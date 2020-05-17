Я не люблю когда мои посты удаляют удаляют. Я не матюкаюсь и не призывают убить конкретного человека или нацию. И вообще не призываю никого убивать. Я не призываю никого насиловать. За что же удалять?

Ниже мой удалённый пост, а ещё ниже видео, которому пост был посвящён.

Пусть простят меня все другие женщины, но красивее, честнее Натальи Поклонской, земля не рожала. Если Украины хочет возвращения Крыма, нужно признать незаконность беловежских соглашений, признать себя частью СССР, перевешать всех бандеровцев, поставить памятник великому Сталину на Подоле, возвратить историческое название Екатеринославу и избрать Наталью Поклонскую, правящей княгиней Малороссии и Великороссии. Думаю ждать не очень долго.

