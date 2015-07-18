По мемуарному дневнику Валерия Хлызова.

Книга рассказывает о приключениях четырех молодых ученых, похищенных интересным образом и попавших в центр схватки двух сильнейших цивилизаций галактики.
Оглавление:
(Мемуары другой планеты.)
Благодарности и требования:
Часть I. Без возврата?
Глава 1. Счастливая рутина.
Глава 2. Шпионы. (рассказывает о бдительности органов)
Глава 3. Диссертация.
(рассказывает о творческом подходе к работе советских ученых)
Глава 4. Ангар.
(рассказывает об удивительных находках в удивительных местах)
Глава 5. — Крутани!
(рассказывает о том, как найти приключения на задницу)
Глава 6. – Жребий брошен. (о тщете самоуверенности)
Глава 7. – Экскурсия.
(Кто ищет, тот всегда находит, но не всегда то, что ищет)
Глава 8. Шпаргалка.
(О том, когда приходит время познакомиться)
Глава 9. Ну, поехали.
(рассказывает о том, где наша не пропадала)
Глава 10. Ледяной океан.
(рассказывает о том, что то, чего мы боимся, не всегда надолго)
Глава 11. Вязкий мир.
(рассказывает о том, что когда непонятно, страшно бывает правильно)
Глава 12. Возвращение в медузу.
(о том, что не каждая проблема, которая тебя волновала час назад, будет волновать тебя и через два часа)
Глава 13. Освобождение.
(о том, как быстро приятное пробуждение заставляет забыть неприятные сны)
Глава 14. Крупох.
(о планете, название которой никому не пришло в голову узнать)
Глава 15. Вселенная.
(глава, в которой с героями ничего не происходит, но они слушают лекцию, которая не всем читателям будет интересна – можете ее пропустить)
Глава 16. Огыс
(глава, в которой героям ничего не угрожает, кроме самих героев).
Глава 17. Корабль.
(Шанс на бессмертие)
Глава 18. Планета Эгерба.
(экстравагантное решение о самоубийстве)
Часть II К истокам.
Глава 1. Западня.
(первый фильм)
Глава 2. Космическая станция.
(фильм второй)
Глава 3. Третьего, пока, не дано.
(подготовка к турпоходу)
Глава 4. Земля – 2
(мертвый океан)
Глава 5. Пирамида Хеопса и северный контур.
(Ни что, так не сплачивает коллектив, как совместная работа дополненная алкоголем).
Глава 6. Ура женской наблюдательности?
(Скука закончилась?)
Глава 7. Ракоскорпионы.
(Атаковать будем немедленно. Лучше умереть, чем в медузу)
Глава 8. Артефакт.
(найденная «черная кошка»)
Глава 9. Земля — 1.
(ни кто не хотел быть праматерью)
Глава 10. Зазаборье.
(самое безопасное место на планете Земля)
Глава 11. Сельское хозяйство.
(Домашнее животное, трицератопс)
Глава 12. Аннигиляция.
(куда пошел сигнал)
Глава 13. Панартефактия.
(для чего, бывает, нужны теории)
Глава 14. Последний динозавр?
(о пользе жвачек)
Глава 15. Темпотранслятор?
(Почему женщина хочет быть единственной?)
Часть I I I. Возвращение?
Глава 1. Темпотранслятор.
(Бежать нельзя остаться)
Глава 2. Космическая станция живьем.
(бессмысленно жалеть о произошедшем)
По мемуарному дневнику Валерия Хлызова.
Книга вторая.
Глава 1.
© Copyright: Ростовцев Сергей, 2015
Требуется подсказка, что удалить царапину с зеркала автомобиля.
Кто-то прижался во дворе и поцарапал. Деньги транжирить для перекраску элемента не хочу, т.к дорого стоит.
Absolutely NEW update of SEO/SMM package «XRumer 16.0 + XEvil»:
captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.
Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it — then IT WORKS!
Good luck!
XRumer201708
Absolutely NEW update of SEO/SMM software «XRumer 16.0 + XEvil»:
captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.
Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it — then IT WORKS!
See you later 😉
XRumer201708
Revolutional update of SEO/SMM software «XRumer 16.0 + XEvil»:
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.
Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it — then IT WORKS!
Good luck 😉
XRumer201708