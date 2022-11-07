Переговоры России с киевским режимом

Многие страны, гласно или негласно требуют от Киевской хунты согласиться на переговоры с Россией о мире.

Поцан «нелох» не соглашается. Смешной и глупый клоун.

На мой взгляд он мог бы начать переговоры, договорившись не предавать огласке ничего кроме их ведения. Россия могла бы согласиться и тогда не лох мог бы провозгласить свои условия мира, которые «нелох», не провозгласит.

Требования киевской хунты:

1) Передача хунте территорий перешедших к Украине после развала СССР, плюс Воронежской, Ростовской и Краснодарской областей, а также областей амурского казачества, пришедшего туда с вышеупомянутых территорий.

2) Полная демилитаризация России с передачей хунте всего ядерного потенциала со средствами доставки.

3) Пять триллионов евро за нанесенный СВО ущерб.

4) Пять триллионов евро за ущерб нанесенный оккупацией СССР

5) Один триллион евро, как компенсация за голодомор.

6) Передача хунте контрольных пакетов всех компаний, занимающихся добычей углеводородов, золота, алмазов, алюминия и редкоземельных элементов.

7) Всю сельскохозяйственную продукцию, Россия должна иметь возможность экспортировать только через порты находящиеся под контролем хунты, с уплатой 50% таможенного сбора.

Требования России:

1) Передача России всех территорий Украины, когда либо не являвшихся украинскими.

2) Передача России всего имущества (включая оружие) стран НАТО предназначенных для хунты, а также всего имущества Украины находящегося за пределами России.

3) Для исправляющей дискриминации русского языка, запрет всем украинским диаспорам любых языков кроме русского на срок до восьми лет.

4) После заключения данного соглашения и до передачи России всех означенных выше территорий, выдачи России всех государственных чиновников работавших с мая 2014 года и до исполнения соглашения, для каторжных работ без права переписки.

5) После заключения данного соглашения и до передачи России всех означенных выше территорий, сожжение всех жовтоблакытных флагов на площади независимости.

После окончания первого тура этих переговоров обе стороны, абсолютно искренне и честно могут заявить, что по некоторым вопросам достигнуто полное взаимопонимание. Ведь договорились не предавать огласке ничего кроме ведения переговоров. Разве это не взаимопонимание?

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обсуждение на прозе.ру

Ростовцев, а переговоры вы сами вели или вам эти требования

сторон приснились?

Володя Новозеландский 07.11.2022 20:36

Когда-то, любезный Володя Новозеландский, видимо до того, как вы родились, проживал я в Екатеринославе, по глупости переименованном в Днепропетровск.

Так вот, в этом славном городе я окончил трёхгодичный факультатив по истории дипломатии. Окончил с отличием. Основным направлением моего изучения была Греция, но теорию переговорных процессов я изучил.

Так что можете мне поверить, приснились или нет требования сторон, но обе стороны согласились бы такие требования, как я им приписал, принять как результат переговоров.

В реальности, СВО без всяких переговоров окончиться не деюре, но дефакто, уничтожением сегодняшней киевской власти на всей территории Украины.

Вопрос во времени.

Россия умышлено затягивает процесс СВО, поскольку главная её цель не Украина, а НАТО.

США ввиду попытки не развалиться планомерно уничтожают ЕС. Делают они это ещё и потому, что ЕС главный торговый партнёр Китая. А какое НАТО без ЕС???

А США ещё и увязнут на Тайване.

Россия добивается перестройки во всём западном кластере и его распаде, по типу СССР.

Понятно, что любые переговоры об этом бессмысленны.

Однако в отличии от дурачка играющего роль президента Украины, российские дипломаты понимают, как важно держать лицо. А хунта всё время бьёт в аут. Сначала эпатажный отказ от Минска2, теперь от мирных переговоров. А чего стоит борьба с памятниками и языком? Вот Россия в Крыму крыскотатарский сделала государственным. И украинский. Кто на них будет разговаривать? Но лицо сохранено. Так и в переговорах.

Ростовцев Сергей 07.11.2022 23:25

Только полный идиот может подумать , что Россия может поставить

раком весь мир а поставить на колени Украину.

Только полный идиот не видит, что король оказался голый, а

российское оружие оказалось мультиками.

Только полный идиот не видит, что США и НАТО дают

оружие Украине порционно, чтобы война продлилась до тех пор,

пока Россия не выдохнется окончательно.

