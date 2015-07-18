По мемуарному дневнику Валерия Хлызова.

Если начнется война Израиля против России, чью сторону Вы займете?

Я живу в России, и на стороне России

Я живу в Израиле, и на стороне Израиля

Я живу в России, но на стороне Израиля

Я живу в Израиле, но на стороне России

Я не живу в России, или в Израиле, но на стороне России

Я не живу в России, или в Израиле, но на стороне Израиля View Results