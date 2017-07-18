Париж-Барселона-Тель-Авив.

Только вернулся. Пишу сразу по горячим следам – чтобы не забыть.

Предисловие.

В прошлом году, в октябре, мы с дочерью уже делали попытку отправиться за рубеж. Чем это кончилось, читайте здесь – «Я ненавижу государство Израиль!».

Но прошедшее время не прошло безрезультатно. Преодолев все бюрократические препоны администрации фирмы косящей под государство… — мы вырвались.

Бюджетная тур-поездка дикарём.

Все…. 110 шекелей на такси, билеты, багаж, «безопасность», паспортный контроль, самолёт.

Вручаю дочери камеру (она сидит у окна). Взлёт.

Облака сверху. Облака снизу. Облака где-то там внизу, но уже не видны.





Париж.

Парижане мне нравятся. Нравятся, не то слово. Я их уже люблю.

Парижане, не принадлежащие к фирмам по обслуживанию и администрации города, готовы на помощь, вне моих представлений о возможном.

В ночь когда мы оказались в Париже, Сначала один парень довёл нас до автобуса, хотя ему на другой, потом одна негритянка проследила, чтобы мы попали на остановку метро Монпарнас, потому, что по ее разумению она была ближе к нашей гостинице чем остальные, потом одна пара молодых людей, к которым мы обратились с вопросом, вывела нас на нужную улицу, а другая пара, довела нас прямо к нашей гостинице, хотя им нужно было совершенно в другую сторону.

В метро дают бесплатные карты метро, в которых с помощью служащих мы разобрались за день, и потом уже помогали советом, другим, обратившимся к нам с вопросом, туристам.

Гостиница… странная. «Авиатик». Единственное «окно» в номере, это дверь ведущая на общий балкон. Но других способов дышания нет. Это лестница в наш номер, на второй этаж, сделанная в расчёте на каскадёров. Это маленький столик с электро-чайником, на две-трети стакана, у стены, где розеткой и не пахнет. Это кровать, высотой 35-40 см. Сантехника? Туалет, времён Решилье и сносный душ, там же. Никакой возможности организовать биде. Единственное проветривание туалета – в номер.

Хоть я и не педераст, но я любдю, чтобы моя жопа была чистая. В Париже, старался, как мог, но ощущения чистоты (что сильно влияет на моё настроение) не было.

Главные плюсы «АвиатИк» это метро, 200 метров и супермаркет – 30 метров.

Телепрограммы в телевизоре – только на французском.



Первый день – Монмартр, и Базилика Сакре-Кёр, и автопоезд по Монмартру.День второй – мечеть парижской-бога-матери и батабус, по Сене и по всем достопримечательностям рядом с ней. Эйфелева башня.Эйфелева башня, это просто очень большая, увеличенная раз в десять, опора для высоковольтной сети. Я так и не понял, ажиотажа вокруг неё.Толпа народу. Добраться можно только пешком. Метро туда не доходит. На расстоянии трёх километров от неё, как и от всех достопримечательностей, никаких продовольственных магазинов. Вода только в пол-литровых бутылках, по троекратной цене.Туалетов в Париже мало и они все платные.Вообще администрация Парижа, представляется мне крахоборами с грязными жопами.Платить нужно за всё. Просто пройти под триумфальной аркой,Эйфелевой башней, потрогать какую мечеть снаружи – плати.Мне, привыкшему, что в Иерусалиме, и к стене плача, бесплатно, и к храму гроба господня, тоже бесплатно… А куда платно? На Храмовую гору? И в Яфо, бесплатно. Кажется только в Кейсарии «нужно» купить билет, но можно и по берегу обойти.В общем администрацией Парижа, в отличии от простых парижан, я остался очень недоволен.И вообще, сказать что я в Париже хорошо себя чувствовал… особенно в метро…это солгать.Только на третий день, поднявшись на башню Монпартнас, я понял в чём дело.Воздух Парижа, это сплошной угарный газ.Такси везде. Всё продумано, чтобы метро не очень помогало. Угарный газ заполняет метро.На башне Монпарнаса, воздух, чистейший. Именно там я понял, почему внизу можно задохнуться.Но как надышаться, если кресла наверху, только в кафе. И навес от беспощадного солнца только в кафе.В общем, по крахобористости, Париж, занимает первое место в мире, который я знаю.И ещё один идиотизм, с которым, я покинув Израиль, не рассчитывал столкнуться — все специализированные магазины (например — компьютерные), как в Париже, так и в Барселоне по воскресеньем закрыты.Я смотрел на их, магазинов, закрытые жалюзи, как на каменный век чужой планеты.Тоже мне… туристические столицы.Тьфу!!!

