрьме, получив два года, за неисполнение решения суд, жить с мамой.
В Израиле специально для нас, Друзьями описанного выше подонка, была создана система закабаления.
Один из надзирателей моей дочери сказал — Гилад шалит был заложником пять лет, потерпи пять лет и твою дочь выпустят и ты сможешь сбезать. Через пять лет мне будет 65. Вся политика Израиля направлена на то, что бы использовать нашу волну, а потом вышвырнуть за ненужностью или быстро уложить в могилы… вернее кремировать, потому как места для нас в этой земле нет. Нет даже после смерти. Поэтому крематории, по типы Освенцима, уже включены.
Министерство пропаганды Израиля, выделяет миллионы шекелей на создание положительного имиджа страны. Сколько Вам заплатили за вранье?
P.S. Еа того, кто пишет эти строки в 1977 году было заведено дело в КГБ. А потом была и слежка и увольнения и камера. Так что не надо, псевдо-сионистского пафоса.
Да, isradnsk, Ваш случай несомненно тяжелый. И всё же на правах человека много старше Вас, хочу спросить, что в моем коротком комментарии показалось Вам враньем, за которое мне заплатили? Знай я это, я врал бы и дальше и в конце концов накопил бы на путешествие в Антарктиду, о котором мечтаю давно. Если серьезно, то Вам стоило бы задуматься, почему 90% жителей удовлетворены своей жизнью в столь ужасной стране (данные опроса опубликованы в газете Гаарец, которая, как говорится, за-зря Израиль не похвалит). Или почему по степени удовлетворенности населения своей жизнью Израиль занимает 11-е место из 150 стран (см. newsland. com/news/detail/id/1245910/ ). Это данные ООН, которая любит нас примерно как Вы. Вам надо поговорить с хорошим психологом. Если нет денег на психолога, сгодится и какой-нибудь старенький раввин — они обычно неплохие психологи. Заодно он бы объяснил Вам, что людей в Израиле не кремируют — это против Галахи.
Ваше вранье в сравнении с женщиной и прочими рассказами о страдании там. А еще меня возмущает ваше предложение «поговорить с хорошим психологом» уже в этот раз, и ссылка на статистику, которая хуже лжи. 90% удовлетворены, но 55% мечтают уехать, и 63% хотели бы, что бы дети жили в другой стране.
Писать об Израиле хорошо, могут только специально нанятые люди. Ежегодно на их оплату пропаганда выделяется из бюджета несколько миллионов долларов.
В Израиле кремируют и устраивают многоэтажные кладбища… это для сведения. И даже было предложение родственников умерших обложить ежегодным налогом-арноной. Не слыхали? Израиль гнусное, фашистское, антисемитское, рабовладельческое государство. Выбирать из определений не нужно. Все правильны. Тем кто привилегирован, квиютчикам, жить можно. Они привилегированные рабы и радуются жизни за наш счет.
Я в своем ответе перечислил способы закабаления, а Вы сделали вид, что не заметили и к статистике, вместо попытки опровергнуть конкретную гнусность. И еще послание к раввину. Конечно кремирование против галахи. А говорить на иврите, это что, по галахе? Или вы не знаете почему существуют две Торы, и почему устная не на иврите? Раввин вам что, справочное бюро по форме похорон которые проводят для тех, кого не считают иудеями (национальность еврей в Израиле запретил верховный суд).
Если Вы пишите об Израиле хорошо, потому что вам повесили лапшу на уши и вы ни копейки за это не получаете, прошу прощения за резкости. Но тогда Вам нужно идти к психологу и спросить, кто вставил вам в глаза розовые линзы. Как Вы можете не видеть, что скорее садомиты будут уравнены с обычными, чем квиютчики с нанятыми через фирмы и частным сектором. Зачем в Израиле закабаляющие законы?
Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Посчитайте сколько коренных мужчин взяли себе женщин из нашей аллии, и сколько наших, взяли себе коренных израильтянок? Это ли не право первой ночи, восстановленное в Израиле после средних веков? Может в государстве Израиль и есть что-то положительное, но оно видно только тем, кто получает за свое розовое зрение бабки и еще блаженным, которые в СССР, уписивались хваля нашу советскую родину, а теперь тоже самое делают расписывая Израиль.
