Победить Covid-19.

Я в этой статье не буду говорить не о причинах Covid-19, ни о том что делать, чтобы такое не появлялось. Я хочу дать некоторые советы обычным обывателям, считая, что здоровье каждого из нас, здоровье всех остальных.

Вопрос: Можно ли избежать заражения Covid-19?

Почти не возможно. Но можно резко уменьшить его влияние на свой организм, а значит на всех, с кем вы будете контактировать.

Чем отличается Covid-19 от СПИД? СПИД, даже в единичном экземпляре попадая в организм, начинает делать свою работу. Вопрос времени и вашей генетики. Любые другие вирусы, не подавляющие вашу иммунную систему, находятся совершенно в других условиях.

Вирусы размножаются. Но если единичный вирус попал к вам в организм, пока он количественно достигнет величин, когда вы можете от этого заболеть или когда вы его будете интенсивно распространять, встречается с вашей иммунной системой. Иммунная система может успеть сформировать анти тела и подавить распространение вирусов и внутри вашего организма и во вне. Именно включением наших иммунных систем мы и обязаны тому, что выживали и выживаем при вирусных инфекциях.

Поэтому правильным вопросом будет:

Как уменьшить вероятность попадания в Ваш организм большой массы вирусов?

Гигиена маски и перчатки, которые вряд ли предотвратят попадание вируса, но уменьшат массу вирусов в ваш организм попадающих, при встрече с вирусоносителем.

Но есть ещё одно средство, о котором почему-то забывают – УЛЬТРАФИОЛЕТ.

Повесьте в ваших прихожих ультрафиолетовые лампы. Пусть такая лампа светит на вашей кухне, когда вы готовите еду или моете посуду.

Единственное предостережение – берегите глаза. Отражённый свет такой лампы не опасен, но на саму лампу, смотреть не надо.

На два месяца, до лета, создайте собственный карантинный режим. Максимально уменьшите количество общения, не связанного с необходимостью. Без экстремизма. Но не назначайте торжеств и не ходите на массовые мероприятия. В общественный транспорт, в магазины, только в маске.

И помните – предотвратить, это маловероятно. Наша цель уменьшить массу вирусов, а значит и последствия.

Будьте себе и мне здоровы.

Переведите это на все известные вам языки и опубликуйте. Общее здоровье это и Ваше здоровье.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

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