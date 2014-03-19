Переправа в Крым.

Опубликовано автором

Теперь, когда Крым стал, временно сухопутно изолирован от России, встала проблема строительства моста или подводного туннеля.
Однако геологические условия таковы, что такое строительство требует не только значительных финансов, но и новых технологических решений, которыми Россия, на сегодняшний день, обладает не в полной мере.
Вот я и решил задуматься (и предлагаю это сделать и Вам, мои читатели) о том, как более дешево и сердито, справится с этой задачей.
Я думаю, что одним из наиболее приемлемых решений, будет трубопровод, поскольку технология трубопроводов, у России имеется.
Вот и родилась такая идея водяного пневно-провода.
По дну керченского пролива, параллельно, прокладывается две трубы большого диаметра. Внутрь труб помешается два герметичных вагона. на концах труб барокамеры, для разгрузки вагонов и выхода пассажиров.
Также на концах труб имеются насосы, действие которых и приводит вагоны в движение.
Далее рисунок:

переправа в Крым

схема трубопровода.


«Б» Это барокамеры.
Насос, перекачивая воду из одной трубы в другую, создает в первой более низкое давление перед вагоном и более высокое позади второго вагона.
После того, как вагоны прибыли в барокамеры и разгрузились, насос включается в обратном направлении, и вагоны идут в другую сторону.
Такой трубопровод хорош тем, что повреждение герметичности трубы, скажется только на энерго затратах, а не жизнях людей и сохранности груза. Это значительно уменьшит мотивы возможных террористических актов.
Преодолеть нужно всего 10-11 километров, что для современных российских технологий не очень сложная задача.
Мост, конечно, комфортнее. Но он может оказаться не таким уж эффективным, когда вслед за Крымом к России присоединятся ее восточные и южные территории, контролируемые сегодня бандеровцами.

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Комментарии

Переправа в Крым. — 1 комментарий

  1. А мост, все-таки, строят! Это очень не нравится нашим врагам, думаю, не одну диверсию готовили и готовят. Надеемся поехать отдыхать в Крым по этому мосту уже через год или два.

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