По поводу выше протекающего спора, некоторое обсуждение состоялось и ФБ:
На публикацию этих комментариев здесь, повлиял и сбой на ФБ, который сегодня (21 октября 2013 года) происходил.
Respect everything you said!!! Too easy some people got what they have!! It is happening pretty often , when people are not appreciative, think everyone owes to them; they didn’t get enough , etc. They obviously » had enough of everything in USSR». Go back!!! Stop crying, do something for yourself and your children!!! There is No perfect society, No perfect country, No perfect people!!! People like Evgeniy don’t have their personal freedom, and in any place in the world will not be satisfied!! Be happy with what you have!!! Nobody owes to you( or the rest of you) Anything!!!
Госпожа Роза!
Мне никто ни чем не обязан, кроме того, что меня ни кто не имеет права трогать. Свобода чьего-то кулака, не может распространятся дальше свободы моего носа.
Любую страну, которая достает людей ювенальной юстицией, считаю фашисткой. А с фашистами разговор должен быть короток. Или они умрут, либо мы. Человек получил свободу выбора (не важно от Бога или природы) не за тем, чтобы какие-то твари заставляли его выбирать рабство. Либо человек свободен, либо те кто этой свободе препятствуют должны, как можно скорее встретиться с тем, кто эту свободу дал…Ну там с Богом или сырой землей.
А тут действительно можно писать то что думаешь?
you just eggs
Бедная Роза.. Русский забыла начисто .. А англицкий сложноват оказался .. Гуглом переводите , Роза ?
«…чем квиютчики с нанятыми через фирмы и частным сектором. Зачем в Израиле закабаляющие законы?»
Это не только в Израиле это есть везде. Есть нанятые на прямую и есть нанятые через посредников. Это потому что рабочая сила товар и этот товар покупают и продают. Закобаляющих законов нет. Есть неправильные действия приводящие к закобалению. Не надо закобаляться самому и ни кто не закабалит. Пожалуй только алименты можно считать закобалением ,заперд на выезд из страны — это закобаление нарушение прав человека. Человек платящий алименты всё равно человек свободный и ни кто не в праве его лишать свободы по подозрению что он сбежит и не будет платить. Нельзя человека посажить в тюрьму по подозрению в ещё не совершённом преступлении. нельзя ребёнка сажать в интернатза то что ребёнок не хочет выполнять решение суда о проживании у матери. 12 лет сам ребёнок в праве решать где жить. Получается дочку Вашу приговорили за отказ жить с матерью,точнее за желание жить с отцом. Вот это точно не правильно.
Одни продают, другие хотят есть.
Если система построена так, что бы люди попадали в капкан закабаления, это не ошибка человека.Неравенство возведенное в принцип «не допустить равенства», может и нельзя приписать к какой-то известной гадости, но гадость.
Гадость ,но это свободный рынок. Рынок так работает что один хочет есть ,а другой обеспечивает что бы тот первый никогда не наелся досыта , потому что наевшись у него пропадёт мотивация к труду. Инфляция, налоги, ну и жёсткие способы : войны с разрушенисм — это всё способы поднять мотивацию к труду. Кроме мотивации есть способы снижения оплаты. Найм через посредников, таможенные пошлины, разрешения на работу, государственные границы регулирующие и потдерживающие низкую цену приезих работников. и т.д. Вся деятельность государства направлена на ограничение доходов работников. Высокие доходы чиновников доказывают именно то что остальные трудящиеся должны и обязаны прозябать в разной степени.
Гонцы Сохнута, занимавшиеся провокациями в СНГ, распорстраняя слухи о погромах и используя военное положение в некоторых республиках, набивали себе карманы — за каждого раба, завезённого в «Израиль», они получали и получают вознаграждение, им нужно было мясо, им нужны были цифры, и они их получили. Взгляните на канал Израиль Плюс — это машина лжи, невежество, возведённое в абсолют, местечковые ведущие с жёлтыми зубами и житким акцентом.
Все верно.
