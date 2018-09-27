Подонки не изменяются — «Кедми»



Когда-то я написал статью «В ряду подонков + 1. Яков Кедми«. С тех пор я часто думал, а не перебрал ли я? Ну может Яков просто не находит в себе силы, упасть на колени перед евреями которых с его помощью превратили в рабов и сказать: «Простите меня люди! Не знал я что с вами сделают. Я виноват и готов на всё что вы посчитаете нужным, для того чтобы я искупил содеянное!»

Но может он просто малодушен и считает, что если от него сегодня уже ничего не зависит, то и ладно.

Нет. И тот отрывок который я привёл этому доказательство.

Евреи довольны, что стали рабами???

Вернуться некуда, да и отдали этому гнусному государству Израиль (чтоб оно сгорело со всеми своими функционерами) все силы. Пока мы не осели, оно, это гнусное государство, нас не выпускало. А что теперь?

Очень большая часть эмиграции из СССР, превратилась в квартирных рабов.

Они всю жизнь отработали, только за то, чтобы спать не на лавочке и снимали квартиры у тех, кто их получил практически бесплатно.

Может власть тех людей больше любит? нет. Власть никого не любит, кроме себя. Но ей нужно было как-то разделить людей, чтобы властвовать, вот оно и разделило.

Так что же Кедми? Яков Кедми прекрасный политический аналитик и пока он не говорит об Израиле, я чаще всего с ним согласен.

Пока не говорит об Израиле.

Как только его поганый язык касается Израиля и нас, уничтоженных морально и физически, этот язык хочется вырвать.

Такие сволочи как Кедми считают, что во-первых благо государства. Надо будет он и принудительную эвтаназию оправдает, если для его гнусного государства Израиль это будет выгодно. А сейчас он считает просто:

— Получили по куску колбасы? Радуйтесь.

Евреи уходили из Египта в пустыню. Уходили от котелков с мясом. Такие, как Кедми это забыли.

Не отпускала египетская власть евреев и пали на Египет казни.

Я очень надеюсь что такие же казни сотрут с лица земли государство сделавшее из нас рабов. И обойдёт ОН жилища тех, кто помнит, что рабами были мы в Египте.

Пусть мы потеряем рабский комфорт, но государство Израиль должно быть уничтожено, вместе с такими как Яков Кедми.

Амен!