Обидно не участвовать в процессах, которые формируют завтрашний день.Я уже предлагал признать шахматы не толерантной игрой. Или перекрасить в голубые и розовые.Подхватила эту мою идею Сиднейская радиостанция Australian Broadcasting Corporation (ABC)Я предложил политкорректную игру. ГО. Меня поддержал шахматист когда-то нечайно ставший чемпионом мира, в девичестве Игорь Кимович Вайнштейн. В ГО начинают ходить чёрные.Ещё стоит рассмотреть игру бильярд — там все бьют по белым шарам… кием. Карточный пасьянс «ПИКА» — там вообще нет белых. Только чёрные и краснокожие. Да и во всех картах так.Да… А когда Голубые против Розовых, разве это не кошмар. Вы себе представляете: «Розовые начинают и бьют голубого короля»?Но сегодня, в развитие своей поддержки педерастов (медицинский термин) посвящённого им месяца и позиции США по этому вопросу, предлагаю новый макет флага США.Картинка сверху.Чёрные звёзды на голубом и радуга.Этот флаг, в отличии от старого не один участник движения «Жизнь бандитов имеет значение» топтать и сжигать не будет.Почему?Потому что негры против педерастов, демократа не нужны. Кого же Пилосси будет поддерживать? Перед кем станет в позу?Зацените и поддержите!Хотя, по моему мнению, попытка педерастов (медицинский термин) украсть у наших детей радугу, должна стать в цивилизованных странах уголовно наказуемой.Но где США, а где цивилизация?

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