Отдельный разговор об аэропортах Европы. Через контроль безопасности из Парижа в Барселону. Не дали пронести воду. На вопрос «почему?» ответили, что воду вы должны КУПИТЬ внутри. Там цена в три раза выше по сравнению с кафе и в 7 раз выше, по сравнению с обычными магазинами. Кроме этого, сучка в Париже не дала провести нам хороший французский шампунь – 500 миллилитров. Сказала, что разрешены упаковки только по 100 миллилитров. Хорошо, что у меня не было автомата. Я бы не вернулся из боя.

Теперь совет. Я летел из Бове, в Жирону. Бюджетный рейс. 50 долларов. Выгоднее было купить не бюджетный за 100 и лететь из Парижа, прямо в Барселону. Кроме цены, я бы выиграл на удобстве.

Барселона.

Тут я сразу начну с конца.

В Барселоне живут два народа, испанцы и каталонцы. До визита в Барселону я болел за независимость Каталонии. Напрасно. Ошибался. Будь я Сталиным, я бы отправил всех каталонцев рубить тайгу на земле Франца Иосифа, до тех пор, пока они со своими идиотами не разберутся.



Если в Париже вам любой скажет, либо то, что он не знает, либо просто не ответит, либо укажет правильное направление, в Барселоне не так.Во-первых, никаких нормальных карт, что бы стыковать виды транспорта… а там их поезд, метро, трамвай и автобус, в Барселоне нет. А чтобы стыковать это всё с объектами на поверхности…даже не мечтайте.Поэтому приходиться спрашивать. А тут подвох.Каталонец попытается послать вас по такому направлению, чтобы Вы и не доехали и не дошли до самой своей смерти.Доходило до «смешного».14 июля. Мы едем на рынок на плошади Глориес. Едем из Премия де Маар, на электричке R1.Выходим на нужной остановке, чтобы пересесть на трамвай Т4.Спрашиваем у мудака, в какую сторону пласа Глориес. Трамвай ведь в двух направлениях? Он, мудак, без всяких «сомнений» уверенно говорит, что мы не туда собрались ехать. До площади Глориес, нужно ехать на поезде до пласа Каталония, а потом пересесть на метро.Почти силой ведёт нас за собой.Сука.Прослеживает, чтобы мы таки сели в поезд.Я с палочкой, а чтобы добраться до пласа Глориес, с места на пласа Каталонии, где мы вышли, приходиться пройти километр по лестницам ( эскалаторы большая редкость) и потратить деньги на метро.А надо было там где мы вышли, на трамвай Т4. Это, минимум, на час быстрее.Добрались. Скупились.Вышли с рынка.Всё, думаем, поедем на трамвае.Поехали. Но не в ту сторону. Доехали до конечной. Вышли. Спрашиваем у одного:— Извините, а где остановка поезда?— Сюда. Три или четыре квартала.— На трамвае?— Нет, нет. Трамвай поворачивает. Только пешком.Для меня нечто непонятное. Мы видели Трамвай глазами, когда вышли из поезда, ехать на пласса Глориес.Махнул рукой, спрашиваю у другого:— Извините, а где остановка поезда?Он достал карту. Посмотрел. Нашёл на неё обозначение нашего R1 и показал в туже сторону, что и предыдущий.— Туда, полчаса пешком.— На трамвае?— Нет, только пешком.Но я уже почти грамотный. Быстро тащу дочь в трамвай, который собрался из тупика обратно.В трамвае несколько человек.Спрашиваю у ближайшей женщины.— Выйдете на пл. Глориес, — говорит она — сядете на метро и до пл. Каталонии….И тут слышу сзади русскую речь:-Мужчина, Вам куда нужно?Симпатичная женщина, лет тридцати, с подругой, говорит, что бы я никого не слушал и ехал до конца. До следующего тупика T4. Там поезд.Это соответствует моему пониманию ситуации.Мы разговорились. Я рассказал ей о двух предыдущих мужиках.— Вот сука! – говорит женщина подруге – Видит, что человек с клюшкой и посылает его на десять километров пешком.Эта девушка и рассказала мне о двух народах. Испанцы и каталонцы. О том, как каталонцы ненавидят приезжих туристов.

