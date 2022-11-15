Переговоры 11-2022

В Стамбуле состоялись переговоры некоторых представителей США и России.

США, в связи с постоянными угрозами В.В.Путина применить на Украине ядерное оружие, потребовал его не применять.

Россия попросила сослаться хотя бы на одну такую угрозу.

Но ответа по существу не получила. США потребовали публично гарантировать отказ от применения ядерного оружия. Представитель России попросил США разъяснить случаи, в которых прописанное в российской доктрине применение ядерного оружия должно оставаться не реализованным. Без ответа.

В свою очередь Россия высказала обеспокоенность постоянным нарушением в США прав человека и демократических процедур. Россия потребовала от США освободить всех участников демонстраций и протестов, протестовавших без оружия против фальсифицированных в США выборов президента США. Предупредив, что Россия может прийти на помощь борцам за свободу от тирании властей США.

Участники согласились не озвучивать свои требования в прессе, что американская сторона немедленно нарушила.

P.C.

07.11.2022 20:19 мной была опубликована сатирическая статья «Переговоры России с киевским режимом» © Copyright: Ростовцев Сергей, 2022, Свидетельство о публикации №222110701688

Один из пользователь опубликовал под ней рецензию оскорбляющую меня.

Мои ответы он регулярно удалял. Я сразу не сориентировался, что это провокация и разместил его рецензию в тексте статьи.

За что, модераторами эта статья была удалена.

Поскольку вслед за моей статьёй начали происходить события высмеянные этой статьёй, эту статью, без оскорбительных рецензий моего оппонента, я размещаю ниже:

«Переговоры России с киевским режимом

Многие страны, гласно или негласно требуют от Киевской хунты согласиться на переговоры с Россией о мире.

Поцан «нелох» не соглашается. Смешной и глупый клоун.

На мой взгляд он мог бы начать переговоры, договорившись не предавать огласке ничего кроме их ведения. Россия могла бы согласиться и тогда не лох мог бы провозгласить свои условия мира, которые «нелох», не провозгласит.

Требования киевской хунты:

1) Передача хунте территорий перешедших к Украине после развала СССР, плюс Воронежской, Ростовской и Краснодарской областей, а также областей амурского казачества, пришедшего туда с вышеупомянутых территорий.

2) Полная демилитаризация России с передачей хунте всего ядерного потенциала со средствами доставки.

3) Пять триллионов евро за нанесенный СВО ущерб.

4) Пять триллионов евро за ущерб нанесенный оккупацией СССР

5) Один триллион евро, как компенсация за голодомор.

6) Передача хунте контрольных пакетов всех компаний, занимающихся добычей углеводородов, золота, алмазов, алюминия и редкоземельных элементов.

7) Всю сельскохозяйственную продукцию, Россия должна иметь возможность экспортировать только через порты находящиеся под контролем хунты, с уплатой 50% таможенного сбора.

Требования России:

1) Передача России всех территорий Украины, когда либо не являвшихся украинскими.

2) Передача России всего имущества (включая оружие) стран НАТО предназначенных для хунты, а также всего имущества Украины находящегося за пределами России.

3) Для исправляющей дискриминации русского языка, запрет всем украинским диаспорам любых языков кроме русского на срок до восьми лет.

4) После заключения данного соглашения и до передачи России всех означенных выше территорий, выдачи России всех государственных чиновников работавших с мая 2014 года и до исполнения соглашения, для каторжных работ без права переписки.

5) После заключения данного соглашения и до передачи России всех означенных выше территорий, сожжение всех жовтоблакытных флагов на площади независимости.

После окончания первого тура этих переговоров обе стороны, абсолютно искренне и честно могут заявить, что по некоторым вопросам достигнуто полное взаимопонимание. Ведь договорились не предавать огласке ничего кроме ведения переговоров. Разве это не взаимопонимание?»

Ниже некоторые мои ответы этому оппоненту:

«Когда-то, любезный Володя Новозеландский, видимо до того, как вы родились, проживал я в Екатеринославе, по глупости переименованном в Днепропетровск.

Так вот, в этом славном городе я окончил трёхгодичный факультатив по истории дипломатии. Окончил с отличием. Основным направлением моего изучения была Греция, но теорию переговорных процессов я изучил.

Так что можете мне поверить, приснились или нет требования сторон, но обе стороны согласились бы такие требования, как я им приписал, принять как результат переговоров.

В реальности, СВО без всяких переговоров окончиться не деюре, но дефакто, уничтожением сегодняшней киевской власти на всей территории Украины.

Вопрос во времени.

Россия умышлено затягивает процесс СВО, поскольку главная её цель не Украина, а НАТО.

США ввиду попытки не развалиться планомерно уничтожают ЕС. Делают они это ещё и потому, что ЕС главный торговый партнёр Китая. А какое НАТО без ЕС???

А США ещё и увязнут на Тайване.

Россия добивается перестройки во всём западном кластере и его распаде, по типу СССР.

Понятно, что любые переговоры об этом бессмысленны.

Однако в отличии от дурачка играющего роль президента Украины, российские дипломаты понимают, как важно держать лицо. А хунта всё время бьёт в аут. Сначала эпатажный отказ от Минска2, теперь от мирных переговоров. А чего стоит борьба с памятниками и языком? Вот Россия в Крыму крымскотатарский сделала государственным. И украинский. Кто на них будет разговаривать? Но лицо сохранено. Так и в переговорах.

Ростовцев Сергей 07.11.2022 23:25

И так:

Как вы, Володя Новозеландский, считаете Россия или киевский режим откажутся от озвученной мной в тексте статьи базы переговоров с их стороны?

Я ведь и не утверждал, что такие позиции высказаны. У вас трудности с пониманием текста?

В каком месте текста статьи или рецензии я давал оценку силам России, НАТО, США и киевского режима?

Я давал своё видение развития действий Россией, поясняя из каких соображений я так считаю.

Вы хотите признаки такого моего видения? Просто задайте вопрос. Ну типа: Почему Россия стала уничтожать инфраструктуру (энергообеспечение, железные дороги) только сейчас? Может всё-таки приближение холодов, выборы в США, повисание тайваньского вопроса? Мы видим как в странах запада начался премьеропад. Аваков стал говорить о мирных переговорах. Вы всего этого не видите?

Ни вы, ни я не в состоянии оценить объективно экономику России и США. Но по отношению к доллару, рубль с начала СВО укрепился. В России, по сравнению со странами НАТО, самая низкая инфляция. В Израиле, где я живу, инфляция ниже…но!!! Она фиктивная. Субсидированные лекарства в аптеках, стоят столько же, как и стоили. Только упаковки ровно в два раза меньше. Ну и так далее.

А просто пускать ветры в общество, как с моей точки зрения в предыдущем ответе сделали вы, очень мягко говоря, не совсем прилично.

Будьте здоровы.

Ростовцев Сергей 08.11.2022 10:43

Чуть не весь ООН приравнял сионизм к расизму. И что?

Почти 50 стран помогают современным оружием? И как дела у этих стран с инфляцией?

НАТО в ДВАДЦАТЬ раз больше России тратит на оборону? Ха! расскажу вам, Володя Новозеландский, анекдот: беседуют два «крутых» русских после перестройки.

— Глянь, какие я классные джинсы вон в том бутике за три штуки купил. — Хвастается один.

— Так ты фраер! В бутике напротив точно такие ты мог купить и за четыре штуки.

Дошло?

Но на поставленные мной вопросы вы не ответили.

Ростовцев Сергей 08.11.2022 13:49

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

Свидетельство о публикации №222111501565