Только полный идиот не видит, что Россия почти выдохлась и начала

покупать оружейный хлам в Иране и Сев. Корее.

И насчет возраста. Мои внуки давно Универы окончили и я

давно прадедушка.

Надеюсь К Ростовцеву это не относится и он все понимает.

Как-никак историю дипломатии изучал.

Володя Новозеландский 08.11.2022 09:30

Только полный идиот, может называть идиотами других, только на основании своих умозаключений.

Один из моих учителей (главный), говорил (пояснял) что дурак не тот, кто чего-то не понимает или не знает, а тот кто высказывает своё мнение не разбираясь в вопросе.

И так:

Как вы, Володя Новозеландский, считаете Россия или киевский режим откажутся от озвученной мной в тексте статьи базы переговоров с их стороны?

Я ведь и не утверждал, что такие позиции высказаны. У вас трудности с пониманием текста?

В каком месте текста статьи или рецензии я давал оценку силам России, НАТО, США и киевского режима?

Я давал своё видение развития действий Россией, поясняя из каких соображений я так считаю.

Вы хотите признаки такого моего видения? Просто задайте вопрос. Ну типа: Почему Россия стала уничтожать инфраструктуру (энергообеспечение, железные дороги) только сейчас? Может всё-таки приближение холодов, выборы в США, повисание тайваньского вопроса? Мы видим как в странах запада начался премьеропад. Аваков стал говорить о мирных переговорах. Вы всего этого не видите?

Ни вы, ни я не в состоянии оценить объективно экономику России и США. Но по отношению к доллару, рубль с начала СВО укрепился. В России, по сравнению со странами НАТО, самая низкая инфляция. В Израиле, где я живу, инфляция ниже…но!!! Она фиктивная. Субсидированные лекарства в аптеках, стоят столько же, как и стоили. Только упаковки ровно в два раза меньше. Ну и так далее.

А просто пускать ветры в общество, как с моей точки зрения в предыдущем ответе сделали вы, очень мягко говоря, не совсем прилично.

Будьте здоровы.

Ростовцев Сергей 08.11.2022 10:43

Да, кстати! Вы пишите: «Россия может поставить

раком весь мир а поставить на колени Украину».

Я не понял, какую существенную разницу в позах вы увидели? Всему миру, для полной устойчивости придётся упереться ещё и локтями?

И кого вы понимаете под всем миром?

Ни Индию, ни Китай, ни Израиль, ни Иран, ни Турцию, ни Индонезию, Аргентину, Бразилию, Ирак, Алжир, Египет, Монголию, Саудовскую Аравию… и прочее прочее, Россия вроде и не собирается нагибать. Вы своих друзей раком ставите? Вот и Россия не хочет. Воспитание не то.

Ростовцев Сергей 08.11.2022 10:53

145 стран членов ООН осудили нападение России на Украину.

Почти 50 помогают Украине современным оружием.

НАТО в ДВАДЦАТЬ раз больше России тратит на оборону.

Только клинический идиот может предсказывать победу голому

королю с его мультяшной армией.

Больше общаться с вами не желаю.

Пустопорожние болтуны и фантазеры мне не интересны.

Володя Новозеландский 08.11.2022 11:44

Чуть не весь ООН приравнял сионизм к расизму. И что?

Почти 50 стран помогают современным оружием? И как дела у этих стран с инфляцией?

НАТО в ДВАДЦАТЬ раз больше России тратит на оборону? Ха! расскажу вам, Володя Новозеландский, анекдот: беседуют два «крутых» русских после перестройки.

— Глянь, какие я классные джинсы вон в том бутике за три штуки купил. — Хвастается один.

— Так ты фраер! В бутике напротив точно такие ты мог купить и за четыре штуки.

Дошло?

Но на поставленные мной вопросы вы не ответили.

Ростовцев Сергей 08.11.2022 13:49

Словоблуды, имеющие одну извилину в организме,

которая их задницу пополам делит, и которые

голые со стаканом сивухи на Прозе фигурируют, меня

не интересуют.

Володя Новозеландский 08.11.2022 14:15

«Понятно. Вас интересует не написанное, а пишущий. Так всегда, когда доводов нет, а мозги не работают. Называется переход на личность.

Как говорил Жванецкий: — А что лысый может понимать в архитектуре?»

Ростовцев Сергей