Переправа в Крым.

Теперь, когда Крым стал, временно сухопутно изолирован от России, встала проблема строительства моста или подводного туннеля.
Однако геологические условия таковы, что такое строительство требует не только значительных финансов, но и новых технологических решений, которыми Россия, на сегодняшний день, обладает не в полной мере.
Вот я и решил задуматься (и предлагаю это сделать и Вам, мои читатели) о том, как более дешево и сердито, справится с этой задачей.
Я думаю, что одним из наиболее приемлемых решений, будет трубопровод, поскольку технология трубопроводов, у России имеется.
Вот и родилась такая идея водяного пневно-провода.
По дну керченского пролива, параллельно, прокладывается две трубы большого диаметра. Внутрь труб помешается два герметичных вагона. на концах труб барокамеры, для разгрузки вагонов и выхода пассажиров.
Также на концах труб имеются насосы, действие которых и приводит вагоны в движение.
Далее рисунок:
«Б» Это барокамеры.
Насос, перекачивая воду из одной трубы в другую, создает в первой более низкое давление перед вагоном и более высокое позади второго вагона.
После того, как вагоны прибыли в барокамеры и разгрузились, насос включается в обратном направлении, и вагоны идут в другую сторону.
Такой трубопровод хорош тем, что повреждение герметичности трубы, скажется только на энерго затратах, а не жизнях людей и сохранности груза. Это значительно уменьшит мотивы возможных террористических актов.
Преодолеть нужно всего 10-11 километров, что для современных российских технологий не очень сложная задача.
Мост, конечно, комфортнее. Но он может оказаться не таким уж эффективным, когда вслед за Крымом к России присоединятся ее восточные и южные территории, контролируемые сегодня бандеровцами.
А мост, все-таки, строят! Это очень не нравится нашим врагам, думаю, не одну диверсию готовили и готовят. Надеемся поехать отдыхать в Крым по этому мосту уже через год или два.