Западные средства массовой информации задаются вопросом «Почему коронавирус не убил больше русских?» В частности статьи об этом вышли в Financial Times и The New York Times.

Господа предполагают, что Россия скрывает истинный масштаб смертности. Делают они такой вывод, что в России заболевает много, а умирает относительно других «цивилизованных» стран, подозрительно мало.

Чтобы до западных средств информации дошло, предлагаю им провести хотя бы мысленный эксперимент.

Один миллион рождённых в США господ, старше 65 и миллион товарищей рождённых в СССР старше 65, мы садим в окопы, вручая по двадцать килограмм заплесневелых сухарей и по 30 литров живительной воды из Волги или Днепра. Вручаем также кальсоны, гимнастёрку и шинель.

Через месяц считаем выживших.

Тупые! Вам понятно?

Нет?

Вы поймите, советский человек и человек урождённый в США, животные разной природы.

Давайте бросим посреди тихого океана свинью и дельфина. Покажется ли вам странным, что только у одного из животных есть шанс выжить?

Давайте сбросим с высокой горы журавля и гиену. Ну и кто выживет.

Понятно что шанс выжить господину из США, в случае с окопом, примерно равен шансам свиньи брошенной в океан или гиене сброшенной с обрыва.

Русский в этом окопе будет страдать по отсутствию табака, водки и бабы.

Американец в этом окопе из-за отсутствия бабы страдать не будет. Рядом же столько других американских господ.Но гомосексуальный секс вряд ли поможет американским господам пережить этот месяц. А выходцы СССР без курева и водки за этот месяц исстрадаются, но станут здоровее.

Не сравнивайте, господа американцы, нас с вами. Мы журавли и дельфины, а вы свиньи и гиены.