Почему не переговоры на Украине?

Задолбали идиоты! Задолбали патриоты! Задолбали лицемеры.

Одни (идиоты) действительно не понимают, почему Россия прекратила тянуть резину переговоров, другие (патриоты) не хотят честно сказать свою правду, почему-то стараясь остаться в рамках политкорректности, третьи (лицемеры, подонки, сволочи), хотят навязать свою политкорректность и прикрыть своё фашистское нутро этой политкорректностью внедрённой в сознание.

Многие политические функционеры Украины, честно говорили, что минские соглашения разрушат страну.

Они говорили правду.

Но минские соглашения и были приняты для того, чтобы майданная власть мирно, подчёркиваю – МИРНО, самоуничтожилась, оставив Украину федеральным образованием, в котором русскоговорящие (исконно русские) области могли бы спокойно выйти из состава Украины и: или образовать Новороссию, или присоединиться к России, как Крым. Тогда бы и остальные области постепенно вернулись бы в родную гавань. Каждая в свою. Киев в Россию, а какая-то в Польшу или Венгрию.

МИРНО.

Но укронацисты решили Россию обмануть.

Начался процесс оболванивания населения, промывки мозгов, дерусификации и украинизации.

Принимались законы, запугивалось население, молодёжи внушалось, что Россия враг.

Ну тогда уж извините. Россия впрыгнула в последний вагон этого уходящего от неё поезда.

Приглашали Шойгу в киевский суд? Вызывали повесткой?

Шойгу явился.

Господа!

Многие могут не понимать происходящего. Это не значит что они идиоты.

Идиоты те, кто не понимая происходящего формирует своё мнение и навязывает его остальным.

На Руси спокон веков нет суда на дураков.

Но тех, кто всё понимал и пытался использовать достигнутые соглашения для обмана и привёл к братоубийственной войне, должны сесть на скамью подсудимых.

Те из них кто брал в руки оружие, должны быть судимы военным трибуналом за развязывание войны и военные преступления.

Те, кто работал только языком и только языком воевал, должны быть отстранены от возможностей какой либо власти.

Но те, кто был во власти, дурак ли или притворялся, должны быть осуждены. Пусть не трибуналом, но по уголовным статьям. У них и у их семей, должно быть полностью конфисковано имущество появившееся с момента киевского майдана.

Попытка скрыть это наворованное за счёт жизней людей имущество, должно привести к ликвидации означенных объектов, там где их поймают.

Поймают в сортире, мочить в сортире.

И последнее. На страну финансировавшей будущую, а сегодня свершившуюся войну унесшую жизни ни в чём не повинных людей, должны быть наложены контрибуции и репарации.

США должны передать долларовый станок в Россию либо уничтожив его передать Россия свой золотой запас, для возмещения нанесенного ущерба, а также передать России Аляску и Гавайские острова, или исчезнуть с физической карты Земли.

И чем быстрее, тем лучше.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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