Под чужим флагом — Эксклюзив от ОБС

Я не знаю, почему всю эту фигню сливают через мой сайт. Но если это кто-то делает, значит это кому-нибудь нужно.

И так: Я не имею никакой уверенности что этот эксклюзив – правда. Но не опубликовать это, я не имею права.

После 20-21 февраля, с 22 до 23 часов по московскому времени, в зависимости от достаточной облачности, спецназ НАТО проведёт операцию по минированию одной из опор Крымского моста. Украинскому спецназу это решили не поручать, поскольку в последствии опасаются слива информации.

Логистикой и координацией операции занимается некая диверсионная служба Британии не имеющая названия.

После взрыва опоры моста, будет объявлено, что это сделала сама Россия, для оправдания своего вторжения на Украину.

Сообщение пришло на транслите и видимо русский язык для автора сообщения не родной.

Почему выбрана эта дата и это время, в пересланном мне сообщении не содержалось.

Обратной связи с отправителем сообщения у меня нет и его IP, мне определить не удалось.

Я считаю, что публикуя это, поступаю правильно, хотя никаких причин верить достоверности этой информации у меня нет.

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