Доехали точно и потом пользовались этим маршрутом, возвращаясь из других мест, чтобы не петлять по плясса Каталония.

Жили мы в гостинице в Премия де Маар «Вила де премия».

Действительно премия. Особенно по сравнению с Парижем.

Единственный недостаток – телепрограммы только на испанском. Но мы же, не телевизор смотреть приехали?

В общем, «вила де примия» — тянет на 4-5 звёзд.

Большая комната. Большие кровати. Розетки и свет, где только фантазия может представить.

Завтрак, как обед. Собственно, для нас он и был обедом. Балкон в номере. Кондиционер. Большое окно в совмещённой душевой, туалет.

Всё новенькое, всё сверкает.

Попросил дополнительное одеяло (дочери по кондиционером холодно) – без проблем.

Попросил для себя дополнительную подушку – нет проблем.

И подушки не такие, как в Париже, а действительно подушки длиною в метр.

Остаться в номере до отъезда, разрешили до трёх, а потом можно, но в другом номере, поскольку в этот въезжают новые постояльцы.

Море напротив. До дикого пляжа, где женщины загорают топлес (в полном купальнике, кроме моей дочери была ещё одна сеньора) 150 метров. Но на этом пляже в море много камней. До городского пляжа, где только половина женщин топлес, но зато нет камней, 600-800 метров.

Маленький супер меркат – 70 метров. Большой супермаркет (закрывающийся в воскресенье) 700 метров, но в гору. Но наклон горы меньший, чем в Ришоне от Герцль, до большой синагоги.

В общем… повезло.

В Испании всё кроме мороженного, в 2 – 4 раза дешевле.

Бутылка нормального виски – меньше 11 евро. Самого дорогого, 21 евро. Ох как я вспоминал суку Лапида.

Кроссовки найк – 20 евро. Сумки. Сумки хотелось бы привезти вообще все. 16 евро огромная, типа армейской. Нормальная сумка — рюкзак для школы – 4 евро.

Купил за 2 евро, кожаный поясной кошелёк, который на битахоне при выезде в Т-А, пытались украсть. В наглую. Пояс надо снять. Но кошелёк (сумочка) на поясе.

Получаю пояс без него. Ищу, не ухожу. Настаиваю.

Через 10-15 минут находят.

— Случайно закатился.

СУКИ!

Тель-Авив.

В Тель-Авиве эскалаторы и это замечательно для моих ног. Но… Телега на выезд из аэропорта… не бесплатно.

Я охерел.

Сучья фирма!

Приходим получать вещи из багажа.

Подхожу к справочному.

Так хорошо, вокруг родной язык.

— А на какой линии вещи из Барселоны? Акркия?

— На шестой.

Чтобы я правильно понял, показывает рукой.

Стою у шестой. Полчаса.

Дочь замечает, что с другой стороны справочной, написано «Аркия». На седьмой.

Мотюкая по пути стравочную блядь, иду к седьмой и беру оставшиеся в одиночестве свои сумки.

Вид у меня такой (с палочкой, двумя огромными сумками, но без телеги), что в зеленом коридоре, ко мне не рискуют обратиться.

— Вам такси?

— До Ришона.

— Поехали.

— Сколько?

-150.

— Нет.

— А сколько?

-110.

Мужик показывает прескурант.

— Спасибо, я поеду на поезде.

Соображает, что я не турист из России.

Кому-то подаёт знак.

Тот подходит.

Сговариваемся на 120. Ладно. Сил уже нет. Родной Израиль, родная духота. В Премия де Маар я отвык и от угарного газа Парижа и от израильской духоты.

Поехали. Дома.