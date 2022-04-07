Поддавки НАТО — израильский взгляд

Поддавки НАТО или на кого работает время? Израильский взгляд.

Преамбула:

Нужно сказать, что мне о происходящем в Европе рассуждать легко. Я надеюсь Израиля это не сильно коснётся.

Но именно это даёт мне возможность смотреть на ситуацию совершенно отстранёно.

Конечно я против режима прославляющего вафенССников — режима майданной хунты. Но я старый, я в Израиле и то что у меня сегодня будет на ужин, от тех событий, не зависит.

Вся моя заинтересованность, это желание, чтобы дорогие и родные мне люди на Украине, России, Германии, не зависимо от тех взглядов и их совпадения или различия с моими, были живы и благополучны. Гражданской войны, между нами не дождётесь. Но сгорит ли или сдохнет от голода, Варшава, Лондон или Вашингтон, меня совершенно не интересует.

Стратегия:

Тем удивительнее мне кажется происходящее.

У меня такое впечатление, что президенты и премьеры стран НАТО, может за исключением Турции и Венгрии, агенты ГРУ.

Причём не спящие, а наконец задействованные службой внешней разведки России.

Давайте возьмём аналогию футбол. Команды Синих и Красных.

Представьте нападающего синих который от центра поля ведёт мяч к собственным воротам, объясняя, что так он хочет растянуть игроков противника.

Что происходит с руководителями НАТО? Они (я не буду давать оценку их интеллекту, иначе меня могут забанить) заявляют, что хотят чтобы война/операция на Украине продолжалась как можно дольше.

ДОЛЬШЕ???

Да Россия об этом может только мечтать. Дольше, это значит смена всей политической элиты Европы и северной Америки, на фоне цен и голода.

Если бы война/операция закончилась завтра, то Россия получив Украины, получила бы в придачу, сплочённый блок НАТО.

А России это надо?

А эти натовские умники задали себе вопрос, почему Россия проводит операцию очень незначительным контингентом войск? Почему Россия сразу/во-первых не перекрыла западную границу Украины? Там ведь нет значительной группы войск? И там есть города, которые и бомбить не жалко.

Почему Россия хотя бы не отбомбилась по коммуникациям ведущим из стран НАТО к Украине?

Если генералы НАТО не агенты ГРУ, они должны были бы задать себе такой вопрос.

Сколько часов продержался бы Киевский режим, если бы Россия отправила на Украину не ограниченный контингент контрактников, а всю армию?

Ведь Путин заявил, что Украина угроза России.

И что? Кто-то задал себе эти вопросы?

На кого работает время?

Фейсбуком, инстаграмом и твитером кормиться не получится. А еда в России. Энергоносители в России.

Разве в России уменьшились посевные площади из-за войны/операции на Украине? Желающим раздают гектары земли.

Может уменьшился объём строительства?

Может Собянин метро стал строить медленнее?

Может замедлилось производство вооружений?

Нет, нет и нет. Всё это растёт. Мало этого происходит обучение контрактников современным способам войны. Опробуется вооружение. Оружие проверенное в боях, на рынке вооружений стоит намного дороже.

Посмотрите сколько заказов получила Россия на «Аллигаторы»?

А что в странах НАТО?

Цены растут на всё. Полки магазинов пустеют. Некоторые страны НАТО ввели карточки. А в разных странах НАТО, с неизбежностью приближаются выборы. А количество кандидатов выступающих за нормализацию с Россией и даже за выход из НАТО, возросло или уменьшилось?

И это мы пока ещё не перешли к главному фактору, имя которому Китай.

Китай и до того опережал страны НАТО по темпам развития, а сейчас, на фоне отрицательного развития стран НАТО, Китай навис над коллективным западом «Дамокловым мечом».

Так на кого работает время?

Страны НАТО оказались в изоляции.

Конечно Микронезия с ними. Но даже те, кто формально поддерживает антироссийские резолюции, на деле наплевав на так называемые санкции, присоединились к блокаде запада.

Не только Индия, но и Турция переходит с Россией на торговлю в местных валютах. У России самый большой золотой запас, а в США неизвестно есть он вообще или нет. Те страны которые передали золото на хранение в США, даже взглянуть на него не могут. Их не пускают.

Так на кого работает время?

Хорошо, что мой Израиль нейтрален. Хорошо что мы в стороне, а не на стороне кого либо.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

Свидетельство о публикации №222040701020