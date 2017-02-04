Педерасты в судебных мантиях.

Употребил я этот медицинский термин, потому что для израильского суда, он не может являться оскорблением, иначе признав его оскорблением, они оскорбят всех педерастов (в хорошем смысле этого слова) планеты Земля.

Об чём речь?

То что наш израильский суд может осудить заведомо невиновного на пожизненное заключение, известно на примере Романа Задорова. Что кстати не первый и не единственный случай.

Израильский суд может до суда по этому поводу признать человека убийцей, осудив его родственника за пособничество в убийстве, которое ещё не доказано.

Мало ли какие гадости не могут устроить педерасты заседающие в этом суде?

Могут устроить этническую чистку евреев в той или иной местности. Например в Гуш Катифе или Амоне.

Разве можно назвать это правосудием?

Но то что произошло сейчас повергло меня в уныние и осознание того, что иначе чем перебить этих курв, справиться с ними ни как нельзя, а я уже старый и почти инвалид и с этой задачей никак не справлюсь.

А что же произошло?

Беспрецедентное прецедентное решение вынес на этой неделе Хайфский мировой суд.

Теперь за злословие в соцсети на русском языке, можно получить приговор педерастов в судебных мантиях.

Некая русскоязычная гражданка Израиля Е.П. оскорбляла другого гражданина Израиля в социальной сети «Одноклассники». Оскорблённый подал иск к Е.П. о злословии.

Я не собираюсь разбираться в сути оскорблений и их справедливости или нет. Я хочу обратить внимание читателя на полную неправомочность, юридическом языке, юрисдикцию, израильского суда решать этот вопрос.

Я не буду обращать сегодня внимание читателя, что вообще суд в Израиле надвластная структура. В Израиле нет разделения властей и при желании его можно назвать фашистским государством или любыми другими гадостями, потому что судей граждане не избирают. Это закрытая каста сама, с помощью давно существующих механизмов вбирает в себя новых членов из числа самых отпетых подонков с юридическим образованием. Это тема совсем другого разговора, поэтому мы вернёмся к выше описанному решению.

Суд положил болт на все прежние законы и саму логику законодательства.

В Израиле прецедентное право. Причём действуют, как прецеденты времен английского мандата, так и предыдущих времен османской и древнеримской империй.

Так вот в Британии существует Гайдпарк. Он находиться в стране, и там полная свобода слова.

Но здесь суд взялся рассматривать дела даже не людей а аккаунтов, как то относящихся друг к другу.

Когда в соцсети существует некая официальная страница некоторого лица, которую он защищает документально, к нему можно применить отношения к юридическому лицу. Но не истец, и не истица по данному делу, при регистрации не предоставляли своих документов, для регистрации своих аккаунтов. Не имён, а ников. И не важно, совпадают ли ники с именами или нет. Соответственно всё написанное не может быть никаким образом идентифицировано с данным человеком, даже при его признании, которое в этом случае должно рассматриваться как самооговор.

Мало этого, суд, так или иначе, мог оспорить мои тезисы, если бы сайт на котором происходило действие, относился к израильской доменной зоне.

Но сайт относился к доменной зоне другой страны, и таким образом израильский, стыдно сказать суд, признал возможность дискриминации израильтян, по отношению к другим пользователям, в отношении которых данный приговор не мог бы быть вынесен.

Но тут еще одна заморочка. Диалог велся на русском, а русский язык не является в Израиле государственным языком и не имеет никакого государственного статуса.

Но и этого мало.

Ни один израильский судья не владеет русским языком в той степени, чтобы оценить диалог.

Судьи прибегли к показаниям «экспертов».

То есть, практически передали своё право решать, другим людям, вообще ни как не относящимся пусть к кривой но судебной системе Израиля.

Но и этого всего, с юридической точки зрения ещё не достаточно, что бы понять всю степень безобразного произвола который позволил себе это наше-горе суд.

Ни в одном документе о правах человека не написано, что у него есть неотъемлемое право пользоваться соцсетями и не быть в них оскорбляемым.

Нет этого и правильно, что нет. Потому, как в работе соцсети участвуют ники, на не юридические или физические лица.

Но, а чего можно ждать от педерастов в мантиях.

Подпись: Черчилль Рузвельтович Бисмарк.

Писано в Аквитании, в 6001 году от рождества отца князя Людовика.