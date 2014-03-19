Переправа в Крым.

Теперь, когда Крым стал, временно сухопутно изолирован от России, встала проблема строительства моста или подводного туннеля.

Однако геологические условия таковы, что такое строительство требует не только значительных финансов, но и новых технологических решений, которыми Россия, на сегодняшний день, обладает не в полной мере.

Вот я и решил задуматься (и предлагаю это сделать и Вам, мои читатели) о том, как более дешево и сердито, справится с этой задачей.

Я думаю, что одним из наиболее приемлемых решений, будет трубопровод, поскольку технология трубопроводов, у России имеется.

Вот и родилась такая идея водяного пневно-провода.

По дну керченского пролива, параллельно, прокладывается две трубы большого диаметра. Внутрь труб помешается два герметичных вагона. на концах труб барокамеры, для разгрузки вагонов и выхода пассажиров.

Также на концах труб имеются насосы, действие которых и приводит вагоны в движение.

Далее рисунок:



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«Б» Это барокамеры.Насос, перекачивая воду из одной трубы в другую, создает в первой более низкое давление перед вагоном и более высокое позади второго вагона.После того, как вагоны прибыли в барокамеры и разгрузились, насос включается в обратном направлении, и вагоны идут в другую сторону.Такой трубопровод хорош тем, что повреждение герметичности трубы, скажется только на энерго затратах, а не жизнях людей и сохранности груза. Это значительно уменьшит мотивы возможных террористических актов.Преодолеть нужно всего 10-11 километров, что для современных российских технологий не очень сложная задача.Мост, конечно, комфортнее. Но он может оказаться не таким уж эффективным, когда вслед за Крымом к России присоединятся ее восточные и южные территории, контролируемые сегодня бандеровцами.