Кедми на чужой трагедии сотен тысяч людей, прикрываясь дешёвыми лозунгами, обманом, пакостными поступками создал лично себе тёплое и доходное место в Израиле. Ему плевать на народ которого он угробил, главное что он себя возвеличил. Личная слава на чужом горе. Подлец. Многие тысячи людей долгие годы его проклинать будут…
Грош цена всей этой говорильне ,Если тут цензура. Сайт превратился в помойку благодаря цензуре. Чума на все ваши дома!
Мерзость!
цензура — удел слабоумных . Если ум славый нефиг затевать споры и обсуждения.
Гедми в одном ряду с кемто . А этот сайт в одном ряду с Фрумом RTVI и ежём , где существует цензура , да любой израильский форум это цензурированый ресурс . Национальноосвободительная модерация. Этим обеспечивается миф о еврейской умности. Всех возражающих стирают и третируют.
Цензура — удел слабоумных!
А теперь что то в тексте ? Не тот текст? Не правильный?
Слава Украине! так правильно?
Удивили Вы меня Сергей! Есть один шанс спасти лицо. Уволить модератора. Или убить цензора в себе.
Я же не просто так ,я же проверил. Подписался Фомин — не проходит ,подписался Евгений не проходит . А подписываюсь всякими вымышленными именами и проходит. Санкции За Крым?
Борьба с москалями. Я сейчас много смотрю укпаинскую революцию и вижу вот она причина то . Я то и не понимал , я то из Сибири где пофигу все этносы , А в Израиле как попадёш на работу с хохлами так такое презрение они выказывают россиянам. ( не все конечно) . А вот они причины то национальный украинский зуд. Они оказывается тоже высшая раса. Думаю что они меня так долбят на РТВаЙ , а теперь то вижу это же Бандеровци не добитые. Я то как с нормальными с ними , а там нацысты ,да ещё и еврейского происхождения , тоесть дважды великие. Распилить это гнездо осинное ( Украину) на две части нормалдьных присоеденить к России ,а озабоченых превосходством к европе присоеденить к немцам на перевоспитание ,там быстро обьяснят, кто в европе чистокровный ариец.
Это атоматика . Тот же текст разделённый на две части прошёл.
Сергей , Выключите фильтр или перенастройте его.
Уведомление: Яков Кедми снова в бою. | ПИНОК властям и глупостям
Ребята,успокойтесь,любой кто работает на государство-работает на аппарат насилия-будь то евр.гос.во или какое угодно-и может Яша и был»сволочью»но сейчас то он на пенсии,и книги пишет и вобще он себе наверное сейчас больше нравится,чем раньше,хотя я ему,не судья…
Яков был первым евреем, который выехал из Москвы в Израиль. У него хватило мужества прорваться в израильское посольство и взять форму для выезда. У него хватило мужества прорваться в американское посольство и предать гласности свои действия. У него хватило мужества отказаться от советского гражданства и сжечь советский паспорт на Красной Площади. Чтобы называть его подонком, сидя в безопасности со своим компом, не нужно особой храбрости. Для этого просто нужно быть подонком самому.
Удивительные подонки собрались на этом сайте. Если они не евреи то с них спрос небольюой — с них нечего взять и никто их не звал.
Если они евреи то это крысы которые не имеют ничего общего с нащей историей и с нащим народом. Они не знают что такое любовь к своей стране, к Иеусалиму. У них не горит в сердце пепел от 6 миллионв евреев, из которых было 1.5 миллиона детей. Они не понимают что в этом антисемитском мире только тот еврей кто с орухием в руках мохет сащитить себя, своих родных и детей. В 1971 году я выбрался из России в Израиль не легким путем.
И я считал и считаю что Сионизм это национально- освободительное двихение
с целью обьдинения евейского народа на своей национальной родине.
Это не лесгкое дело после 40 лет в пустыне — в галуте.
Хаин Нехман Бялик сказал- Рохдены под мечом и мечом вскормены. Что им стыд, что им боль кроме боли спины.
Яков Кедми герой и больщой умница, генерал.
Да очень хорошо, что не пригласили Путина. Находиться рядом с такой Эвропой , просто предать память наших солдат. Теперь понятно, что 9 Мая это только наш праздник и наша скорбь.
у каждой нации-есть своя страна!Вот и живите как хотите!Хоть обрезайтесь,хоть гомосячте!Но к соседям со своими претензиями с оружием на танках приезжать-это перебор.За такое всегда по зубам давали.